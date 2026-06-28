Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/06/2026

O domingo convidará cada nativo a olhar para dentro de si com mais honestidade e maturidade (Imagem: AlikaKo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Este domingo chegará carregado de reflexões profundas e questionamentos internos para os nativos do zodíaco. Insatisfações ocultas, medos e sentimentos de rejeição tenderão a aflorar, convidando cada um a olhar para dentro de si com mais honestidade e maturidade. Ao acolher essas emoções com serenidade, será possível transformar os desafios em importantes aprendizados e conquistar mais equilíbrio.

A seguir, confira as previsões do horóscopo e saiba o que os astros reservam para o seu signo!

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Áries

O ariano sentirá um desejo de expandir seus horizontes e ter novas experiências (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Neste domingo, você sentirá um desejo de expandir seus horizontes, ter novas experiências e se destacar por meio dos seus objetivos futuros ou da carreira. No entanto, essa busca intensa por crescimento tenderá a ser afetada por uma certa insatisfação interna, medos ocultos e sentimento de rejeição, que o(a) levarão a questionar seu propósito de vida. Nesse cenário, o mais indicado será acolher as dúvidas sem se cobrar excessivamente.

Touro

O taurino deverá buscar o autoconhecimento com clareza e racionalidade (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você sentirá um desejo de expandir seus horizontes, viajar e se dedicar aos estudos. Entretanto, conflitos internos e verdades ocultas tenderão a vir à tona, assim como uma oscilação entre a necessidade de autonomia e as pressões externas. Isso, por sua vez, provocará possíveis crises de identidade ou sentimentos de rejeição. Nesse contexto, busque não se dispersar, procurando o autoconhecimento com clareza e racionalidade.

Gêmeos

O geminiano deverá se atentar às finanças compartilhadas, às emoções e aos acordos (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Neste dia, você deverá se atentar às finanças compartilhadas, às suas emoções e aos seus acordos, pois haverá uma forte tendência a crises e desentendimentos. Nesse cenário, será preciso ter mais inteligência emocional para não permitir que insatisfações ocultas prejudiquem suas decisões, seus recursos e suas relações. Procure encarar essas tensões com racionalidade e desapego.

Câncer

O canceriano precisará de equilíbrio emocional para evitar que desejos ocultos ou mágoas prejudiquem a convivência (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Neste domingo, você enfrentará oscilações de humor e um sentimento de carência ou insatisfação em relação às parcerias e ao seu relacionamento afetivo. Será um dia de tensão entre a necessidade de receber cuidado e a clareza sobre o que o outro realmente espera. Diante disso, busque o equilíbrio emocional para evitar que desejos ocultos ou mágoas antigas prejudiquem a convivência.

Leão

O leonino sentirá um impulso para dedicar atenção à rotina, ao trabalho e à saúde (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você sentirá um impulso para dedicar atenção à rotina, ao ambiente de trabalho e aos cuidados com a saúde. No entanto, essa busca por eficiência tenderá a aflorar insatisfações ocultas, sentimentos de rejeição e uma certa rebeldia contra ordens e tarefas repetitivas. Procure canalizar essa energia intensa para transformar seus hábitos e evitar o desgaste físico e emocional.

Virgem

O virginiano precisará agir com maturidade e paciência com as suas próprias sombras (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Neste domingo, uma sensação de inadequação, angústias e desejos reprimidos tenderão a gerar instabilidade dentro da sua casa e na convivência com a sua família. Nesse cenário, será fundamental não se isolar nem remoer mágoas antigas ou sentimentos de rejeição, pois isso provocará desentendimentos desnecessários. Procure agir com maturidade e paciência com as suas próprias sombras.

Libra

O libriano sentirá necessidade de expressar suas ideias e se comunicar de maneira mais intensa (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você sentirá uma necessidade de expressar suas ideias e se comunicar de maneira mais intensa com as pessoas ao redor. Entretanto, esse desejo de compartilhar pensamentos tenderá a trazer à tona uma profunda insatisfação interna, mal-entendidos e o medo de ser rejeitado(a) ou incompreendido(a). Diante disso, procure ter muita cautela com as palavras e não entre em discussões causadas por teimosia.

Escorpião

O escorpiano precisará encarar as finanças com realismo (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Neste domingo, uma certa instabilidade ou desejos ocultos e impulsivos em relação ao dinheiro e aos bens materiais surgirão. Haverá, também, uma tendência a perdas ou a cometer excessos financeiros por carência, além de sentimentos de rejeição ou de negação sobre a realidade financeira. Nesse contexto, não se deixe levar por desejos materiais e procure encarar suas finanças com realismo.

Sagitário

O sagitariano deverá ter cautela com suas reações e impulsos (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você deverá ter cautela com suas reações e impulsos, não permitindo que insatisfações profundas ou mágoas ocultas afetem suas atitudes. Neste dia, será preciso ter mais inteligência emocional para não agir de forma rebelde diante das pessoas, controlando a sensação de não ser totalmente compreendido(a) ou aceito(a). Procure acolher essas inquietações internas com maturidade, sem se deixar levar por provocações.

Capricórnio

O capricorniano precisará buscar sua paz interior e cuidar da própria saúde mental (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Neste domingo, o barulho do mundo externo poderá afetar seu bem-estar emocional e, assim, você sentirá uma necessidade maior de se recolher e ficar sozinho(a). Ademais, fantasias, medos e desejos escondidos tenderão a vir à tona de forma intensa, sendo preciso acolher essas emoções sem se culpar. Busque sua paz interior e cuide da própria saúde mental, respeitando seus limites.

Aquário

O aquariano deverá agir com equilíbrio e evitar atitudes radicais, preservando a harmonia nas relações (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Você sentirá uma forte necessidade de se conectar com os amigos, participar de projetos coletivos e investir nos seus planos com mais liberdade. No entanto, essa busca por pertencimento poderá trazer à tona insatisfações, sentimento de rejeição ou até mesmo uma tendência a questionar as expectativas do grupo, gerando alguns atritos. Diante disso, procure agir com equilíbrio e evite atitudes radicais, preservando a harmonia nas relações e o diálogo com quem está ao seu redor.

Peixes

O pisciano precisará de maturidade, realismo e paciência com as próprias limitações (Imagem: luma_art | Shutterstock)

Neste domingo, um sentimento de insatisfação, insegurança ou medo da rejeição poderá afetar sua postura no ambiente profissional. Será fundamental, porém, não agir de maneira rebelde ou impulsiva diante de críticas ou cobranças, pois atitudes motivadas por mágoas tenderão a comprometer sua imagem profissional. Procure ter maturidade, realismo e paciência com as próprias limitações.