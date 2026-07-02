Como proteger cães e gatos da queda de temperatura? Veja dicas

A queda de temperatura registrada em diversas regiões do Brasil nas últimas semanas acende um alerta para os tutores de cães e gatos. Assim como nós, os animais de estimação sentem os efeitos do frio e precisam de cuidados especiais para manter a saúde e o bem-estar durante os dias mais gelados. Algumas raças, especialmente as de pelo curto, filhotes, animais idosos ou com doenças crônicas como artrite, são mais vulneráveis.

Adotar medidas simples dentro de casa faz toda a diferença para o conforto do seu pet. A principal recomendação é manter os animais abrigados em ambientes internos, protegidos do vento e da umidade. Se o seu cão ou gato costuma dormir em áreas externas, como varandas ou quintais, é fundamental trazê-lo para dentro durante a noite.

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Preparar uma cama quente e aconchegante também é essencial. Forre o local onde ele dorme com cobertores extras ou edredons. Uma boa dica é elevar a caminha do chão, usando um estrado ou um suporte baixo, para evitar o contato direto com o piso frio.

Cuidados com passeios e roupas

Os passeios com os cães não precisam ser suspensos, mas devem ser adaptados. Prefira os horários mais quentes do dia, como o final da manhã ou o início da tarde. Reduza a duração das caminhadas para evitar exposição prolongada ao frio.

O uso de roupas é indicado para cães de pelo curto, portes pequenos, idosos ou com pouca gordura corporal. A vestimenta deve ser confortável e do tamanho adequado para não limitar os movimentos. Para animais de pelagem longa e densa, a roupa pode ser desnecessária e até causar nós nos pelos.

Atenção à alimentação e hidratação

No frio, o corpo dos animais gasta mais energia para se manter aquecido. Por isso, pode ser necessário um ajuste na quantidade de alimento, que pode variar de 5% a 20%, sempre com a orientação de um veterinário. Manter a água fresca e disponível também é crucial. Mesmo que bebam menos, a hidratação adequada previne problemas urinários e mantém a saúde em dia.

Sinais de que seu pet está com frio

Fique atento ao comportamento do seu animal. Alguns sinais indicam que ele pode estar sofrendo com a baixa temperatura e precisa de ajuda. Os principais sintomas de hipotermia ou desconforto térmico incluem:

Tremores constantes e visíveis.

Corpo encolhido e busca por locais para se esconder.

Sonolência excessiva, apatia ou lentidão nos movimentos.

Orelhas e patas com temperatura muito baixa ao toque.

Respiração lenta.

Dificuldade para se levantar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.