Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/07/2026

A quarta-feira abrirá o mês trazendo uma energia de movimento, renovação e ajustes importantes. As cartas do tarot mostram um dia de desafios que poderão se transformar em aprendizado e oportunidades. Além disso, será necessário olhar com mais atenção para sentimentos e escolhas. Julho começará convidando cada signo a agir com mais consciência e confiança.

A seguir, confira as previsões do tarot do dia para o seu signo!

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Áries 5 de Paus

O dia trará movimento, disputas e situações que pedirão jogo de cintura do ariano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” indica que o dia trará movimento, disputas e situações que pedirão jogo de cintura. No amor, pequenos conflitos poderão surgir, mas também ajudarão a entender melhor os desejos de cada um. Na carreira, desafios e concorrências poderão estimular seu crescimento e mostrar sua capacidade de superação. Sua saúde melhorará quando você encontrar formas saudáveis de liberar tensão e ansiedade. Entre amigos, evite competir demais e valorize mais a cooperação.

Touro 9 de Paus

A persistência do taurino poderá trazer resultados importantes na carreira (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” indica resistência, força interior e a necessidade de não desistir dos seus objetivos. No amor, você poderá estar mais cauteloso(a), mas as experiências passadas ajudarão a construir relações mais maduras. Na carreira, mesmo diante de obstáculos, sua persistência poderá trazer resultados importantes. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus limites e não carregar tudo sozinho(a). Entre amigos, as atitudes de algumas pessoas mostrarão quem realmente deve permanecer ao seu lado.

Gêmeos Ás de Ouros

O dia favorecerá novos começos, oportunidades e caminhos mais concretos ao geminiano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Ouros”, o dia favorecerá novos começos, oportunidades e caminhos mais concretos. No amor, uma nova fase poderá surgir, trazendo mais segurança e possibilidades de crescimento a dois. Na carreira, propostas, ideias ou projetos poderão abrir portas importantes para o futuro. Sua saúde melhorará quando você criar hábitos mais consistentes e cuidar da sua estabilidade. Entre amigos, novas conexões poderão trazer boas oportunidades e trocas positivas.

Câncer 7 de Espadas

O canceriano precisará de atenção, estratégia e cuidado com situações pouco claras (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede atenção, estratégia e cuidado com situações pouco claras. No amor, observe atitudes e evite ignorar sinais importantes dentro das relações. Na carreira, agir com planejamento e discrição poderá ajudá-lo(a) a alcançar seus objetivos. Sua saúde melhorará quando você evitar guardar preocupações e buscar formas de aliviar a mente. Entre amigos, valorize relações baseadas em sinceridade e confiança.

Leão 4 de Paus

As relações do leonino poderão ganhar mais leveza, alegria e sensação de pertencimento (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” traz uma energia de celebração, estabilidade e bons momentos compartilhados. No amor, as relações poderão ganhar mais leveza, alegria e sensação de pertencimento. Na carreira, projetos poderão avançar, trazendo satisfação e reconhecimento pelo esforço realizado. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para relaxar e aproveitar as pequenas alegrias. Entre amigos, encontros e conversas fortalecerão vínculos importantes.

Virgem Ás de Copas

O dia trará renovação emocional, abertura do coração e novas possibilidades ao virginiano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Copas”, o dia trará renovação emocional, abertura do coração e novas possibilidades. No amor, os sentimentos poderão florescer e criar uma fase mais acolhedora e verdadeira. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade ajudarão a encontrar soluções e novas inspirações. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e permitir momentos de prazer. Entre amigos, conversas sinceras aproximarão pessoas especiais.

Libra A Imperatriz

O dia favorecerá o crescimento e a criatividade do libriano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que o dia favorecerá o crescimento, a criatividade e uma fase de maior magnetismo pessoal. No amor, você poderá viver momentos de carinho, romance e fortalecimento dos sentimentos. Na carreira, ideias poderão se desenvolver e trazer frutos quando receberem dedicação. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e equilíbrio. Entre amigos, sua energia acolhedora aproximará pessoas e fortalecerá laços.

Escorpião 6 de Paus

O dia favorecerá o reconhecimento, as vitórias e a valorização pessoal do escorpiano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” mostra que o dia favorecerá o reconhecimento, as vitórias e a valorização pessoal. No amor, sua confiança aumentará e poderá trazer mais brilho e segurança para suas relações. Na carreira, esforços anteriores poderão ser reconhecidos e abrir caminhos para novas conquistas. Sua saúde melhorará quando você acreditar mais em si e mantiver uma energia positiva. Entre amigos, você poderá receber apoio e admiração por suas realizações.

Sagitário 4 de Copas

Uma oportunidade poderá surgir ao sagitariano na carreira (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” pede atenção às oportunidades que podem estar passando despercebidas. No amor, evite se fechar emocionalmente e permita-se enxergar novas possibilidades. Na carreira, uma oportunidade poderá surgir, mas será necessário sair da zona de conforto para aproveitá-la. Sua saúde melhorará quando você cuidar do emocional e evitar o desânimo prolongado. Entre amigos, novas experiências poderão renovar sua motivação.

Capricórnio 10 de Copas

O dia favorecerá a harmonia, a felicidade e o fortalecimento das relações do capricorniano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Segundo a carta “10 de Copas”, o dia favorecerá a harmonia, a felicidade e o fortalecimento das relações. No amor, haverá uma energia positiva para viver momentos de união, carinho e segurança emocional. Na carreira, o apoio de pessoas próximas poderá contribuir para você alcançar objetivos importantes. Sua saúde melhorará quando você se conectar com ambientes que tragam tranquilidade. Entre amigos, vínculos verdadeiros ganharão ainda mais força.

Aquário 8 de Paus

Oportunidades poderão surgir rapidamente ao aquariano na carreira (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” traz rapidez, novidades e acontecimentos que movimentarão sua rotina. No amor, conversas, encontros ou mudanças poderão acontecer de forma inesperada e trazer mais dinamismo. Na carreira, oportunidades poderão surgir rapidamente, exigindo agilidade para agir. Sua saúde melhorará quando você equilibrar sua energia e evitar o excesso de compromissos. Entre amigos, notícias e convites movimentarão o dia.

Peixes O Enforcado

Mudanças de perspectiva ajudarão o pisciano a encontrar novas soluções e caminhos na carreira (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” indica pausa, reflexão e a necessidade de enxergar as situações por outro ângulo. No amor, poderá ser um dia de observar mais antes de tomar decisões importantes. Na carreira, mudanças de perspectiva ajudarão a encontrar novas soluções e caminhos. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e respeitar seu próprio ritmo. Entre amigos, algumas respostas chegarão por meio do silêncio e da observação.