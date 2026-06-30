Amor em julho: veja o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo

Julho chega com movimentos importantes no céu que irão mexer diretamente com sentimentos, relacionamentos e escolhas afetivas. Com Netuno e Saturno retrógrados em Áries, Vênus entrando em Virgem, a Lua Nova em Câncer, o Sol ingressando em Leão e o fim do movimento retrógrado de Mercúrio em Câncer, o mês trará uma mistura de revisão emocional, amadurecimento e novas possibilidades no amor.

A seguir, confira o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo!

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Áries

Julho colocará os sentimentos do ariano em uma fase de revisão e amadurecimento (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho colocará seus sentimentos em uma fase de revisão e amadurecimento. Com Netuno e Saturno retrógrados no seu signo, você poderá perceber com mais clareza quais relações são reais e quais estavam baseadas em expectativas ou ilusões. O amor pedirá mais responsabilidade, mas também mais conexão com aquilo que você realmente deseja. A Lua Nova em Câncer favorecerá conversas sobre intimidade e segurança emocional, enquanto o fim de Mercúrio retrógrado ajudará a destravar diálogos importantes.

Touro

Julho trará uma energia de cura emocional e reorganização para a vida amorosa ao taurino (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

O mês trará uma energia de cura emocional e reorganização da vida amorosa. Vênus, sua regente, entrando em Virgem, favorecerá encontros, romances e uma fase mais leve para quem está solteiro. Nos relacionamentos, julho pedirá mais atenção aos detalhes e às demonstrações de carinho. A entrada do Sol em Leão poderá trazer conversas sobre família, lar e futuro, mostrando o que precisa ser fortalecido dentro da relação.

Gêmeos

Julho poderá mexer com a forma como o geminiano se comunica no amor (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho poderá mexer bastante com as suas necessidades afetivas e com a forma como você se comunica no amor. Com o fim de Mercúrio retrógrado em Câncer, assuntos mal resolvidos começarão a encontrar caminhos para serem esclarecidos. Vênus em Virgem destacará questões familiares e emocionais, pedindo mais acolhimento. O período favorecerá relações mais maduras, mas exigirá cuidado para não esconder sentimentos atrás da racionalidade.

Câncer

Julho poderá trazer recomeços importantes para a vida amorosa do canceriano (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Com a Lua Nova acontecendo no seu signo, julho abrirá um novo ciclo emocional e poderá trazer recomeços importantes na vida amorosa. O fim de Mercúrio retrógrado, também no seu signo, ajudará a recuperar conversas, resolver mal-entendidos e expressar o que estava guardado. Vênus em Virgem favorecerá conexões por meio de diálogos sinceros. Para quem está em uma relação, o momento pedirá mais presença e parceria.

Leão

Julho irá preparar terreno para uma fase mais intensa no amor para o leonino (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho irá preparar o terreno para uma fase mais intensa no amor. Antes da entrada do Sol no seu signo, você poderá sentir necessidade de olhar para dentro e entender melhor seus desejos afetivos. Vênus em Virgem trará uma energia de valorização pessoal e pedirá atenção ao seu próprio merecimento. Quando o Sol chega a Leão, sua autoestima ganhará força e você tenderá a atrair mais olhares e oportunidades.

Virgem

Julho poderá trazer novos encontros, reconciliações ou uma fase de mais carinho ao virginiano (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Vênus entrando no seu signo colocará o amor em destaque e aumentará seu magnetismo. Julho poderá trazer novos encontros, reconciliações ou uma fase de mais carinho dentro dos relacionamentos. O céu pedirá apenas cuidado com cobranças excessivas e expectativas muito altas. A energia do mês favorecerá relações que demonstram amor por meio de atitudes, cuidado e presença.

Libra

Julho poderá trazer reflexões sobre confiança, entrega e intimidade ao libriano (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho movimentará sentimentos profundos e poderá trazer reflexões sobre confiança, entrega e intimidade. Netuno e Saturno, retrógrados em Áries, irão ativar sua área de relacionamentos, mostrando o que precisa ser ajustado nas parcerias. Poderá ser um período de perceber limites e definir melhor o que você espera de alguém. O fim de Mercúrio retrógrado ajudará a recuperar o equilíbrio nas conversas.

Escorpião

Julho trará oportunidades para o escorpiano renovar a vida amorosa e enxergar novas possibilidades (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

O mês trará oportunidades para renovar a vida amorosa e enxergar novas possibilidades. Vênus em Virgem favorecerá conexões por meio de amizades, grupos e interesses em comum. Para quem está em um relacionamento, julho poderá estimular planos. A Lua Nova em Câncer ampliará desejos de crescimento, viagens ou experiências novas a dois.

Sagitário

Julho pedirá mais maturidade emocional e atenção às escolhas amorosas do sagitariano (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho pedirá mais maturidade emocional e atenção às escolhas amorosas. Saturno e Netuno, retrógrados em Áries, poderão fazer você rever padrões românticos e entender melhor o que realmente traz felicidade. Vênus em Virgem favorecerá relações que tenham objetivos em comum e mais estabilidade. O amor cresce quando existe espaço para liberdade, mas também compromisso.

Capricórnio

Julho favorecerá ao capricorniano conversas profundas e decisões importantes no campo afetivo (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

O mês favorecerá conversas profundas e decisões importantes no campo afetivo. O fim de Mercúrio retrógrado ajudará a esclarecer questões emocionais que estavam confusas. Vênus em Virgem trará uma energia positiva para romances, encontros e reconexões. A entrada do Sol em Leão poderá intensificar a intimidade e abrir espaço para mais entrega.

Aquário

Julho colocará foco nas parcerias e na forma como o aquariano constrói vínculos (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho colocará foco nas parcerias e na forma como você constrói vínculos. Saturno, retrógrado em Áries, pedirá revisão da comunicação e da maneira como você expressa suas necessidades. Vênus em Virgem favorecerá uma fase de maior profundidade emocional, ajudando a fortalecer relações verdadeiras. O período pedirá menos distância e mais abertura para sentir.

Peixes

Julho trará um convite para o pisciano olhar com mais atenção para seus relacionamentos (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho trará um convite para olhar com mais atenção para seus relacionamentos e para os padrões emocionais que se repetem. Netuno, retrógrado em Áries, poderá revelar verdades sobre desejos, expectativas e valores pessoais. Vênus em Virgem movimentará sua área amorosa e favorecerá encontros importantes ou melhorias na relação atual. O amor pedirá equilíbrio entre sonho e realidade.