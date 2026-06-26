Veja 5 receitas de almoço saudável para quem tem diabetes

Em 26 de junho é celebrado o Dia Nacional do Diabetes. Nesse contexto, o cuidado com a alimentação é fundamental para os pacientes que convivem com a doença, pois, quando descontrolada, pode causar danos progressivos ao organismo, afetando vasos sanguíneos, rins, olhos, nervos e coração. Com ingredientes naturais e combinações equilibradas, é possível montar refeições saborosas que auxiliam no controle da glicose e oferecem energia ao longo do dia.

Abaixo, confira 5 receitas de almoço saudável para quem tem diabetes!

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1. Arroz vermelho com atum, brócolis e cenoura

Ingredientes

300 g de arroz vermelho

700 ml de água

250 g de atum fresco cortado em pedaços

2 ovos

1 cenoura cortada em cubos pequenos

150 g de brócolis em floretes pequenos

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água suficiente para cozinhar os vegetais

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz vermelho, a água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até a água secar completamente e os grãos ficarem macios, por cerca de 30 a 35 minutos. Reserve. Enquanto isso, cozinhe os floretes de brócolis em água fervente, em fogo médio, por aproximadamente 3 minutos. Escorra e transfira para um recipiente com água gelada para interromper o cozimento. Reserve.

Depois, em outra panela, cozinhe a cenoura em água fervente, em fogo médio, por cerca de 5 minutos, até ficar macia, porém firme. Escorra e reserve. Em um recipiente, tempere os pedaços de atum com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, aqueça metade do azeite em uma frigideira grande e grelhe o atum por cerca de 2 minutos de cada lado. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e refogue o alho até dourar levemente. Bata os ovos e despeje-os na frigideira. Mexa delicadamente até formar pedaços macios. Após, acrescente o arroz vermelho cozido, a cenoura e o brócolis e misture por alguns minutos. Adicione o atum reservado e envolva delicadamente para não desmanchar os pedaços. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com cebolinha e sirva em seguida.

2. Filé de frango grelhado com purê de couve-flor e legumes assados

Ingredientes

4 filés de peito de frango

1 couve-flor em floretes

2 cenouras cortadas em rodelas

1 abobrinha cortada em cubos

1 cebola-roxa cortada em pétalas

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

500 ml de água

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino e páprica. Reserve por 20 minutos. Depois, em uma panela, cozinhe a couve-flor na água fervente, em fogo médio, por cerca de 12 minutos ou até ficar bem macia. Escorra. Bata a couve-flor ainda quente com 1 colher de sopa de azeite e metade do alho até obter um purê cremoso. Reserve.

Em um recipiente, misture a cenoura, a abobrinha e a cebola-roxa com 1 colher de sopa de azeite e o alecrim. Após, distribua os legumes em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, mexendo na metade do tempo. Em fogo médio, aqueça o restante do azeite em uma frigideira e grelhe os filés de frango por cerca de 5 minutos de cada lado ou até ficarem dourados e completamente cozidos. Sirva o frango acompanhado do purê de couve-flor e dos legumes assados.

Salada morna de quinoa com abacate e espinafre (Imagem: nadianb | Shutterstock)

3. Salada morna de quinoa com abacate e espinafre

Ingredientes

200 g de quinoa

4 colheres de sopa de azeite de oliva

150 g de folhas de espinafre

Polpa de 1 abacate cortado em cubos

8 tomates-cereja cortados ao meio

3 dentes de alho descascados e amassados

Tomilho, sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Água para cozinhar e escaldar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia e secar a água. Reserve. Em seguida, coloque água em uma panela e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, coloque água gelada em um recipiente e reserve. Depois que a água ferver, coloque o espinafre na panela por 30 segundos e transfira rapidamente para a água gelada. Escorra e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino e mexa. Desligue o fogo, coloque a mistura em um recipiente e junte a quinoa reservada, o abacate e o tomate-cereja. Tempere com tomilho, sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

4. Carne acebolada com abobrinha e vagem

Ingredientes

500 g de patinho cortado em tiras

2 abobrinhas cortadas em meia-lua

cortadas em meia-lua 200 g de vagem cortada em pedaços

2 cebolas fatiadas

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

300 ml de água

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a vagem na água fervente, em fogo médio, por cerca de 6 minutos. Escorra e reserve. Após, em um recipiente, tempere o patinho com sal, pimenta-do-reino e páprica. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira grande e doure a carne em fogo alto. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Adicione a abobrinha e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Após, misture a vagem cozida, tempere com orégano e cozinhe por mais 2 minutos. Sirva em seguida.

5. Ensopado de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

300 g de grão-de-bico cozido

150 ml de água

2 tomates maduros picados

maduros picados 2 cenouras cortadas em cubos

2 talos de salsão picados

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

100 g de folhas de espinafre

Sal, pimenta-do-reino moída, cúrcuma e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate, a cenoura e o salsão e cozinhe por cerca de 8 minutos. Adicione o grão-de-bico cozido e a água. Misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos. Acrescente o espinafre apenas no final do preparo e cozinhe até as folhas murcharem. Finalize com salsinha e sirva ainda quente.