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Conheça as áreas de atuação de um metrologista

Profissional garante precisão, qualidade e segurança em processos e produtos

O metrologista atua em áreas estratégicas e contribui para a redução de falhas, desperdícios e prejuízos em diferentes setores (Imagem: Simon Kadula | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O metrologista atua em áreas estratégicas e contribui para a redução de falhas, desperdícios e prejuízos em diferentes setores (Imagem: Simon Kadula | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O metrologista é o profissional que atua nos bastidores de diversos setores da economia e que impacta diretamente a qualidade, a segurança e a confiabilidade de produtos e serviços utilizados diariamente pela população. Responsável pela ciência das medições, esse especialista está presente em áreas como indústria, saúde, construção civil, agronegócio, laboratórios, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

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Muitas pessoas não percebem, mas praticamente tudo o que utilizamos passou por algum processo de medição. O metrologista é o profissional que garante a confiabilidade desses resultados, contribuindo para a qualidade dos produtos, a segurança dos consumidores e a competitividade das empresas. Sem medições precisas, aumentam os riscos de falhas, desperdícios e prejuízos em diferentes setores, destaca Marcela Andrade, professora do curso de Engenharia da faculdade Anhanguera.

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Papel estratégico do metrologista

Na indústria, por exemplo, a metrologia contribui para a redução de desperdícios, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos produtos. Na área da saúde, garante o funcionamento adequado de equipamentos utilizados em exames e procedimentos médicos. No setor de infraestrutura, assegura a precisão necessária para projetos de engenharia e construção.

Segundo a professora, a atuação do metrologista é estratégica para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Além da calibração de instrumentos, o profissional também participa de auditorias, controle de qualidade, validação de processos produtivos e implementação de sistemas de gestão da qualidade, afirma.

Fotografia em plano médio e perfil de uma mulher de cabelos claros e curtos, vestindo jaleco branco e luvas azuis de nitrilo em um ambiente de laboratório iluminado. Ela segura e examina com atenção um micrômetro digital, um instrumento metálico de medição de precisão em formato de
O metrologista pode atuar em diferentes setores, como indústria, saúde e tecnologia (Imagem: Eduard Gorice | Shutterstock)

Áreas de atuação do metrologista

Entre os principais segmentos que demandam profissionais da área, estão:

  • Indústrias automotiva, aeronáutica e metalúrgica;
  • Laboratórios de calibração e ensaios;
  • Empresas de tecnologia e automação;
  • Setor de saúde e equipamentos hospitalares;
  • Construção civil;
  • Agronegócio;
  • Instituições de pesquisa e desenvolvimento;
  • Órgãos de certificação e controle de qualidade.

Como se tornar um metrologista?

Com o avanço da automação industrial e das tecnologias da chamada Indústria 4.0, a demanda por profissionais especializados em metrologia tem crescido significativamente. Para Marcela Andrade, a formação em Engenharia oferece uma base sólida para quem deseja atuar na área.

“Os cursos de Engenharia desenvolvem competências relacionadas à análise de dados, controle de processos, instrumentação e qualidade, conhecimentos essenciais para profissionais que pretendem trabalhar com metrologia. Trata-se de uma área que exige atenção aos detalhes, raciocínio analítico e atualização constante”, completa.

Por Camila Crepaldi

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    Por Redação EdiCase
    postado em 26/06/2026 12:04
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