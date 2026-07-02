5 atitudes para cultivar mais amor no segundo semestre do ano

O amor é uma emoção que pode ser cultivada, renovada e multiplicada em pequenos momentos de conexão (Imagem: carlesmiro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Julho marca a metade do ano e convida a uma pausa. Mais do que olhar para o que passou, é uma oportunidade de escolher o que ainda queremos cultivar. E uma das melhores escolhas pode ser o amor. Não como algo raro ou reservado a poucos, mas como uma emoção positiva capaz de ser cultivada, renovada e multiplicada em pequenos momentos de conexão.

Segundo a psicóloga e escritora Deborah Dubner, a ciência das emoções mostra que o amor acontece em micromomentos de encontro e sintonia entre pessoas, inclusive entre desconhecidos. A seguir, ela traz 5 sugestões simples e acessíveis para colocar o amor em ação neste segundo semestre, aumentando o bem-estar pessoal e o das pessoas ao seu redor. Afinal, o amor contagia!

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1. Sorria sem moderação

Para a psicóloga e pesquisadora norte-americana Barbara Fredrickson, o sorriso é uma das formas não verbais pelas quais o amor se manifesta. Um sorriso genuíno pode dar início a um micromomento de conexão. Quando compartilhamos emoções positivas, experimentamos o que a especialista chama de ressonância de positividade, um fenômeno que fortalece vínculos e promove bem-estar.

2. Conecte-se com desconhecidos

No elevador, no táxi, no metrô ou na fila do mercado, existem oportunidades de conexão esperando para acontecer. Experimente levantar os olhos da tela por alguns instantes e ampliar o olhar. A ciência do amor mostra que a conexão não é um detalhe da vida humana, mas uma necessidade biológica fundamental.

3. Abrace com mais frequência

“O toque é a linguagem fundamental da conexão”, afirma o psicólogo e neurocientista norte-americano Dacher Keltner. Um abraço, um aperto de mão ou um toque acolhedor favorecem a liberação de ocitocina, substância associada aos vínculos humanos. Um abraço verdadeiro é mais do que um encontro entre corpos. É um instante em que dois sistemas nervosos parecem dizer um ao outro: “Estou aqui com você”.

Conversas respeitosas, escuta atenta e empatia criam condições que favorecem a expressão do amor (Imagem: pics five | Shutterstock)

4. Crie condições para o amor

O amor floresce melhor em ambientes seguros. Quando predominam medo, tensão ou hostilidade, a conexão se torna mais difícil. Conversas respeitosas, escuta atenta e empatia criam condições que favorecem a expressão do amor. Cuidar da qualidade das relações é fundamental para experimentar mais micromomentos de amor.

5. Pratique a gentileza

A gentileza não é apenas consequência do amor. Ela também é uma forma de cultivá-lo. Um elogio sincero, uma escuta atenta ou um pequeno gesto de consideração podem se transformar em sementes de novos micromomentos de conexão. Segundo Dacher Keltner, a gentileza fortalece vínculos e aumenta a confiança entre as pessoas. Para Barbara Fredrickson, o cuidado mútuo é um dos elementos da ressonância de positividade. A gentileza é, portanto, uma das maneiras pelas quais esse cuidado se manifesta.

Abra espaço para o amor

Essas pequenas atitudes são capazes de transformar a vida, trazendo mais beleza até para os dias ordinários. O segundo semestre ainda está sendo escrito. Não precisamos deixar o amor para ocasiões especiais. Ele não precisa ser raro. Basta colocá-lo em ação para que se renove todos os dias. Contagie!, convida a psicóloga Deborah Dubner.

Por Genielli Rodrigues