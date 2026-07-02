Rituais lunares para julho: veja como aproveitar as fases da Lua para se conectar com sua energia

Cada fase lunar pode ser um convite para observar o que precisa ser encerrado, cuidado ou iniciado (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Lua sempre foi associada aos ciclos, às emoções, à intuição e à renovação. Durante julho, cada fase lunar pode ser um convite para observar o que precisa ser encerrado, cuidado ou iniciado na sua vida. Aproveitar esses momentos com pequenos rituais simbólicos pode ajudar a criar pausas de conexão consigo e trazer mais intenção para o cotidiano.

Abaixo, confira rituais lunares para fazer em julho!

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1. Lua Nova: momento de plantar novas intenções

A Lua Nova é tradicionalmente ligada aos recomeços e à criação de novos caminhos. Esse período pode ser utilizado para escrever seus desejos, metas e intenções para o mês. Um ritual simples é acender uma vela, respirar profundamente e anotar aquilo que deseja manifestar, pensando em atitudes práticas que podem aproximar você desses objetivos.

Também é um bom momento para limpar energias antigas: organize um espaço da casa, descarte objetos sem uso e mentalize a abertura para novas oportunidades.

2. Lua Crescente: fortalecer projetos e movimentos

Na Lua Crescente, a energia simbólica está ligada ao crescimento e ao desenvolvimento. Aproveite essa fase para agir em direção ao que foi planejado na Lua Nova. Um ritual pode ser preparar um banho energético com ervas como alecrim ou manjericão, mentalizando força, coragem e prosperidade. Enquanto realiza o banho, visualize seus caminhos se expandindo e suas ideias ganhando forma.

A Lua Cheia é um momento propício para refletir sobre sentimentos, relacionamentos e padrões que precisam ser transformados (Imagem: muratart | Shutterstock)

3. Lua Cheia: conexão, amor-próprio e liberação

A Lua Cheia representa o auge do ciclo lunar e costuma ser associada à intensidade emocional e à iluminação de situações que estavam ocultas. É um período interessante para refletir sobre sentimentos, relacionamentos e padrões que precisam ser transformados.

Um ritual de Lua Cheia pode envolver um momento de autocuidado: prepare um ambiente tranquilo, escreva em um papel aquilo que deseja deixar para trás e, ao final, rasgue-o como símbolo de encerramento.

4. Lua Minguante: limpeza e encerramento de ciclos

A Lua Minguante traz uma energia simbólica de recolhimento e desapego. É uma fase indicada para limpar, finalizar pendências e liberar aquilo que já não faz sentido. Você pode fazer uma defumação no ambiente, uma limpeza energética na casa ou simplesmente reservar alguns minutos para meditar e se perguntar: O que eu preciso soltar para seguir mais leve?.

O convite da Lua em julho

Mais do que seguir um ritual pronto, a conexão com a Lua pode ser um momento de presença e escuta interior. Julho traz a oportunidade de olhar para seus ciclos pessoais, respeitar seu tempo e perceber que cada fase tem sua importância: algumas convidam a agir, outras a esperar, e todas fazem parte do movimento de transformação.