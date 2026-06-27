11 livros infantis para acompanhar as férias escolares

As férias escolares de julho abrem espaço para novas experiências na rotina das crianças, e os livros podem ser grandes aliados nesse período. Além de estimular a criatividade e a imaginação, a leitura ajuda os pequenos a mergulhar em diferentes culturas, refletir sobre o mundo ao redor e descobrir novos interesses de forma lúdica.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Para além das histórias de fantasia, a literatura infantil reúne obras capazes de apresentar temas como ciência, meio ambiente, emoções, diversidade e tradições populares em narrativas acessíveis e envolventes. Com ilustrações e atividades interativas, as indicações abaixo transformam o aprendizado em uma experiência divertida para os pequenos leitores. Confira!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
1. Vaga-lume O amigo brilhante
Mariana Caltabiano, criadora de sucessos como Zuzubalândia, transforma o medo do escuro em uma jornada de descobertas e encantamento. Ao conhecer um simpático vaga-lume que ilumina a noite com sua pequena luz, a criança percebe que aquilo que parecia assustador pode esconder beleza, amizade e imaginação. Com uma narrativa delicada e lúdica, o livro convida os leitores a enxergar a escuridão com novos olhos por meio da poesia e a encontrar coragem nos pequenos gestos e nas grandes aventuras. E o melhor: o próprio livro brilha no escuro!
2. Meu livro de dinossauros
Os pequenos exploradores descobrem como os dinossauros viveram na Terra, quais eram seus hábitos e como os cientistas conseguem desvendar seus mistérios milhões de anos depois. Com ilustrações vibrantes, curiosidades, jogos e atividades, a obra transforma o aprendizado sobre paleontologia em uma divertida jornada de descobertas. Uma leitura para despertar a curiosidade e aproximar as crianças da ciência enquanto elas conhecem as eras Triássica, Jurássica e Cretácea.
3. O que faz um bebê
Durante as férias, perguntas curiosas podem render grandes descobertas e essa leitura ajuda a responder uma das dúvidas mais comuns da infância: de onde vêm os bebês? Com uma abordagem sensível e acolhedora, Cory Silverberg apresenta os processos biológicos envolvidos no nascimento e mostra que cada criança também carrega uma história de afeto, vínculos e cuidado. A obra combina ciência e emoção em uma narrativa acessível, criando uma oportunidade para conversar em família sobre a origem da vida.
4. O Caranguejo Irritado em: eu não gosto de perder (e é impossível você me vencer)
Entre provocações, desafios e uma divertida brincadeira de procure e ache, um caranguejo mal-humorado precisa aprender a lidar com a frustração de perder e a importância de celebrar as vitórias dos outros. Com humor e sensibilidade, o autor André Catarinacho e a ilustradora Flávia Borges transformam emoções comuns da infância em uma aventura interativa que estimula empatia, atenção e inteligência emocional.
5. Quem tem medo de papangu?
Seguindo a tradição poética nordestina, o livro apresenta em rimas a história de um marcante personagem daquela região: o Papangu. De forma lúdica, brincando e encantando o leitor, a autora Goimar Dantas expõe o surgimento e as aventuras dessa divertida figura folclórica, apontando sua presença em diferentes estados e regiões do país.
6. João quer ser o Messi
João é um menino sonhador de oito anos que está se esforçando para ser como Lionel Messi, o astro do futebol. Ele enfrenta seus medos, o bullying, as lições de casa e até o desafio de ir para a cama na hora certa, tudo para alcançar seu grande objetivo: tornar-se o melhor jogador do mundo, que nem o ídolo.
7. O menino que queria ser Deus
Yago Martins conta a história de Dandam, um menino de seis anos que carrega o peso de perguntas grandes demais para sua idade. Diante da dor, da perda e da injustiça, o garoto não apenas se questiona por que existe o sofrimento, mas também decide que poderia fazer um trabalho melhor que Deus. Com sensibilidade e delicadeza, a obra lembra que, mesmo quando não entendemos tudo, podemos ter certeza de que nunca estamos sozinhos.
8. O pequeno mundo criativo
Este livro convida as crianças a trilharem uma jornada criativa por meio de uma narrativa poética e ilustrativa, que inspira a descoberta de caminhos inovadores para a reconstrução de um pequeno mundo. Com uma abordagem lúdica e envolvente, a obra estimula o pensamento crítico, criativo e a resolução de problemas, conectando conceitos de sustentabilidade, arte e economia circular.
9. A menina, o trailer e a floresta
Seani Soares narra a história da menina Inaê, que cultiva um mundo de magia diferente da maioria das crianças. Inspirada na criação da filha do escritor, a história acompanha uma garota que cresce em um trailer em meio à floresta. A partir do CasulAzul, como é chamado o veículo onde moram, ela entende a operação do próprio mundo, descobre como a natureza deve ser preservada, percebe a interação dos animais e cria passatempos.
10. A águia solidária e o Planeta Azul
Em uma aventura repleta de descobertas, amizade e conscientização ambiental, a escritora e artista plástica Cilene Queiroz convida os pequenos leitores a embarcarem em uma jornada emocionante ao lado de Sury, uma águia solidária, e de seus inseparáveis amigos Black e Pitoco. Ao longo do percurso, os protagonistas atravessam cenários diversos e testemunham problemas como a poluição de rios e oceanos, o desmatamento, as queimadas, a escassez hídrica e a perda da biodiversidade.
11. Onde você está quando não está aqui?
Acompanhe a emocionante jornada de Júlia, uma mãe que busca compreender o universo interior de seu filho autista, Joaquim. Ao ser convidada por ele a conhecer um mundo repleto de imaginação, cores e significado, ela descobre que o aparente distanciamento do menino é, na verdade, uma forma única de perceber a realidade. Com sensibilidade e delicadeza, o livro celebra a importância da empatia, da escuta e do respeito às diferentes maneiras de estar e se conectar com o mundo.
Por Bárbara Correa