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Carreira & Negócios

Seu trabalho fala por você? Nem sempre

Especialista explica por que competência técnica deixou de ser suficiente para crescer na carreira e aponta três atitudes que ajudam a ganhar visibilidade profissional

O mercado passou a valorizar profissionais que entregam, influenciam e conseguem tornar visível o valor que geram (Imagem: n_a vector | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O mercado passou a valorizar profissionais que entregam, influenciam e conseguem tornar visível o valor que geram (Imagem: n_a vector | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante muito tempo, estudar, trabalhar bem e entregar resultados eram vistos como o caminho natural para conquistar promoções e reconhecimento. Mas essa lógica mudou. Hoje, além da competência técnica, empresas valorizam profissionais que conseguem comunicar seu trabalho, influenciar pessoas e participar das decisões estratégicas.

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Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, habilidades como pensamento analítico, liderança, influência social e aprendizado contínuo estão entre as mais importantes para os próximos anos.

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Para Fernanda Tochetto, psicóloga, empresária, especialista em desenvolvimento de lideranças e fundadora do Tittanium Club, muitas pessoas continuam presas à ideia de que o bom desempenho será reconhecido automaticamente.

“Existe uma geração inteira que aprendeu que bastava trabalhar duro e esperar reconhecimento. O mercado mudou. Hoje, competência sem percepção de valor pode virar um ativo invisível dentro das empresas”, afirma.

O profissional invisível

Na avaliação da especialista, um dos erros mais comuns é acreditar que mostrar resultados significa fazer autopromoção. “Existe uma diferença importante entre autopromoção e posicionamento profissional. O primeiro busca atenção. O segundo constrói clareza sobre a capacidade real de gerar resultado”, afirma.

Segundo ela, alguns comportamentos costumam dificultar o crescimento profissional:

  • Entregar muito, mas comunicar pouco os resultados;
  • Permanecer apenas em funções operacionais;
  • Evitar contato com lideranças;
  • Participar pouco de projetos estratégicos;
  • Ter receio de demonstrar ambição profissional.

“O mito do ‘meu trabalho fala por mim’ ainda trava muita gente boa. Trabalho bem-feito é premissa. Crescimento depende também da forma como seu valor é percebido pelas pessoas certas”, enfatiza Fernanda Tochetto.

Duas mulheres conversando no trabalho, uma mais velha usando uma camisa de botões azul e com um óculos na cabeça e o cabelo longo grisalho e a outra usando uma camisa laranja e um terninho preto usando óculos preto, com o cabelo preto solto
Oportunidades costumam surgir por meio das conexões estabelecidas dentro e fora da empresa (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

Networking também faz parte da carreira

Outro fator que ganhou importância é a construção de relacionamentos profissionais. Para Fernanda Tochetto, oportunidades costumam surgir por meio das conexões estabelecidas dentro e fora da empresa.

“Carreira também é construída pela ambiência, pelas conversas das quais você participa, pelos ambientes em que circula e pela forma como seu nome aparece quando decisões estão sendo tomadas”, afirma. Ela ressalta que isso não significa entrar em disputas políticas, mas construir relações de confiança e reputação ao longo da trajetória profissional.

Três atitudes para destravar a carreira

Segundo a especialista, três pilares ajudam a acelerar o crescimento profissional:

1. Invista na competência técnica

Manter-se atualizado continua sendo essencial para entregar resultados consistentes.

2. Aprenda a comunicar seu valor

Saber apresentar projetos, resultados e impactos aumenta a percepção sobre sua contribuição para a empresa.

3. Fortaleça sua rede de contatos

Participar de projetos, eventos e conversas estratégicas amplia a visibilidade e cria oportunidades.

“Quem continua esperando reconhecimento passivo pode enfrentar frustração crescente. O mercado passou a valorizar profissionais que entregam, influenciam e conseguem tornar visível o valor que geram”, finaliza Fernanda Tochetto.

Por Carolina Lara

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 01/07/2026 12:07
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