Estratégia Casulo: como a vacinação da família protege o seu bebê

A estratégia do "casulo" reforça a importância da vacinação de pais e cuidadores para proteger a saúde de bebês vulneráveis - (crédito: rawpixel.com no Freepik)

O sistema imunológico dos bebês ainda está em desenvolvimento, tornando-os mais vulneráveis a infecções e formas graves de doenças. Os primeiros meses de vida exigem cuidados intensos, mas a atenção costuma focar apenas no recém-nascido, deixando a saúde de pais e familiares em segundo plano.

Essa falta de atenção representa um risco, principalmente quando os adultos não estão com a vacinação em dia. Para contornar o problema, existe a estratégia de proteção conhecida como “casulo” ou cocooning.

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O pediatra Heitor Pesca Barbieri explica que a estratégia consiste em vacinar todas as pessoas do convívio próximo do bebê, como pais, irmãos, avós e cuidadores. “Essa atitude cria uma barreira de segurança contra doenças perigosas, inclusive a bronquiolite”, afirma.

Segundo o médico, que é franqueado da Saúde Livre Vacinas, quanto mais pessoas ao redor estiverem vacinadas, menor a circulação de vírus e bactérias em casa. Essa rede de prevenção ajuda a reduzir os riscos na fase mais vulnerável da vida.

A preocupação aumenta com o aumento dos casos de bronquiolite associados ao vírus sincicial respiratório (VSR). Um boletim da Fiocruz, publicado em junho, apontou o crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país, impulsionado pelo VSR e, em algumas regiões, pela influenza A e pelo rinovírus.

Vacinas essenciais para o convívio com bebês

O Dr. Heitor lista as principais vacinas para quem mora ou visita recém-nascidos:

Coqueluche (dTpa): essencial para pais e cuidadores, ajuda a reduzir o risco de transmissão de uma das doenças mais perigosas para os pequenos.

Difteria e tétano (dT ou dTpa): mantém a proteção atualizada contra infecções bacterianas graves e faz parte do reforço vacinal de adultos.

Influenza (gripe): importante para todos os contatos próximos, diminuindo a circulação do vírus no ambiente doméstico.

VSR: indicada para alguns perfis, como gestantes e idosos, contribui para diminuir o risco de transmissão do vírus sincicial respiratório.

COVID-19: ajuda a evitar formas graves da doença e reduz a chance de contágio. É importante manter o reforço com as novas doses.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.