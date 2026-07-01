Horóscopo de julho de 2026: descubra o que os astros reservam para o mês

Julho dá início ao segundo semestre de 2026 com uma movimentação astrológica marcada por transformações e novos desafios. Após um período em que as questões emocionais e relacionamentos ganharam destaque, este mês irá direcionar as atenções para temas ligados ao protagonismo, à visibilidade, à criatividade e à responsabilidade diante do próprio espaço no mundo.

Segundo Wladimir Barros, astrólogo do Astrolink, o período combinará momentos de aceleração e mudanças inesperadas com convites importantes à reflexão e ao amadurecimento. “O mês começa com uma energia inquieta e elétrica, mas ao mesmo tempo convivemos com Mercúrio retrógrado em Câncer, que pede revisão, escuta e mais cuidado com as interpretações. É um período que exige equilíbrio entre agir e refletir”, explica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um início marcado por mudanças e impulsos

Logo nos primeiros dias do mês, a conjunção entre Marte e Urano em Gêmeos trará uma atmosfera de movimento, inovação e desejo de romper padrões. O aspecto favorecerá iniciativas ousadas e mudanças de direção, mas também poderá estimular atitudes precipitadas e conflitos causados por falhas de comunicação.

A influência ganhará ainda mais relevância porque Mercúrio permanecerá retrógrado em Câncer até o dia 23 de julho. Diferentemente da visão popular que associa o trânsito apenas a contratempos, o período funcionará como uma oportunidade de revisão. “Mercúrio retrógrado em Câncer nos ajuda a perceber como experiências passadas continuam influenciando nossas escolhas atuais. O desafio não é evitar decisões, mas compreender quais emoções pertencem ao presente e quais ainda refletem histórias antigas”, diz Wladimir Barros.

Vênus em Virgem destaca o cuidado cotidiano

A partir do dia 9 de julho, Vênus ingressará em Virgem, alterando a forma como as relações afetivas se manifestam. O afeto passará a ser demonstrado mais por atitudes práticas do que por grandes demonstrações. O trânsito favorecerá conversas objetivas, ajustes de rotina e uma reflexão sobre reciprocidade. Ao mesmo tempo, chamará atenção para o risco de cobranças excessivas e da tentativa de controlar o outro sob a justificativa do cuidado.

A Lua Nova em Câncer favorecerá o fortalecimento emocional e a reconexão com as bases afetivas (Imagem: Jan Klust | Shutterstock)

Lua Nova pedirá atenção às raízes

A Lua Nova em Câncer, no dia 14 de julho, irá direcionar o olhar para temas ligados à família, pertencimento e vida privada. Como ocorrerá durante a retrogradação de Mercúrio, a lunação convidará a fortalecer bases emocionais antes de buscar expansão externa. O período favorecerá encontros familiares, momentos de acolhimento e reflexões sobre aquilo que realmente nutre emocionalmente.

O principal momento de tensão do mês

Entre os dias 18 e 20, o céu concentrará alguns dos movimentos mais importantes de julho. No dia 20, Júpiter em Leão formará oposição com Plutão em Aquário, criando um cenário de tensão entre expressão individual e interesses coletivos. O aspecto poderá evidenciar disputas por reconhecimento, conflitos de liderança e questionamentos sobre quem ocupa determinados espaços e por quais motivos.

Para Wladimir Barros, esse será o trânsito mais significativo do mês. “Júpiter em Leão estimulará a vontade de aparecer, criar e liderar. Já Plutão em Aquário questionará estruturas de poder e cobrará autenticidade. A oposição entre eles poderá revelar tanto exageros e disputas de ego quanto lideranças genuínas e transformadoras”, diz.

No mesmo dia, Júpiter também formará trígono exato com Netuno em Áries, trazendo um contraponto mais inspirador, associado à imaginação, propósito e visão de futuro.

A temporada leonina ganhará força

No dia 22 de julho, o Sol entrará em Leão, ampliando temas que já vinham sendo estimulados desde a entrada de Júpiter no signo no fim de junho. Criatividade, autoestima, prazer, romances e projetos autorais ganharão destaque. O momento favorecerá a expressão pessoal, desde que ela esteja alinhada a valores autênticos. “Leão fala sobre ter algo verdadeiro para oferecer. O desafio é diferenciar reconhecimento de validação externa”, destaca Wladimir Barros.

Mercúrio direto e Saturno retrógrado

O retorno de Mercúrio ao movimento direto, em 23 de julho, tenderá a trazer mais clareza para conversas, negociações e decisões que estavam em revisão nas semanas anteriores. Poucos dias depois, em 26 de julho, Saturno iniciará sua retrogradação em Áries. O movimento inaugurará um período de reflexão sobre autonomia, responsabilidade e capacidade de sustentar escolhas de longo prazo. O foco deixará de ser apenas começar algo novo e passará a ser construir estruturas capazes de durar.

Por Manuella Tavares