Veja 4 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 02 de julho de 2026

A primeira quinta-feira de julho chega com várias novidades no cinema. Com estreias que transitam entre drama, documentário e cinebiografia, as produções exploram temas como política, fé, justiça e relações humanas. Entre narrativas baseadas em fatos e histórias ficcionais, os filmes trazem diferentes olhares sobre dilemas contemporâneos, proporcionando uma experiência marcada por emoção, tensão e reflexão do início ao fim.



A seguir, confira 4 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 02 de julho!

1. Anatomia do Caos

Anatomia do Caos revela os bastidores da CPI da covid-19 e os conflitos políticos da pandemia no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Descoloniza Filmes)

O documentário brasileiro Anatomia do Caos acompanha, com acesso inédito ao Senado, os bastidores da CPI da covid-19 no Brasil. A diretora Dandara Ferreira registra de perto a construção da investigação que analisou a condução da pandemia, reunindo depoimentos, embates políticos, denúncias e momentos decisivos que marcaram o período. A partir desse material exclusivo, o filme reconstrói o ambiente tenso das reuniões e corredores do Senado, revelando como decisões políticas e disputas de poder se entrelaçaram em um dos capítulos mais delicados da história recente do país.

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A obra propõe uma reflexão sobre responsabilidade, memória coletiva e os impactos sociais da crise sanitária. O documentário destaca ainda questões como desigualdade no tratamento da população, disseminação de informações falsas e o sofrimento de grupos mais vulneráveis, como pessoas negras, indígenas e de baixa renda.

2. Salvação

O filme Salvação retrata a escalada de tensões entre clãs em uma aldeia turca marcada por disputas de poder (Imagem: Reprodução digital | Pandora Filmes)

Dirigido por Emin Alper e premiado no Festival de Berlim 2026, o filme Salvação se passa em uma aldeia remota nas montanhas da Turquia, onde o retorno de um grupo exilado reacende antigas disputas territoriais entre clãs. Baseada em eventos reais, a história acompanha o aumento progressivo das tensões na comunidade, que volta a ser dividida por ressentimentos antigos e conflitos de poder. Nesse cenário, o ambiente local se transforma em um espaço de instabilidade, onde convivem fé, medo e desconfiança.

Ao mesmo tempo, o personagem Mesut, irmão do líder local, começa a ter visões perturbadoras que interpreta como sinais divinos. Essas experiências intensificam ainda mais os conflitos internos e coletivos, colocando em dúvida a liderança e o equilíbrio da comunidade.

3. Franz

O longa Franz mergulha na vida do escritor Franz Kafka, mostrando conflitos familiares, angústias internas e a criação literária (Imagem: Reprodução digital | A2 Filmes)

Franz apresenta uma cinebiografia do escritor Franz Kafka, acompanhando desde sua infância até sua morte pós-Primeira Guerra Mundial. A narrativa reconstrói sua trajetória pessoal e profissional, mostrando a relação conflituosa com o pai autoritário, o trabalho em um escritório de seguros e o ambiente social que o cercava. O filme também destaca suas conexões com figuras importantes de sua vida, como o editor Max Brod e seus relacionamentos com Felice Bauer e Milena Jesenská.

O longa mergulha no universo interno do autor, marcado por angústias, introspecção e uma busca constante por sentido. A obra enfatiza o contraste entre sua rotina aparentemente comum e sua intensa vida criativa, revelando como suas inquietações pessoais alimentaram uma das produções literárias mais influentes do século XX. Em um contexto histórico atravessado pela guerra e transformações sociais, o filme constrói um retrato sensível e fragmentado do homem por trás da obra.

4. Nós Acreditamos Em Vocês

Nós Acreditamos em Vocês acompanha uma mãe em uma disputa judicial marcada por denúncias graves e forte pressão emocional (Imagem: Reprodução digital | Filmes do Estação)

Em Nós Acreditamos em Vocês, a trama acompanha a personagem Alice em uma audiência decisiva sobre a guarda de seus filhos. Em um ambiente de forte pressão emocional e institucional, ela precisa se posicionar diante da justiça e encontrar forças para relatar o que viveu, já que cada palavra pode influenciar diretamente o futuro das crianças. O filme se passa majoritariamente no contexto judicial, no qual a protagonista enfrenta questionamentos constantes e a dificuldade de ser plenamente ouvida.

A narrativa aprofunda o impacto psicológico desse processo, retratando o conflito familiar e a busca por proteção em meio a acusações graves envolvendo violência sexual. Ao mesmo tempo, a obra evidencia o sentimento de desamparo diante de um sistema que muitas vezes coloca em dúvida os relatos apresentados.