Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/06/2026

Será um dia de confiar nas mudanças e observar aspectos que a vida pede evolução (Imagem: Bigc Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira trará uma energia de transformação, renovação e abertura para novas possibilidades. As cartas do tarot mostram movimentos importantes, encerramentos necessários e oportunidades para construir algo mais alinhado com aquilo que cada signo deseja. Será um dia de confiar nas mudanças e observar aspectos que a vida pede evolução.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 4 de Copas

Para Áries, será um dia para prestar mais atenção às oportunidades e não deixar o desânimo atrapalhar (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O dia pedirá atenção para não deixar boas oportunidades passarem por excesso de dúvidas ou desânimo, alerta a carta 4 de Copas. No amor, você precisará olhar com mais carinho para sentimentos que tem deixado de lado e perceber novas possibilidades. Na carreira, uma proposta ou ideia poderá parecer pouco interessante no início, mas merecerá análise. Sua saúde melhorará quando você buscar mais motivação e atividades que tragam prazer. Entre amigos, evite se afastar demais e permita momentos de troca.

Touro A Morte

Para Touro, mudanças importantes poderão abrir espaço para uma fase mais leve e positiva (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta A Morte indica encerramentos profundos e um dia de transformação importante. No amor, padrões antigos poderão precisar ser deixados para trás para que algo mais saudável nasça. Na carreira, mudanças poderão abrir espaço para novos caminhos e oportunidades de crescimento. Sua saúde melhorará quando você liberar hábitos que já não fazem bem. Entre amigos, algumas relações poderão se transformar, mostrando quais conexões permanecem verdadeiras.

Gêmeos O Imperador

O dia de Gêmeos favorecerá organização, maturidade e decisões mais firmes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta O Imperador favorecerá organização, firmeza e tomada de decisões mais maduras. No amor, você poderá buscar mais estabilidade e clareza, valorizando relações que tragam segurança. Na carreira, sua liderança e capacidade de estruturar planos ficarão fortalecidas. Sua saúde melhorará quando você criar uma rotina mais disciplinada. Entre amigos, sua presença poderá ser vista como um ponto de apoio e confiança.

Câncer Cavaleiro de Copas

Para Câncer, sensibilidade e carinho estarão em destaque, fortalecendo vínculos e emoções (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta Cavaleiro de Copas, o dia chegará com sensibilidade, romantismo e abertura para novas experiências emocionais. No amor, conversas sinceras e gestos de carinho poderão aproximar pessoas e fortalecer vínculos. Na carreira, sua criatividade e intuição ajudarão a encontrar soluções e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e respeitar seu próprio ritmo. Entre amigos, momentos acolhedores poderão trazer mais conexão.

Leão A Roda da Fortuna

O dia de Leão poderá trazer mudanças inesperadas e boas oportunidades de renovação (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta A Roda da Fortuna indica mudanças, reviravoltas e acontecimentos que poderão movimentar sua rotina. No amor, uma nova fase poderá surgir, trazendo aprendizados e oportunidades inesperadas. Na carreira, mudanças poderão abrir portas e colocá-lo(a) em uma posição diferente. Sua saúde melhorará quando você aceitar o movimento da vida sem tentar controlar tudo. Entre amigos, encontros inesperados poderão trazer boas surpresas.

Virgem A Temperança

Equilíbrio, calma e paciência serão essenciais para Virgem lidar com o dia (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O dia favorecerá equilíbrio, cura e a busca por uma vida mais harmoniosa, revela a carta A Temperança. No amor, paciência e diálogo ajudarão a fortalecer relações e resolver diferenças. Na carreira, agir com calma e estratégia será essencial para alcançar bons resultados. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Entre amigos, sua capacidade de ouvir e acolher será valorizada.

Libra 6 de Espadas

Para Libra, será um dia de deixar desgastes para trás e buscar mais tranquilidade (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 6 de Espadas mostra transição, afastamento de desgastes e busca por mais tranquilidade. No amor, você poderá deixar para trás conflitos e caminhar para uma fase mais leve. Na carreira, mudanças de estratégia poderão ajudar você a superar obstáculos e avançar. Sua saúde melhorará quando você reduzir preocupações e buscar mais paz mental. Entre amigos, algumas conversas poderão ajudar a resolver situações antigas.

Escorpião 9 de Copas

Para Escorpião, a energia favorecerá conquistas, satisfação pessoal e momentos felizes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 9 de Copas indica satisfação, autoestima e uma sensação de conquista pessoal. No amor, desejos poderão se realizar, e uma relação poderá trazer mais alegria e acolhimento. Na carreira, resultados positivos poderão aparecer e mostrar que seus esforços valem a pena. Sua saúde melhorará quando você valorizar o prazer, o descanso e o autocuidado. Entre amigos, momentos leves e felizes fortalecerão os vínculos.

Sagitário 6 de Paus

Reconhecimento, vitórias e confiança marcarão a sexta-feira de Sagitário (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta 6 de Paus, o dia favorecerá reconhecimento, vitórias e valorização do seu esforço. No amor, sua confiança estará maior e poderá ajudar a atrair relações mais positivas. Na carreira, conquistas e elogios poderão surgir, destacando seu talento e dedicação. Sua saúde melhorará quando você mantiver a motivação e acreditar no próprio potencial. Entre amigos, você poderá receber apoio e reconhecimento por quem é.

Capricórnio Rei de Ouros

O dia trará mais estabilidade, segurança e valorização do que Capricórnio construiu (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta Rei de Ouros revela estabilidade, maturidade e construção de segurança. No amor, atitudes concretas demonstrarão sentimentos e fortalecerão relações importantes. Na carreira, sua competência poderá trazer reconhecimento, crescimento e maior estabilidade financeira. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos consistentes e cuidar da sua estrutura emocional. Entre amigos, sua confiabilidade será um dos seus maiores valores.

Aquário O Sol

Clareza, alegria e boas notícias poderão iluminar os caminhos de Aquário (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta O Sol mostra clareza, alegria e uma fase de maior confiança. No amor, sentimentos poderão ficar mais evidentes, e as relações ganharão mais leveza e verdade. Na carreira, ideias e projetos poderão prosperar com mais visibilidade e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você se conectar com atividades que tragam felicidade e energia. Entre amigos, momentos de celebração aproximarão pessoas queridas.

Peixes 4 de Paus

Para Peixes, será um dia de harmonia, celebrações e fortalecimento de laços importantes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O dia favorecerá estabilidade, celebrações e fortalecimento de vínculos, revela a carta 4 de Paus. No amor, relações poderão passar por uma fase de harmonia, união e construção de algo especial. Na carreira, conquistas e avanços poderão trazer sensação de segurança e satisfação. Sua saúde melhorará quando você criar ambientes mais tranquilos e acolhedores ao seu redor. Entre amigos, encontros e momentos felizes fortalecerão conexões importantes.