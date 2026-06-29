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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/06/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A segunda-feira será um bom dia para reorganizar prioridades, fortalecer o equilíbrio emocional e encarar as demandas com maturidade (Imagem: Julija Crafft | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A segunda-feira será um bom dia para reorganizar prioridades, fortalecer o equilíbrio emocional e encarar as demandas com maturidade (Imagem: Julija Crafft | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira convidará todos os signos a agir com mais responsabilidade e discernimento. Embora algumas situações possam despertar dúvidas ou inseguranças, este será um bom dia para reorganizar prioridades, fortalecer o equilíbrio emocional e encarar as demandas com mais maturidade. Com paciência e atenção aos detalhes, será possível evitar mal-entendidos e tomar decisões mais conscientes.

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A seguir, confira as previsões do horóscopo e descubra o que os astros reservam para você!

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Áries

Ilustração de uma carta com o símbolo do signo de áries em um fundo roxo
O ariano precisará agir com paciência, evitando tomar decisões precipitadas (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você poderá sentir uma cobrança interna para se dedicar às metas profissionais, organizar suas responsabilidades e buscar reconhecimento. No entanto, essa busca por estabilidade poderá ser prejudicada por certa confusão mental, gerando um conflito entre suas necessidades e as exigências do mundo externo. Procure agir com paciência, evitando tomar decisões precipitadas.

Touro

Ilustração do signo de Touro com a cabeça de um touro estilizada, seus chifres em destaque, sobre um fundo roxo com a constelação de Touro na base
O taurino precisará redobrar a atenção e evitar tomar decisões importantes de forma precipitada (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você poderá sentir um conflito entre suas responsabilidades de longo prazo e as exigências do dia, o que tenderá a gerar cansaço e oscilações de humor. Também poderá surgir uma tendência a alimentar ilusões ao planejar o futuro, exigindo mais cautela para não cometer erros por excesso de autoconfiança. Nesse cenário, procure redobrar a atenção e evite tomar decisões importantes de forma precipitada.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos com duas figuras femininas gêmeas estilizadas, flutuando em nuvens sobre um fundo roxo, com a constelação do signo logo abaixo
O geminiano precisará manter a calma, agir com objetividade e evitar decisões precipitadas (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você poderá se sentir emocionalmente sobrecarregado(a), lidando com incertezas que tenderão a afetar sua visão sobre recursos compartilhados e medos profundos. É possível que haja menos clareza em relação às finanças e aos compromissos assumidos. Procure manter a calma, agir com objetividade e evitar decisões precipitadas que possam gerar prejuízos no futuro.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer representada por um caranguejo em destaque, com detalhes estilizados em um fundo roxo, acompanhado pela constelação correspondente
O canceriano sentirá necessidade de se dedicar aos relacionamentos e às parcerias (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de se dedicar aos relacionamentos e às parcerias, buscando construir vínculos mais seguros. Entretanto, esse desejo de estabilidade poderá ser prejudicado por cansaço, cobranças e mal-entendidos capazes de despertar insegurança. Procure encarar com paciência as limitações das outras pessoas para evitar conflitos e desgaste emocional.

Leão

Ilustração do signo de Leão com um leão em destaque, seus traços nobres estilizados, sobre um fundo roxo com a constelação do signo ao fundo
O dia exigirá mais atenção do leonino com a saúde e a rotina (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você poderá sentir sobrecarga física, oscilações de humor e um conflito entre as responsabilidades do cotidiano e a necessidade de cuidar de si. Também haverá tendência a distrações ou falta de clareza nas tarefas diárias, exigindo mais atenção com a saúde e a rotina. Nesse cenário, evite se deixar levar pelo desânimo ou por expectativas irreais e procure desacelerar para recuperar o equilíbrio.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem com o perfil de uma mulher estilizada, adornada por flores no cabelo, em um fundo roxo, complementado pela constelação de Virgem
O virginiano sentirá necessidade de expressar sua criatividade com mais maturidade (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de estruturar seus projetos pessoais, buscar momentos de prazer e expressar sua criatividade com mais maturidade. Entretanto, esse movimento poderá ser prejudicado por confusão interna ou distrações, criando um conflito entre seus desejos e as exigências do dia. Procure agir com consciência, evitando impulsos e direcionando sua energia de forma produtiva.

Libra

Ilustração do signo de Libra com uma balança equilibrada, acompanhada por elementos de lua e estrela, em um fundo roxo com a constelação do signo visível
O dia pedirá realismo ao libriano para equilibrar as necessidades do lar com seus objetivos externos (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você precisará buscar mais clareza nas questões familiares e na vida íntima, evitando se deixar levar por falsas impressões. O dia pedirá realismo para equilibrar as necessidades do lar com seus objetivos externos, já que poderão surgir mal-entendidos com pessoas próximas. Procure agir com maturidade para preservar a estabilidade dentro de casa.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião com um escorpião laranja em destaque, com detalhes estilizados, sobre um fundo roxo e a constelação do signo logo abaixo
O escorpiano precisará pensar antes de falar e organizar melhor as ideias (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você poderá se deparar com confusão mental e mal-entendidos em conversas e negociações. Haverá tendência à dispersão e a interpretações equivocadas, motivadas por informações distorcidas ou pouco claras. Nesse cenário, procure pensar antes de falar, organizar melhor suas ideias e evitar decisões baseadas em suposições ou ilusões.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário mostrando um arco e flecha com elementos de lua e estrela, tudo em um fundo roxo, acompanhado pela constelação correspondente
O sagitariano sentirá necessidade de fortalecer sua segurança material (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de fortalecer sua segurança material, organizando as finanças e valorizando seus recursos. No entanto, essa busca por estabilidade poderá ser afetada por confusão, ilusões relacionadas aos gastos ou conflitos entre seus interesses e os das outras pessoas. Logo, evite tomar decisões financeiras importantes e procure agir com cautela.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio com uma cabra estilizada e detalhada com chifres curvados, sobre um fundo roxo com a constelação de Capricórnio na parte inferior
O capricorniano precisará estabelecer limites claros e respeitar seu próprio tempo (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você poderá enfrentar dúvidas sobre sua identidade, além de cansaço e falta de clareza em relação às decisões pessoais. Será fundamental agir com realismo e evitar o isolamento ou o desânimo, pois o conflito entre suas vontades e as exigências dos relacionamentos poderá gerar frustrações e mal-entendidos. Procure estabelecer limites claros e respeitar seu próprio tempo.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário com um jarro derramando água, em destaque sobre um fundo roxo, acompanhado pela constelação do signo
O aquariano precisará acolher suas vulnerabilidades com paciência (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de se recolher, silenciar a mente e buscar mais estabilidade ao lidar com emoções e medos profundos. Contudo, esse desejo de isolamento poderá ser afetado por confusão mental ou distrações. Procure acolher suas vulnerabilidades com paciência e evite se desgastar com cobranças excessivas.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes representada por dois peixes coloridos nadando em círculo, rodeados por um fundo roxo com a constelação de Peixes abaixo
O pisciano precisará manter a clareza e agir com discernimento (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Você poderá sentir um conflito entre suas necessidades pessoais e as cobranças vindas de amizades ou projetos coletivos, o que poderá provocar oscilações de humor ao longo do dia. Também haverá tendência a criar expectativas irreais, o que poderá levar a decepções ou a interpretações equivocadas nas relações sociais. Nesse cenário, procure manter a clareza, agir com discernimento e evitar se deixar levar por ilusões.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 29/06/2026 01:04
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