InícioRevista do Correio
Culinária

Cardápio da semana: 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas magras para incluir na dieta

Aprenda a preparar opções nutritivas e saborosas para enriquecer a sua alimentação

Omelete de espinafre com cogumelo (Imagem: David Miller Star | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Omelete de espinafre com cogumelo (Imagem: David Miller Star | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Manter uma alimentação equilibrada pode ser mais fácil do que parece. Com ingredientes simples e ricos em proteínas magras, é possível preparar refeições saudáveis, saborosas e práticas para o dia a dia. Além de favorecerem a manutenção da massa muscular, as proteínas promovem maior saciedade e contribuem para o bom funcionamento do organismo. Quando combinadas com legumes, verduras e temperos naturais, elas ajudam a compor refeições completas, leves e adequadas para diferentes momentos da rotina.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas magras para incluir na dieta!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

1. Omelete de espinafre com cogumelo

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo por cerca de 3 minutos. Acrescente o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficarem homogêneos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a mistura. Quando começar a firmar, distribua o refogado de espinafre e cogumelos. Dobre a omelete ao meio e cozinhe até o interior ficar firme. Finalize com cebolinha e sirva.

2. Tilápia assada com ervas

Ingredientes

  • 2 filés de tilápia
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de alecrim picado
  • 1 colher de chá de tomilho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com suco de limão, alho, azeite, alecrim, tomilho, sal e pimenta-do-reino. Disponha-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até o peixe ficar macio e levemente dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Ensopado de grão-de-bico com tomate

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates maduros picados
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • 1/2 xícara de chá de caldo de legumes caseiro
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Adicione os tomates e refogue até começarem a desmanchar. Junte o extrato de tomate, a páprica, a cúrcuma e o cominho e misture bem. Acrescente o grão-de-bico e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho engrossar levemente. Finalize com salsa picada e sirva.

Carne moída refogada com pedaços de pimentão vermelho, cebola e outros vegetais, preparada em uma frigideira de ferro fundido preta que está sobre uma superfície de madeira clara, com uma colher de pau inserida na mistura.
Carne moída com legumes (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)

4. Carne moída com legumes

Ingredientes

  • 500 g de patinho moído
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 alho-poró cortado em rodelas
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o alho-poró e a cenoura e cozinhe por cerca de 3 minutos. Adicione o patinho moído e mexa até perder a cor rosada e dourar. Junte o pimentão e o tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e cozinhe por aproximadamente 8 minutos, mexendo de vez em quando, até os legumes ficarem macios e o líquido reduzir. Sirva em seguida.

5. Frango desfiado com abobrinha

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 2 abobrinhas cortadas em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por 1 minuto. Adicione o tomate e refogue até começar a desmanchar. Junte a abobrinha e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar levemente macia. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais 3 minutos para incorporar os sabores. Sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 29/06/2026 13:10
    SIGA
    x