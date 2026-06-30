Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/06/2026

A terça-feira trará uma energia de encerramento, sabedoria e construção de novos caminhos. As cartas do tarot mostram um momento de olhar para tudo o que foi aprendido, tomar decisões mais maduras e abrir espaço para mudanças positivas. Será um dia para equilibrar razão e emoção, valorizando aquilo que realmente tem significado.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Rei de Ouros

Os arianos terão um dia de estabilidade, segurança e maturidade (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Segundo a carta Rei de Ouros, o dia favorecerá a estabilidade, a segurança e uma postura mais madura diante da vida. No amor, você tenderá a buscar relações que ofereçam confiança e reciprocidade, deixando de lado as incertezas. Na carreira, sua dedicação poderá trazer reconhecimento, crescimento e oportunidades concretas. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua presença transmitirá força e apoio para quem estiver ao seu redor.

Touro A Sacerdotisa

Os taurinos deverão se atentar aos sinais que surgirem ao longo desta terça-feira (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta A Sacerdotisa pede silêncio interior, intuição e atenção aos sinais que surgirem ao longo do dia. No amor, os sentimentos poderão estar mais profundos, e será importante observar mais as atitudes do que as palavras. Na carreira, confiar em sua percepção poderá ajudar na tomada de decisões estratégicas. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e cuidar mais do seu equilíbrio emocional. Entre amigos, algumas respostas poderão surgir em conversas mais sinceras e profundas.

Gêmeos O Mundo

Os geminianos poderão encerrar ciclos importantes nesta terça-feira (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta O Mundo, o dia trará uma sensação de conclusão, conquistas e fechamento de ciclos importantes. No amor, uma fase poderá se completar, trazendo mais clareza sobre seus sentimentos e desejos. Na carreira, os resultados começarão a aparecer e poderão abrir portas para novos horizontes. Sua saúde melhorará quando você reconhecer sua evolução e valorizar as próprias conquistas. Entre amigos, momentos de celebração fortalecerão conexões especiais.

Câncer 2 de Ouros

Ao longo desta terça-feira, os cancerianos precisarão encontrar equilíbrio em diferentes áreas da vida (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros indica movimento, adaptação e a necessidade de equilibrar diferentes áreas da vida. No amor, será importante conciliar sentimentos, rotina e expectativas para evitar desgastes. Na carreira, você poderá lidar com várias tarefas, mas sua flexibilidade ajudará a encontrar soluções. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor seu tempo e evitar sobrecargas. Entre amigos, o equilíbrio nas trocas fortalecerá as relações.

Leão O Louco

Os leoninos desejarão viver novas experiências ao longo do dia (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta O Louco indica coragem, espontaneidade e vontade de viver novas experiências. No amor, novidades poderão surgir e trazer uma sensação de renovação, mas sem pressa para definir tudo. Na carreira, ideias diferentes poderão abrir caminhos, desde que você mantenha atenção aos detalhes. Sua saúde melhorará quando você quebrar a rotina e buscar atividades que tragam alegria. Entre amigos, momentos inesperados poderão render boas histórias.

Virgem O Imperador

Será um bom dia para os virginianos investirem na organização e tomarem decisões firmes (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O dia favorecerá a organização, a liderança e decisões mais firmes, revela a carta O Imperador. No amor, você poderá buscar mais estabilidade e relações que transmitam segurança emocional. Na carreira, o planejamento e a disciplina ajudarão a conquistar objetivos importantes. Sua saúde melhorará quando você criar uma estrutura mais saudável para sua rotina. Entre amigos, sua postura de conselheiro(a) poderá ser valorizada.

Libra A Temperança

Será importante que os librianos encontrem um ritmo mais leve para a rotina (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta A Temperança mostra equilíbrio, cura e a necessidade de encontrar um ritmo mais leve. No amor, a paciência e o diálogo ajudarão a construir relações mais harmoniosas. Na carreira, agir com calma e estratégia poderá trazer resultados melhores do que atitudes impulsivas. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e descanso. Entre amigos, sua energia conciliadora ajudará a aproximar as pessoas.

Escorpião Rainha de Paus

O magnetismo e a confiança dos escorpianos estarão em alta nesta terça-feira (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O dia aumentará sua confiança, magnetismo e poder de expressão, revela a carta Rainha de Paus. No amor, sua presença estará mais intensa e poderá favorecer aproximações e conexões apaixonadas. Na carreira, a criatividade e a coragem o(a) ajudarão a se destacar e defender seus projetos. Sua saúde melhorará quando você canalizar energia para atividades que tragam prazer. Entre amigos, sua autenticidade chamará atenção e inspirará outras pessoas.

Sagitário 9 de Ouros

O autocuidado será um grande aliado dos sagitarianos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta 9 de Ouros favorece a independência, a autoestima e a valorização das próprias conquistas. No amor, você poderá perceber a importância de estar bem consigo antes de dividir sua vida com alguém. Na carreira, esforços anteriores poderão gerar frutos e trazer mais estabilidade. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e qualidade de vida. Entre amigos, sua energia positiva atrairá boas companhias.

Capricórnio Cavaleiro de Espadas

Os capricornianos precisarão tomar decisões rápidas, mas sem perder a estratégia (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Espadas mostra ação, movimento e a necessidade de tomar decisões com rapidez, mas sem perder a estratégia. No amor, conversas importantes poderão acontecer e trazer os esclarecimentos necessários. Na carreira, sua determinação ajudará você a avançar, mas será importante evitar agir por impulso. Sua saúde melhorará quando você controlar a ansiedade e encontrar momentos de pausa. Entre amigos, sua sinceridade poderá fortalecer algumas relações e afastar outras.

Aquário 10 de Copas

Os aquarianos viverão um dia marcado por harmonia e felicidade (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O dia favorecerá a harmonia, a felicidade e as conexões emocionais verdadeiras, mostra a carta 10 de Copas. No amor, os relacionamentos poderão viver uma fase de maior união, carinho e compreensão. Na carreira, o apoio de pessoas próximas poderá contribuir para que você alcance seus objetivos. Sua saúde melhorará quando você estiver cercado(a) de ambientes que tragam acolhimento e tranquilidade. Entre amigos, encontros e conversas especiais fortalecerão os laços.

Peixes A Imperatriz

Crescimento e criatividade marcarão a terça-feira dos piscianos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta A Imperatriz mostra criatividade, crescimento e uma energia de expansão pessoal. No amor, haverá espaço para mais carinho, romance e fortalecimento dos sentimentos. Na carreira, as ideias poderão florescer e os projetos começarão a ganhar mais forma. Sua saúde melhorará quando você cuidar do corpo e das emoções. Entre amigos, sua sensibilidade aproximará as pessoas e criará conexões mais profundas.