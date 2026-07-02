Como proteger cães e gatos da queda de temperatura? Veja dicas

A queda de temperatura registrada em diversas regiões do Brasil nas últimas semanas acende um alerta para os tutores de cães e gatos. Assim como nós, os animais de estimação sentem os efeitos do frio e precisam de cuidados especiais para manter a saúde e o bem-estar durante os dias mais gelados. Algumas raças, especialmente as de pelo curto, filhotes, animais idosos ou com doenças crônicas como artrite, são mais vulneráveis.
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Adotar medidas simples dentro de casa faz toda a diferença para o conforto do seu pet. A principal recomendação é manter os animais abrigados em ambientes internos, protegidos do vento e da umidade. Se o seu cão ou gato costuma dormir em áreas externas, como varandas ou quintais, é fundamental trazê-lo para dentro durante a noite.
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Com a chegada do frio, os cuidados com os pets devem ser redobrados
Preparar uma cama quente e aconchegante também é essencial. Forre o local onde ele dorme com cobertores extras ou edredons. Uma boa dica é elevar a caminha do chão, usando um estrado ou um suporte baixo, para evitar o contato direto com o piso frio.
Cuidados com passeios e roupas
Os passeios com os cães não precisam ser suspensos, mas devem ser adaptados. Prefira os horários mais quentes do dia, como o final da manhã ou o início da tarde. Reduza a duração das caminhadas para evitar exposição prolongada ao frio.
O uso de roupas é indicado para cães de pelo curto, portes pequenos, idosos ou com pouca gordura corporal. A vestimenta deve ser confortável e do tamanho adequado para não limitar os movimentos. Para animais de pelagem longa e densa, a roupa pode ser desnecessária e até causar nós nos pelos.
Atenção à alimentação e hidratação
No frio, o corpo dos animais gasta mais energia para se manter aquecido. Por isso, pode ser necessário um ajuste na quantidade de alimento, que pode variar de 5% a 20%, sempre com a orientação de um veterinário. Manter a água fresca e disponível também é crucial. Mesmo que bebam menos, a hidratação adequada previne problemas urinários e mantém a saúde em dia.
Sinais de que seu pet está com frio
Fique atento ao comportamento do seu animal. Alguns sinais indicam que ele pode estar sofrendo com a baixa temperatura e precisa de ajuda. Os principais sintomas de hipotermia ou desconforto térmico incluem:
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Tremores constantes e visíveis.
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Corpo encolhido e busca por locais para se esconder.
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Sonolência excessiva, apatia ou lentidão nos movimentos.
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Orelhas e patas com temperatura muito baixa ao toque.
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Respiração lenta.
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Dificuldade para se levantar.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.