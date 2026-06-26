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Gatos asiáticos: 7 raças que conquistaram o mundo 

Além da beleza, muitos desses felinos também chamam a atenção pelo temperamento afetuoso, inteligência e forte ligação com os tutores

Os gatos asiáticos estão entre as mais conhecidos e admirados do mundo (Imagem: Earth Design | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os gatos asiáticos estão entre as mais conhecidos e admirados do mundo (Imagem: Earth Design | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As raças de gatos originárias da Ásia estão entre as mais conhecidas e admiradas do mundo. Ao longo dos séculos, países como Japão, China, Mianmar, Tailândia e Singapura deram origem a felinos com características bastante distintas, resultado de cruzamentos naturais, seleção genética e da convivência próxima com as pessoas. 

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Curiosamente, algumas dessas raças possuem histórias que atravessam centenas de anos. Em diferentes épocas, certos gatos foram considerados símbolos de boa sorte, prosperidade e até da realeza, vivendo em palácios, templos e residências nobres. 

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A seguir, conheça algumas raças de gatos asiáticos! 

1. Siamês 

filhote de gato siamês com pelo branco e marrom
O siamês é extremamente inteligente, curioso e comunicativo (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

O siamês é uma das raças asiáticas mais famosas do planeta e teve origem no antigo Reino de Sião, atual Tailândia. Durante muitos séculos, esses gatos viveram em templos e palácios, sendo considerados animais de grande prestígio. Eles possuem porte médio, corpo longo e musculoso, cabeça triangular, olhos azuis intensos e pelagem curta com extremidades mais escuras. São extremamente inteligentes, curiosos, comunicativos e costumam “conversar” bastante com os tutores por meio de miados. 

2. Burmês 

Gato burmês, com pelagem marrom, deitado em uma manta peluda branca
O burmês é conhecido por sua personalidade extremamente carinhosa e pela aparência elegante (Imagem: biggunsband | Shutterstock)

Originário de Mianmar, o burmês é conhecido por sua personalidade extremamente carinhosa e pela aparência elegante. É um gato de porte médio, corpo pequeno e musculoso, olhos grandes em tons dourados e pelagem curta, fina e muito brilhante. Apesar do tamanho, costuma ser surpreendentemente pesado devido à musculatura bem desenvolvida. É brincalhão, ativo, curioso e gosta de participar da rotina da casa. 

3. Birmanês 

Gato da raça birmanês deitado e olhando para cima
O birmanês tem comportamento calmo, gentil e equilibrado (Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock)

Apesar do nome semelhante, o birmanês é uma raça diferente do burmês. Sua origem está ligada a antigas lendas de templos localizados na região de Mianmar. É um gato de porte médio a grande, com corpo robusto, olhos azuis intensos, pelagem semilonga extremamente macia e patas brancas que parecem usar “luvas”. Tem comportamento calmo, gentil e equilibrado, sendo bastante apegado aos tutores. 

4. Bobtail japonês 

Gato Bobtail japonês em uma casinha de gato cinza
O bobtail japonês costuma aprender brincadeiras rapidamente e gosta bastante da interação (Imagem: Algorithm images | Shutterstock)

O bobtail japonês surgiu no Japão há muitos séculos e é facilmente reconhecido pela cauda curta e enrolada, semelhante a um pequeno pompom. É um gato de porte médio, corpo magro, pernas longas e pelagem que pode ser curta ou semilonga. Na cultura japonesa, é considerado um símbolo de prosperidade e boa sorte, tendo inspirado o famoso Maneki-neko, o gato da sorte. Muito inteligente, ativo e sociável, costuma aprender brincadeiras rapidamente e gosta bastante da interação com as pessoas. 

5. Singapura 

Gato Singapura deitado em um lençol marrom
O singapura é bastante energético, curioso e explorador (Imagem: Jenni Ferreira | Shutterstock)

Considerado uma das menores raças de gatos domésticos do mundo, o singapura teve origem nas ruas de Singapura antes de ser desenvolvido como raça. Seu corpo é pequeno, porém musculoso, com olhos grandes, orelhas largas e pelagem curta em tom sépia. Apesar do tamanho delicado, é bastante energético, curioso e explorador. 

6. Khao manee 

Gato da raça khao manee deitado usando uma coleira azul
O khao manee é muito inteligente, brincalhão e comunicativo (Imagem: bamgraphy | Shutterstock)

O khao manee é uma raça rara originária da Tailândia e possui uma longa história ligada à antiga realeza do país. Esses gatos apresentam pelagem totalmente branca, curta e sedosa, além de olhos que podem ser azuis, dourados ou um de cada cor. São animais de porte médio, corpo elegante e musculoso. Muito inteligentes, brincalhões e comunicativos, apreciam a convivência familiar e costumam estabelecer fortes laços com os tutores. 

7. Korat 

Gato da raça korat em fundo verde
O korat é bastante sensível, inteligente e observador (Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock)

Também originário da Tailândia, o korat é uma raça muito antiga que, tradicionalmente, era oferecida como presente para desejar prosperidade e felicidade. Possui porte médio, corpo pequeno, olhos verdes intensos e pelagem curta na cor azul-prateada. É um gato bastante sensível, inteligente e observador. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 26/06/2026 11:00
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