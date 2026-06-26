Horóscopo semanal: previsões para os signos de 29 de junho a 05 de julho de 2026

Nesta semana, haverá uma forte necessidade de expressar o afeto de forma grandiosa, favorecendo o romance, o prazer e a criatividade (Imagem: Tokarchuk Andrii | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta semana, o Sol no signo de Câncer fará quadratura com Saturno, indicando possíveis bloqueios vindos de figuras de autoridade. Será um período de amadurecimento, em que o desejo de recolhimento entrará em conflito com os deveres inevitáveis, demandando resiliência para estruturar as emoções e estabelecer limites saudáveis.

Mercúrio, em movimento retrógrado no signo de Câncer, fará conjunção com Júpiter e aspecto tenso com Plutão, sugerindo a necessidade de desacelerar a mente para revisar o passado com cautela e evitar exageros. Ademais, conflitos e disputas de poder com pessoas próximas tenderão a emergir, assim como situações que ameaçarão a busca por segurança emocional.

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Enquanto isso, Vênus, no signo de Leão, trará um alívio caloroso para o cenário astrológico. Haverá uma forte necessidade de expressar o afeto de forma grandiosa, favorecendo o romance, o prazer e a criatividade.

Por fim, Marte em Gêmeos, em conjunção com Urano, trará bastante energia mental e disposição para que os nativos enfrentem os desafios emocionais com coragem, criatividade e capacidade de inovação. Por outro lado, o excesso de estímulos e pensamentos poderá gerar inquietação e tensões mentais.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Para Áries, a semana pedirá paciência com questões familiares, ao mesmo tempo em que favorecerá lazer, autoconfiança e novas ideias (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Nesta semana, exigências no ambiente familiar tenderão a se fazer presentes, exigindo mais paciência e responsabilidade para lidar com cobranças ou desafios que poderão abalar sua sensação de segurança. Também será um período propício para revisar projetos pessoais. Grandes ideias e oportunidades de crescimento poderão surgir, mas disputas de poder ou crises profundas também marcarão presença, pedindo desapego de antigos padrões.

Por outro lado, uma energia positiva favorecerá os momentos de lazer, fortalecendo sua autoconfiança e sua capacidade de aproveitar as pequenas alegrias. Além disso, sua mente estará mais ágil e aberta a novidades, impulsionando conversas estimulantes, mudanças inesperadas na rotina e um forte desejo de se expressar com mais liberdade.

Touro

Para Touro, será preciso ter cuidado com a comunicação e com conflitos familiares, enquanto a vida afetiva e financeira ganhará destaque (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Ao longo desta semana, uma certa pressão ao se comunicar se fará presente, demandando maturidade e paciência para lidar com cobranças e empecilhos no diálogo com as pessoas ao redor. No ambiente familiar, conversas sobre o passado e revisões profundas se mostrarão necessárias. Evite alimentar conflitos, para que mal-entendidos não resultem em desgastes emocionais desnecessários.

Em contrapartida, um clima de prazer, alegria e leveza nos momentos de lazer e na vida afetiva funcionará como um verdadeiro refúgio para renovar as energias. Além disso, a vida financeira poderá passar por mudanças significativas, impulsionando atitudes mais ousadas, gastos inesperados ou o surgimento de alternativas para conquistar maior estabilidade e segurança material.

Gêmeos

Para Gêmeos, cobranças financeiras exigirão disciplina, mas o período também trará acolhimento familiar e vontade de mudar a rotina (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Nos próximos dias, cobranças financeiras tenderão a surgir. Isso, por sua vez, demandará mais disciplina nos gastos, além de resiliência para lidar com limites ou imprevistos que ameaçarão a estabilidade material. Procure, também, ter cautela ao se comunicar e revisar acordos antigos, pois pensamentos exagerados desencadearão disputas de poder exaustivas e mal-entendidos difíceis de reverter.

No ambiente da casa e nas relações familiares, prevalecerá um clima de maior acolhimento, com momentos de conforto, afeto e um desejo de harmonizar o próprio espaço. Além disso, ainda neste período, uma necessidade de liberdade e renovação trará a coragem necessária para ações inovadoras; no entanto, atente-se à impaciência e às atitudes precipitadas nesse contexto.

Câncer

A semana de Câncer trará cobranças pessoais e financeiras, pedindo maturidade, cautela com o dinheiro e controle da ansiedade (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Uma cobrança interna e externa se fará presente ao longo desta semana. Isso provocará uma sensação de peso em relação às próprias atitudes e exigirá maturidade e responsabilidade para atravessar bloqueios que possivelmente surgirão. Essa pressão, inclusive, tenderá a se estender para a vida financeira. Nesse setor, conversas antigas sobre dinheiro, bens ou negócios trarão à tona disputas de poder. Logo, tenha cuidado com excessos, contratos e promessas exageradas.

Por outro lado, a comunicação fluirá com mais clareza, o que facilitará as interações com as pessoas próximas. No entanto, evite agir por impulso e procure controlar a ansiedade, cultivando paciência e flexibilidade. Isso porque imprevistos repentinos e irritações confusas ameaçarão os planos.

Leão

Para Leão, será um período de rever decisões e encerrar ciclos, com chances de fortalecer a autoestima e a segurança material (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Possíveis encerramentos de ciclos acontecerão nesta semana. Isso, por sua vez, trará a necessidade de desacelerar para que você reorganize os pensamentos. No entanto, uma cobrança ou sensação de peso nas responsabilidades se fará presente, tornando indispensável rever decisões e opiniões reflita antes de agir e evite entrar em discussões ou insistir em convencer outras pessoas sobre seu ponto de vista.

Por outro lado, oportunidades para fortalecer a autoestima e alcançar maior segurança material tenderão a emergir, favorecendo escolhas que trarão mais estabilidade e satisfação a longo prazo. Além disso, mudanças inesperadas em grupos ou projetos coletivos exigirão flexibilidade e que evite atitudes impulsivas.

Virgem

Para Virgem, a carreira tenderá a passar por mudanças positivas e inesperadas (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Uma pressão nas relações sociais e nos projetos coletivos se fará presente nesta semana, demandando paciência e maturidade para atravessar obstáculos ou distanciamentos temporários nos grupos de amigos. Ademais, antigos medos, segredos ou pensamentos reprimidos tenderão a vir à tona com intensidade por meio de conversas profundas, exigindo cuidado para não se envolver em disputas mentais nocivas.

Por outro lado, uma sensação de paz e conexão com o próprio valor proporcionará a segurança necessária para renovar as energias. Quanto à carreira e às ambições profissionais, estas passarão por uma reviravolta, impulsionando atitudes mais corajosas e transformações repentinas que favorecerão seu crescimento.

Libra

O trabalho de Libra exigirá mais disciplina e paciência, embora a vida social traga momentos agradáveis e renovação de ideias (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Nesta semana, o setor profissional demandará muita disciplina, paciência e resiliência para superar obstáculos colocados por figuras de autoridade ou pelas próprias metas. Será um período para revisar antigos acordos e ponderar cada palavra nas relações sociais e nos projetos coletivos. Isso porque o excesso de expectativas desencadeará disputas de poder desgastantes e desentendimentos com amigos.

Por outro lado, momentos agradáveis surgirão nos círculos sociais, favorecendo o afeto, a harmonia e uma sensação de leveza. Por fim, uma necessidade de liberdade e renovação afetará os ideais de vida, trazendo perspectivas inovadoras. Contudo, tenha cautela para evitar atitudes impacientes e precipitadas.

Escorpião

O reconhecimento profissional de Escorpião tenderá a ganhar força (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Cobranças e empecilhos em planos de longo prazo, estudos ou projetos se farão presentes nesta semana, exigindo paciência e realismo para atravessar os obstáculos. Essa sensação de bloqueio, inclusive, tenderá a afetar sua forma de pensar, trazendo à tona antigos conflitos e a necessidade de rever crenças. Isso, por sua vez, desencadeará possíveis disputas intensas de poder e mal-entendidos, demandando cautela.

Quanto ao trabalho, a tendência será de destaque na carreira, com você atraindo o reconhecimento de superiores. No entanto, imprevistos afetarão os recursos e a necessidade de segurança, pedindo flexibilidade para administrar reações e conter impulsos.

Sagitário

A semana de Sagitário pedirá maturidade para lidar com emoções e finanças, ao mesmo tempo em que favorecerá aprendizados e novas experiências (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Reflexões profundas sobre limites, responsabilidades compartilhadas e questões emocionais marcarão esta semana. Durante estes dias, será necessário lidar com assuntos pendentes de forma mais madura e objetiva. Busque revisar acordos, questões financeiras e decisões importantes, sempre evitando conclusões precipitadas e conflitos por impulso.

Além disso, um prazer maior em aprender e conhecer pessoas diferentes se fará presente, favorecendo experiências que trarão inspiração e crescimento pessoal. Por outro lado, transformações inesperadas nos relacionamentos exigirão flexibilidade diante de comportamentos imprevisíveis e situações inusitadas.

Capricórnio

Para Capricórnio, relações próximas exigirão revisões e paciência, enquanto a rotina de trabalho poderá passar por mudanças positivas (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Uma pressão e cobrança nos relacionamentos mais próximos se farão presentes nesta semana, exigindo paciência e maturidade para atravessar obstáculos e distanciamentos. Procure fazer as revisões necessárias nas relações, tendo cuidado para não se envolver em disputas de poder nocivas ou discussões intensas.

Por outro lado, uma energia positiva afetará os recursos compartilhados e a intimidade, proporcionando a sensação de acolhimento necessária para renovar as energias. Ademais, reviravoltas surgirão na rotina de trabalho, favorecendo atitudes corajosas e mudanças positivas, que, por sua vez, trarão mais agilidade e praticidade aos afazeres cotidianos.

Aquário

Para Aquário, a sobrecarga na rotina pedirá disciplina e cuidado com discussões, mas parcerias e projetos criativos serão beneficiados (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Exigências e sobrecarga na rotina diária e profissional marcarão esta semana. Esse cenário, inclusive, exigirá disciplina, paciência e resiliência para atravessar obstáculos e limites na execução das tarefas. Busque revisar a forma de se comunicar e ponderar as palavras, pois o excesso de expectativas desencadeará discussões intensas e disputas de poder desgastantes com colegas.

Por outro lado, os relacionamentos mais próximos e as parcerias trarão uma energia acolhedora, favorecendo o afeto, a harmonia e uma sensação de leveza e cooperação no dia a dia. Além disso, uma necessidade de liberdade e inovação nos projetos pessoais proporcionará perspectivas criativas; atente-se, porém, a possíveis atitudes precipitadas.

Peixes

Para Peixes, um clima mais leve e harmonioso permeará o cotidiano profissional, facilitando as relações de trabalho (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Cobranças e empecilhos que afetarão a autoestima e os momentos de lazer poderão se fazer presentes nesta semana. Ademais, uma sensação de bloqueio e desânimo ressuscitará antigas conversas e ideias que provocarão possíveis disputas de poder, mal-entendidos e uma certa confusão mental. Nesse cenário, tenha muito cuidado com o otimismo exagerado e com expectativas irreais.

Por outro lado, um clima mais leve e harmonioso permeará o cotidiano profissional, facilitando as relações de trabalho. No entanto, no ambiente da casa e na convivência com os familiares, uma certa tensão se instalará e imprevistos e discussões repentinas emergirão, exigindo mais flexibilidade para administrar as emoções e as reações.