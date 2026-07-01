Prime Video: 5 filmes e séries que estreiam em julho de 2026 

Julho chega ao Prime Video com estreias que passam por diferentes estilos e universos, reunindo histórias de aventura, suspense, ação, ficção científica e comédia. Entre produções inéditas, adaptações aguardadas e novas temporadas, o catálogo recebe filmes e séries capazes de prender a atenção do início ao fim, oferecendo opções para quem busca emoção, mistério ou diversão nas próximas maratonas.

A seguir, veja 5 filmes e séries que estreiam no Prime Video em julho de 2026!

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1. Elle: Legalmente Loira (01/07)

Em “Elle: Legalmente Loira”, a jovem Elle Woods descobre quem realmente é antes de entrar para a faculdade (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)

Ambientada antes dos eventos do filme Legalmente Loira, a série acompanha a juventude de Elle Woods (Lexi Minetree) e mostra os acontecimentos que ajudaram a formar sua personalidade. Ao iniciar uma nova fase da vida em uma escola diferente, a protagonista enfrenta desafios típicos da adolescência, como fazer novas amizades, lidar com as primeiras paixões e encontrar seu lugar. Entre momentos de aprendizado e descobertas, a produção revela como sua confiança, inteligência e autenticidade começaram a se destacar muito antes de sua trajetória na faculdade de Direito.

2. Devoradores de Estrelas (03/07)

Em “Devoradores de Estrelas”, um professor acorda sozinho no espaço e precisa salvar a humanidade (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

Baseado no romance de Andy Weir, o longa acompanha Ryland Grace (Ryan Gosling), um professor de ciências que desperta sozinho em uma espaçonave, sem qualquer lembrança de sua identidade ou de como chegou até ali. Conforme recupera a memória, ele descobre que foi enviado em uma missão decisiva para investigar o fenômeno que ameaça a sobrevivência do Sol e, consequentemente, da humanidade. Ao longo da jornada, o protagonista precisa usar seu conhecimento científico para enfrentar desafios inesperados e conta com uma improvável aliança que pode mudar o destino de dois mundos.

3. The Ghost in the Shell (07/07)

Em “The Ghost in the Shell”, Motoko Kusanagi enfrenta um misterioso hacker em um mundo dominado pela tecnologia (Imagem: Reprodução digital | Bandai Namco e THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE)

Ambientado em um futuro no qual humanos e máquinas convivem de forma cada vez mais integrada, a nova adaptação em anime do famoso mangá homônimo de Masamune Shirow acompanha a Major Motoko Kusanagi, uma ciborgue que lidera uma unidade de elite especializada no combate ao cibercrime.

Enquanto enfrenta ameaças cada vez mais sofisticadas, a equipe dá início às operações da Seção 9 de Segurança Pública, criada para impedir ataques antes que eles aconteçam. Durante as investigações, um enigmático hacker, conhecido como Mestre dos Fantoches, surge como o principal desafio, levando a protagonista a questionar os limites entre consciência, tecnologia e identidade humana.

4. Manual Prático da Vingança Lucrativa (08/07)

Em “Manual Prático da Vingança Lucrativa”, um herdeiro excluído coloca em prática um plano arriscado para conquistar sua fortuna (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films e A24)

O filme acompanha Becket Redfellow (Glen Powell), um homem que foi rejeitado pela família bilionária antes mesmo de nascer e cresceu longe da fortuna que acreditava ser sua por direito. Anos depois, ao descobrir que ainda faz parte da linha sucessória, ele elabora um plano ousado para eliminar, um a um, os herdeiros que estão à sua frente. Entre situações inusitadas, humor ácido e reviravoltas, a disputa pela herança transforma sua busca por justiça em uma jornada repleta de riscos, ambição e desejo de vingança.

5. Batman: Cruzado Encapuzado – 2ª temporada (31/07)

Em “Batman: Cruzado Encapuzado”, Bruce Wayne encara novos inimigos para impedir que Gotham seja tomada pelo caos (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)

Na segunda temporada, Bruce Wayne continua sua cruzada para proteger Gotham City, mas precisa enfrentar uma nova onda de criminosos que ameaça mergulhar a cidade ainda mais no caos. Enquanto tenta desmantelar o império do poderoso chefão Rupert Thorne, o herói cruza o caminho de vilões icônicos, como Charada, Chapeleiro Louco e Coringa, além de lidar com desafios que colocam à prova suas habilidades como detetive e vigilante.