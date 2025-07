Nos dias frios, as receitas práticas são as melhores opções para quem não quer gastar muito tempo na cozinha. Uma boa alternativa para isso são os caldos e os cremes que, além de aquecer o corpo, ajudam quem não quer sair da dieta. E mais: são simples de preparar e repletos de sabor.

Abaixo, confira 7 receitas de caldos e cremes leves para os dias frios!

Caldo de abóbora

Ingredientes

1 kg de abóbora-cabotiá descascada e cortada em fatias

2 colheres de sopa de semente de abóbora

2 colheres de sopa de gergelim branco

2 colheres de sopa de semente de linhaça

1 cebola descascada e picada?

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes caseiro

caseiro 1 cenoura descascada e cortada em rodelas finas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a abóbora-cabotiá, cubra com o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Acrescente metade da cebola, metade do alho e um pouco de sal e pimenta-do-reino. Bata até ficar homogêneo e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o restante da cebola e do alho e doure. Junte a cenoura e refogue por 5 minutos. Adicione o caldo reservado e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até a cenoura ficar macia. Salpique com sementes de abóbora, gergelim e linhaça. Sirva em seguida.

Caldo de feijão

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-carioca

1 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas

4 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

de cebolinha picada 2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-carioca, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, lave os grãos em água corrente e disponha em uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Transfira o feijão-carioca para um liquidificador, adicione metade da cebola e do alho e bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o restante da cebola e do alho e doure. Junte os pimentões, a pimenta-do-reino e o sal e refogue por 4 minutos. Despeje o feijão batido sobre a mistura e mexa para incorporar. Aqueça por 10 minutos. Finalize salpicando com cebolinha e sirva em seguida.

Caldo de legumes

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 inhames descascados e cortados em cubos

2 folhas de couve-manteiga cortadas em tiras finas

cortadas em tiras finas 1/2 xícara de chá de folhas de mostarda picadas

2 pedaços de gengibre

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de pimenta-caiena

Sal a gosto

Água para cozinhar

Salsinha para salpicar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cenoura, o inhame, as folhas de mostarda e o gengibre. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Tempere com sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a couve-manteiga e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-caiena. Após, despeje os ingredientes batidos na panela e mexa para incorporar. Aqueça por 10 minutos. Finalize salpicando com salsinha e sirva em seguida.

Creme de couve-flor (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)

Creme de couve-flor

Ingredientes

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 couve-flor cortada em pedaços

2 l de água

Sal, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a couve-flor e refogue por 2 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e passe o creme em uma peneira. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com couve-flor tostada.

Caldo de abobrinha

Ingredientes

6 abobrinhas cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 cebola descascada e picada

1 l de água

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a abobrinha e refogue por 3 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o caldo novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Caldo de aspargo cremoso (Imagem: CGissemann | Shutterstock)

Caldo de aspargo cremoso

Ingredientes

1 maço de aspargo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

caseiro 1 batata descascada e picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem o aspargo e corte as pontas duras. Separe algumas pontas para decorar. Pique o restante dos talos em pedaços pequenos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e deixe dourar levemente. Junte o aspargo e a batata. Refogue por alguns minutos e, em seguida, adicione o caldo de legumes.

Cozinhe em fogo médio até a batata e o aspargo ficarem macios. Com cuidado, transfira tudo para um liquidificador e bata até obter um caldo liso. Volte à panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça por mais alguns minutos em fogo baixo, sem deixar ferver muito. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue as pontas do aspargo reservadas. Sirva em seguida com o caldo.

Creme de espinafre com tofu

Ingredientes

1 maço de espinafre picado

200 g de tofu firme cortado em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

caseiro Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola até ficar transparente. Em seguida, adicione o alho e deixe dourar levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe por alguns minutos, até murchar. Adicione o tofu e o caldo de legumes. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Transfira tudo para um liquidificador e bata até obter um creme homogêneo. Volte o creme à panela e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Aqueça por mais 2 a 3 minutos, mexendo sempre. Sirva em seguida.