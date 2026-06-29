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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29 de junho a 05 de julho de 2026

Veja o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

Nesta semana, compreender os próprios limites será essencial para seguir com mais clareza e estabilidade (Imagem: Alina Vaska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta semana, compreender os próprios limites será essencial para seguir com mais clareza e estabilidade (Imagem: Alina Vaska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana marcará um período de encerramento e preparação para novos ciclos. O baralho cigano indica uma maior necessidade de equilíbrio emocional e de escolhas conscientes. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, compreender os próprios limites será essencial para seguir com mais clareza e estabilidade.

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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Ilustração do signo de Áries, representado por um crânio de carneiro com chifres curvados
A semana favorecerá iniciativas rápidas e novas oportunidades ao ariano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” anuncia movimento e novidades inesperadas. Por isso, a semana favorecerá iniciativas rápidas e novas oportunidades. No amor, reencontros ou aproximações poderão acontecer. No trabalho, respostas chegarão com mais rapidez.

Touro

Ilustração do signo de Touro com um desenho estilizado da cabeça de um touro
O crescimento constante do taurino no trabalho favorecerá resultados positivos (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “A Árvore” traz estabilidade e fortalecimento gradual. Assim, evite pressa diante dos processos pessoais. No amor, vínculos maduros ganharão mais profundidade. No trabalho, o crescimento constante favorecerá resultados positivos.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, simbolizado por dois rostos voltados em direções opostas
A prudência do geminiano no amor evitará desgastes (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede cautela com informações e expectativas. Por isso, observe melhor antes de confiar totalmente. No amor, a prudência evitará desgastes. No trabalho, a atenção aos detalhes será necessária.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, exibindo um caranguejo minimalista
A semana fortalecerá vínculos importantes do canceriano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “O Coração” favorece aproximações afetivas e emoções sinceras. Dessa maneira, a semana fortalecerá vínculos importantes. No amor, a sensibilidade aproximará as relações. No trabalho, a harmonia ajudará no desempenho.

Leão

Ilustração do signo de Leão, representado por uma cabeça de leão
No trabalho, mudanças poderão abrir espaço para o crescimento do leonino (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “A Foice” indica a necessidade de cortes e decisões firmes. Por isso, evite prolongar situações desgastadas. No amor, posicionamentos trarão mais clareza. No trabalho, mudanças poderão abrir espaço para o crescimento.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem representado por uma mulher em um fundo azul
A semana do virginiano favorecerá decisões importantes (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “As Estrelas” revela inspiração, clareza e sensação de direção. Assim, a semana favorecerá decisões importantes. No amor, os sentimentos ficarão mais transparentes. No trabalho, os projetos tenderão a evoluir.

Libra

Ilustração do signo de Libra, exibindo uma balança equilibrada
A discrição será importante para o libriano no trabalho (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “O Livro” aponta aprendizados e situações ainda ocultas. Nem tudo será revelado imediatamente. No amor, observe mais antes de tirar conclusões. No trabalho, a discrição será importante.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, destacando um escorpião
A maturidade do escorpiano no amor ajudará a evitar desgastes (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “O Chicote” mostra intensidade emocional e necessidade de equilíbrio. Por isso, evite conflitos impulsivos. No amor, a maturidade ajudará a evitar desgastes. No trabalho, o excesso de pressão exigirá calma.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, representado por um arco e flecha
A semana do sagitariano favorecerá expansão e novidades (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “O Navio” mostra mudanças, deslocamentos e abertura para novas experiências. Dessa maneira, a semana favorecerá expansão e novidades. No amor, encontros inesperados movimentarão o campo emocional. No trabalho, oportunidades poderão surgir de forma rápida.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com uma cabeça de bode
A semana favorecerá segurança e organização ao capricorniano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “A Âncora” revela estabilidade e fortalecimento das estruturas pessoais. Assim, a semana favorecerá segurança e organização. No amor, relações sólidas se fortalecerão. No trabalho, a persistência trará reconhecimento.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, simbolizado por um vaso derramando água
Conversas importantes exigirão atenção do aquariano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” indica excesso de pensamentos e necessidade de desacelerar. Dessa maneira, conversas importantes exigirão atenção. No amor, evite interpretações precipitadas. No trabalho, a comunicação será fundamental.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, mostrando dois peixes formando um círculo
Algo que antes estava travado começará a fluir melhor na vida do pisciano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “A Chave” aponta soluções e caminhos se abrindo gradualmente. Assim, algo que antes estava travado começará a fluir melhor. No amor, a clareza emocional trará tranquilidade. No trabalho, oportunidades começarão a ganhar forma.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 29/06/2026 08:04
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