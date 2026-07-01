Além do futebol: 5 receitas tradicionais da Inglaterra para provar durante a Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília), a Inglaterra entra em campo para enfrentar a República Democrática do Congo. Apesar de ser uma das seleções mais tradicionais do futebol, os ingleses conquistaram apenas um título mundial, em 1966. O país, que disputa sua oitava Copa do Mundo consecutiva, também é reconhecido por sua rica tradição gastronômica. Além dos famosos fish and chips e sunday roast, a culinária inglesa reúne pratos típicos que atravessam gerações e conquistam até os paladares mais exigentes.
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A seguir, confira 5 receitas tradicionais da Inglaterra para provar durante a Copa do Mundo!
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1. Beef Wellington
Ingredientes
Carne
- 1 kg de filé-mignon
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de mostarda inglesa
- 500 g de cogumelo paris picado
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de folhas de tomilho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 8 fatias de presunto de parma
- 500 g de massa folhada
- 1 gema de ovo
- 1 colher de sopa de leite
- Farinha de trigo para enfarinhar
Molho
- 200 ml de vinho do Porto
- 150 ml de caldo de carne
- 1 colher de chá de geleia de frutas vermelhas
- 1 colher de sopa de manteiga gelada
Modo de preparo
Carne
Em um recipiente, tempere o filé-mignon com sal e pimenta-do-reino e deixe descansar por 1 hora. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo alto e sele a carne por aproximadamente 1 minuto de cada lado, incluindo as laterais, apenas para dourar a superfície. Retire do fogo, pincele toda a peça com a mostarda inglesa e reserve até esfriar completamente.
Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o cogumelo e o tomilho e cozinhe, mexendo sempre, até que toda a água liberada evapore e a mistura fique seca. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe esfriar completamente.
Molho
Em uma panela, coloque o vinho do Porto e o caldo de carne e cozinhe em fogo médio até reduzir pela metade. Acrescente a geleia de frutas vermelhas e misture bem. Desligue o fogo, adicione a manteiga gelada e mexa até obter um molho brilhante e levemente espesso.
Montagem
Em uma bancada, abra um plástico-filme, disponha as fatias de presunto, sobrepondo-as levemente. Espalhe a pasta de cogumelo sobre o presunto, formando uma camada uniforme. Coloque o filé-mignon no centro e, com a ajuda do plástico-filme, enrole firmemente, como se fosse um rocambole. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos.
Depois, abra a massa folhada sobre uma bancada levemente enfarinhada com farinha de trigo. Em seguida, retire a carne do plástico, coloque sobre a massa folhada e enrole, vedando bem as emendas e deixando-a voltada para baixo. Em um recipiente, misture a gema com o leite e pincele toda a superfície da massa. Leve à geladeira por 15 minutos.
Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, coloque a carne e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 a 45 minutos, ou até que a massa esteja dourada e crocante. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar e servir.
2. Shepherds pie
Ingredientes
Recheio
- 500 g de carne de cordeiro moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de folhas de tomilho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Purê
- 1 kg de batata cortada em cubos
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 gema de ovo
- Sal e noz-moscada ralada a gosto
- Água
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe até dourar. Adicione a carne de cordeiro e refogue por cerca de 5 minutos ou até perder a cor rosada. Junte a cenoura, o extrato de tomate, o molho inglês, o tomilho e misture bem. Acrescente o caldo de carne e cozinhe por cerca de 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho reduzir. Adicione a ervilha, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
Purê
Em uma panela, cozinhe a batata em fogo médio com água e sal até ficar macia. Escorra e amasse a batata ainda quente. Acrescente a manteiga, o leite, a gema, a noz-moscada e misture até obter um purê cremoso. Finalize ajustando o sal.
Em um refratário untado com manteiga, espalhe o recheio de cordeiro e cubra com o purê, alisando a superfície com uma colher. Com um garfo, faça leves riscos sobre o purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
3. Eton mess
Ingredientes
- 500 g de morango cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 500 ml de creme de leite fresco gelado
- 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 100 g de suspiro quebrado
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o morango e o açúcar e misture delicadamente. Reserve por cerca de 20 minutos para formar uma calda natural. Na batedeira, bata o creme de leite fresco com o açúcar de confeiteiro e a essência de baunilha até obter ponto de chantili. Acrescente o morango com a calda ao chantili e misture delicadamente. Junte o suspiro e mexa apenas o suficiente para incorporá-lo, mantendo pedaços aparentes. Sirva em seguida.
4. Bubble and squeak
Ingredientes
- 500 g de batata cortada em cubos
- 2 xícaras de chá de repolho fatiado
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de bacon fatiado
- 4 ovos
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, cozinhe a batata em fogo médio com água e sal até ficar macia. Escorra bem e amasse-a até obter um purê. Reserve. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o repolho e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte a ervilha e cozinhe por mais 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture ao purê de batatas.
Em outra frigideira, aqueça o azeite e o restante da manteiga em fogo médio. Espalhe a mistura de batata e legumes, pressionando levemente com uma espátula para formar uma camada uniforme. Cozinhe por cerca de 8 minutos, ou até dourar a parte inferior. Vire cuidadosamente e deixe cozinhar por mais 8 minutos, até dourar a superfície.
Enquanto isso, frite o bacon em outra frigideira até ficar dourado e crocante. Reserve sobre papel-toalha. Na mesma frigideira, frite os ovos, deixando as gemas moles. Disponha o bacon sobre o bubble and squeak, coloque os ovos no centro, finalize com a salsa e sirva em seguida.
5. Toad in the hole
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de mostarda inglesa
- 1 pitada de sal
Montagem
- 8 linguiças suínas frescas
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola cortada em pétala
- Ramos de tomilho a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal. Acrescente os ovos e misture. Adicione o leite aos poucos, mexendo com um batedor até obter uma massa lisa e homogênea. Junte a mostarda inglesa, misture novamente e deixe descansar por cerca de 30 minutos.
Montagem
Em uma assadeira, coloque o óleo e as linguiças. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 15 minutos, virando as linguiças na metade do tempo para dourarem por igual. Acrescente a cebola e o tomilho nos últimos 5 minutos.
Retire cuidadosamente a assadeira do forno e despeje a massa sobre as linguiças ainda quentes. Volte ao forno por cerca de 30 a 35 minutos, sem abrir a porta durante o preparo, até que a massa cresça e fique bem dourada. Retire do forno e sirva imediatamente.