Vacinação reforça a luta contra a bronquiolite no DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) deu início, neste mês, à campanha de imunização de gestantes contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite e que está diretamente associado a quadros graves de saúde em crianças. A meta estabelecida pela pasta é imunizar 80% do público-alvo. A vacina, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do DF e no Hospital Universitário de Brasília (HUB).

A distribuição nacional começou no início de dezembro, com um lote inicial de 673 mil doses enviadas a todos os estados e ao Distrito Federal. O DF recebeu 9.465 doses desse primeiro lote. Ao todo, o Ministério da Saúde adquiriu 1,8 milhão de doses, para garantir a cobertura inicial da população-alvo, que são grávidas com mais de 28 semanas de gestação.

O HUB, vinculado à Universidade de Brasília (UnB) e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), está oferecendo o imunizante à população em geral. O hospital recebeu, inicialmente, 50 doses, com reposição garantida pela SES, conforme a demanda. A meta do HUB é vacinar 90% de todas as gestantes.

De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus é responsável por 75% dos casos de bronquiolite e por 40% das pneumonias em crianças menores de 2 anos. De janeiro a 22 de novembro deste ano, foram registrados no Brasil 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo VSR. Além disso, 82,5% das hospitalizações ocorreram em crianças abaixo de 2 anos.

A bronquiolite pode levar as crianças a óbito. Boletins epidemiológicos oficiais da SES-DF mostram que, em 2023, ocorreram 12 mortes; em 2024, 11; e em 2025, 11 também, até 29 de novembro.

Para especialistas, esses dados reforçam a importância da vacinação. No HUB, a chefe da Unidade de Vigilância em Saúde, Daisy Mendonça, destaca que o VSR pode causar quadros graves, especialmente em crianças pequenas. "Ele (vírus) causa muitos problemas para crianças menores de 2 anos, principalmente internações e casos graves, podendo levar a óbito. Imunizar as gestantes significa proteger as crianças. Portanto, convidamos todas a tomarem a vacina", orientou.

Proteção

A fisioterapeuta Juliana Érica Barnabé da Silva, 31 anos, moradora de Águas Lindas (GO), grávida de 28 semanas, aceitou o convite e foi uma das primeiras mulheres a receber o imunizante. Ela contou que aguardava pela vacinação, mas acreditava que a dose estava disponível somente em clínicas privadas. "Eu já conhecia a vacina e estava ansiosa para recebê-la. Decidi tomar, porque acredito que a prevenção é a melhor forma de proteger o meu bebê, e a vacina desempenha um papel fundamental nessa proteção", destacou.

Para ela, a imunização representa um passo essencial. "A vacina é uma ferramenta importante para proteger o bebê contra a bronquiolite. Ao aplicá-la, estou ajudando a prevenir a doença e a reduzir o risco de complicações graves, especialmente durante os períodos em que o contágio é maior", disse Juliana.

A estratégia de proteger os bebês por meio da imunização materna tem eficácia comprovada em estudos clínicos, segundo o Ministério da Saúde. Eles apontam 81,8% de eficácia contra doenças respiratórias graves por VSR nos primeiros três meses de vida do bebê, período de maior vulnerabilidade.

A oferta gratuita pelo SUS foi viabilizada por um acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor da vacina, que assegurou a transferência de tecnologia e permitirá que o Brasil produza o imunizante em território nacional. Na rede privada, a mesma vacina pode custar até R$ 1,5 mil, o que reforça a relevância da disponibilização gratuita para todas as gestantes.

Serviço

A Sala de Vacinas do HUB funciona na Unidade da Criança e do Adolescente (UCA), na entrada da L2 Norte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. A recomendação é de dose única a cada gestação, sem restrição de idade materna.

Três perguntas para

André Bon, infectologista do Hospital Brasília, da Rede Américas

Quais são os sinais da doença provocada por esse vírus?

O VSR é um vírus frequente causador de síndromes respiratórias leves mas está muito associado a síndrome respiratória aguda grave em crianças. Ele é a principal causa por exemplo da bronquiolite, uma síndrome que é responsável por uma de taxa de ocupação das terapias intensivas pediátricas durante o período de sazonalidade.

Quando se deve procurar um médico?

Sempre que uma criança tiver um quadro respiratório intenso, com falta de ar, sinais de esforço respiratório deve-se pensar vírus sincicial respiratório e buscar atendimento médico imediatamente.

Qual a importância dessa vacina?

Essa vacina ela é aplicada no final da gestação para que os anticorpos produzidos na mãe sejam transferidos para criança e ela já nasça protegida contra o vírus. Isso é importante porque os quadros de bronquiolite que levam a hospitalização são especialmente frequentes e mais graves nas crianças pequenas.

Os estudos com essa vacina demonstraram uma redução importante tanto do número de casos em geral de bronquiolite, quanto uma redução significativa e intensa da hospitalização em terapia intensiva dessas crianças.

