Frente fria à vista: 7 receitas de caldos e sopas fáceis de fazer

Vale lembrar que muitas delas podem ser adaptadas para versões vegetarianas ou veganas com pequenas substituições - (crédito: Freepik)

A queda nas temperaturas em diversas regiões do Brasil nos próximos dias, típica desta época de inverno, é o convite perfeito para pratos quentes e reconfortantes. Se a ideia é aquecer o corpo sem passar horas na cozinha, caldos e sopas surgem como a melhor opção. Eles são versáteis, nutritivos e, na maioria das vezes, fáceis de preparar.

Para ajudar na escolha do cardápio, separamos sete receitas que vão desde os clássicos da vovó até combinações mais modernas. Vale lembrar que muitas delas podem ser adaptadas para versões vegetarianas ou veganas com pequenas substituições. São pratos que agradam a diferentes paladares e podem ser feitos com ingredientes simples, que você provavelmente já tem em casa.

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1. Caldo verde tradicional

Um clássico português que conquistou o Brasil. A base cremosa de batata ganha o sabor marcante da linguiça calabresa e a textura da couve fatiada bem fininha. O preparo é rápido: cozinhe as batatas e bata no liquidificador com a própria água do cozimento. Em uma panela, frite a linguiça, junte o creme de batata, acerte o sal e finalize com a couve, que deve apenas murchar com o calor.

2. Sopa de abóbora com gengibre

Esta opção une o doce da abóbora com o toque picante do gengibre, criando um sabor surpreendente. Cozinhe a abóbora em pedaços até ficar macia. Depois, bata no liquidificador com um pedaço pequeno de gengibre fresco, um pouco de água e sal. Sirva quente, com sementes de abóbora torradas por cima para dar crocância.

3. Canja de galinha

Considerada um remédio para a alma, a canja de galinha é sinônimo de aconchego. Comece cozinhando um peito de frango com temperos como cebola e alho. Desfie o frango e reserve. No caldo do cozimento, adicione arroz e legumes picados, como cenoura e batata. Quando estiverem cozidos, volte com o frango desfiado para a panela e sirva.

4. Sopa de mandioquinha com carne seca

A cremosidade da mandioquinha (ou batata-baroa) combina perfeitamente com o sabor intenso da carne seca. Cozinhe a mandioquinha e bata até obter um creme liso. Prepare a carne seca dessalgada e desfiada, refogando com cebola roxa. Sirva o creme de mandioquinha com uma porção generosa de carne seca e cheiro-verde por cima.

5. Caldo de feijão

Robusto e cheio de sabor, o caldo de feijão é ideal para noites bem frias. Use o feijão já cozido e temperado. Bata uma parte no liquidificador para engrossar o caldo e mantenha a outra com os grãos inteiros. Para finalizar, adicione pedaços de bacon frito, torresmo ou macarrãozinho. Sirva com pão para acompanhar.

6. Sopa de legumes colorida

Leve, saudável e muito fácil de fazer. A principal vantagem é que você pode usar os legumes que tiver na geladeira. Pique cenoura, abobrinha, chuchu, vagem e batata em cubos pequenos. Refogue tudo com cebola e alho e cubra com água ou caldo de legumes caseiro. Deixe cozinhar até que todos os vegetais fiquem macios.

7. Sopa de cebola gratinada

Com um toque francês, esta receita é elegante e deliciosa. O segredo é caramelizar lentamente as cebolas fatiadas em manteiga até ficarem douradas e doces. Adicione caldo de carne e deixe ferver. Sirva em cumbucas individuais, cubra com uma fatia de pão torrado e queijo gruyère ralado, e leve ao forno para gratinar.

Dica de conservação: A maioria destes caldos e sopas pode ser congelada em porções individuais para consumo posterior. Assim, você garante uma refeição prática e quentinha para outros dias frios.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.