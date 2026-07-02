Boerboel: conheça as características do cachorro dessa raça 

O boerboel é um cão utilizado para guarda, condução de rebanhos e, geralmente, cria um forte vínculo com a família (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O boerboel é uma raça que carrega, no próprio desenvolvimento, a função para a qual foi selecionada: proteger propriedades, vigiar a família e atuar diante de situações de risco. De origem sul-africana, ele surgiu em um contexto rural, em que cães fortes, resistentes e confiáveis eram valorizados para a guarda de fazendas e para o trabalho no campo. Por isso, de acordo com o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um cachorro utilizado para guarda e boiadeiro.

Ao longo do tempo, a raça ficou conhecida por reunir força, coragem e um forte senso de proteção, sem deixar de lado o vínculo com a família. Abaixo, conheça as principais características do boerboel!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Aparência física

O boerboel é um cachorro de porte gigante, com estrutura robusta e musculatura bem-marcada. Conforme a CBKC, sua aparência geral deve transmitir imponência, equilíbrio e força, com corpo sólido e harmonioso. Os machos medem entre 60 e 70 cm na cernelha e pesam de 60 a 75 kg. As fêmeas ficam entre 55 e 65 cm, com peso de 50 a 65 kg.

De acordo com o padrão oficial, as orelhas são médias, em formato de V, caídas e posicionadas altas. Os olhos têm as pálpebras bem pigmentadas, enquanto a trufa deve apresentar narinas grandes e bem espaçadas. Em relação à pelagem, a raça apresenta pelo curto e macio. Quanto à cor, a CBKC informa que qualquer uma é aceita, desde que haja forte pigmentação.

2. Temperamento e personalidade

Apesar da aparência intimidadora, o boerboel costuma ser um cão muito fiel e próximo da família. Conforme a CBKC, a raça deve apresentar bom temperamento, inteligência, firmeza e equilíbrio. Ainda segundo o padrão, ele é afetuoso com seu tutor e especialmente com as crianças, além de demonstrar enorme autoconfiança.

Esse perfil ajuda a entender por que o boerboel é tão valorizado como cão de guarda. Ele tende a ser vigilante, atento ao ambiente e naturalmente protetor. Ao mesmo tempo, costuma criar laços intensos com a família e pode ser bastante companheiro no cotidiano.

Além disso, como o instinto de proteção é um dos pilares do comportamento da raça, ele tende a ser um cachorro observador, territorial e atento à movimentação ao redor da casa. Ele consegue perceber mudanças no ambiente com rapidez e pode se mostrar desconfiado diante de estranhos, o que faz parte da sua vocação histórica.

O boerboel precisa de acompanhamento veterinário, controle de peso e atenção às articulações (Imagem: Olga Pink | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cão grande e pesado, o boerboel precisa de uma alimentação compatível com seu porte, fase de vida e nível de atividade. Na prática, isso significa investir em uma dieta de boa qualidade, formulada para cães de grande porte, sempre com orientação do médico-veterinário. Filhotes merecem atenção redobrada, já que o crescimento acelerado exige equilíbrio nutricional para o desenvolvimento de ossos, articulações e musculatura.

A rotina de saúde também deve incluir acompanhamento veterinário, controle de peso e atenção às articulações. Cães muito pesados podem sofrer mais com sobrecarga articular ao longo da vida, especialmente se houver ganho excessivo de peso ou falta de exercício adequado. Além disso, é importante manter o calendário de vacinação e vermifugação em dia, bem como realizar exames periódicos conforme a orientação profissional.

4. Educação e socialização

A educação do boerboel deve começar cedo. Como se trata de um cão grande, forte e naturalmente protetor, a socialização desde filhote é uma etapa importante para que ele aprenda a conviver com pessoas, outros animais, sons, ambientes e diferentes situações do cotidiano. Isso ajuda a construir um adulto mais estável e seguro.

O ideal é apostar em treinamento baseado em reforço positivo, com comandos claros, consistência e rotina. O boerboel tende a ser inteligente e confiante, mas precisa reconhecer no tutor uma liderança equilibrada e responsável. Dessa maneira, métodos violentos ou baseados em intimidação não são recomendados e podem prejudicar a relação com o cão.

Outro ponto importante é oferecer atividade física e estímulos mentais compatíveis com a raça. Caminhadas, brincadeiras orientadas e exercícios de obediência ajudam a manter o boerboel mais equilibrado.