Dos filmes às novas temporadas: 5 estreias imperdíveis da Netflix em julho de 2026

Julho chega recheado de novidades para os assinantes da Netflix, com uma seleÃ§Ã£o que mistura filmes inÃ©ditos e temporadas aguardadas (Imagem: Koray Bektas | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Julho promete agitar o catálogo da Netflix com uma seleção que equilibra estreias inéditas e retornos aguardados. O mês reúne uma animação aclamada pela crítica internacional, o encerramento de uma série querida pelos fãs, a segunda temporada de uma série de romance texana e o retorno dos vampiros mais famosos do streaming.

A seguir, confira 5 estreias imperdíveis da Netflix em julho de 2026!

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1. Robô Selvagem 04/07

“Robô Selvagem” acompanha Roz, uma robô que naufraga em uma ilha desabitada e se torna mãe adotiva de um filhote de ganso (Imagem: Reprodução digital | Dreamworks)

Uma das animações mais aclamadas dos últimos anos finalmente chega à Netflix. O filme acompanha Roz, uma robô da unidade ROZZUM que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo relações com os animais locais e tornando-se mãe adotiva de um filhote de ganso órfão. Lupita Nyong’o dá voz à protagonista, ao lado de Pedro Pascal, Kit Connor, Catherine O’Hara, Bill Nighy, Stephanie Hsu e Mark Hamill. O longa arrecadou US$ 324 milhões nos cinemas e foi eleito por parte da crítica como o melhor filme de animação de 2024.

2. A Luz do Futuro – 05/07

No anime A Luz do Futuro, dois jovens unem forças e embarcam em uma jornada de perdas, sonhos e futuros possíveis (Imagem: Reprodução digital | Kyoto Animation e Netflix)

Em uma realidade alternativa do início do século XX, “A Luz do Futuro” se passa durante a era Meiji, período em que o Japão se abre ao Ocidente e a eletricidade começa a transformar o país. A trama acompanha Kihachi Sakamoto, um jovem que vive o luto pela perda do irmão, e Inako Momokawa, uma garota que tenta lidar com conflitos pessoais do passado.

Quando seus caminhos se cruzam, eles passam a se aproximar do misterioso Catálogo Elétrico do Século XX, um registro cheio de ideias que podem impactar o futuro. A partir disso, os protagonistas se veem envolvidos em uma jornada que conecta memórias, descobertas e a possibilidade de um novo destino.

3. Heartstopper Para Sempre 17/07

“Heartstopper Para Sempre” encerra a história de Nick e Charlie com um longa-metragem sobre o que significa crescer ao lado de quem se ama (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Depois de três temporadas que conquistaram fãs ao redor do mundo, a história de Nick Nelson e Charlie Spring chega ao fim em um longa-metragem. O filme adapta o sexto e último volume dos quadrinhos criados por Alice Oseman que também assina o roteiro, garantindo fidelidade à visão original da autora.

O longa acompanha o casal diante da chegada à universidade, das escolhas sobre o futuro e da possibilidade de um relacionamento à distância, além de ampliar o espaço dedicado ao grupo de amigos. O elenco reúne ainda Yasmin Finney, William Gao, Tobie Donovan e Derek Jacobi. Uma mudança no elenco: Olivia Colman ficou de fora por conflitos de agenda e o papel de Sarah Nelson passa a ser interpretado por Anna Maxwell Martin.

Curiosidade: a autora Alice Oseman quis que o encerramento da história fosse vivido primeiro nas páginas do livro que foi lançado antes da estreia do filme na plataforma.

4. Entrevista com o Vampiro 2ª temporada 14/07

“Entrevista com o Vampiro” retorna com Louis narrando suas aventuras pelos vampiros do Velho Mundo na Europa e uma paixão devastadora em Paris (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseada no clássico literário homônimo de Anne Rice, publicado em 1976 e que inspirou o filme de 1994 estrelado por Brad Pitt e Tom Cruise , a série continua acompanhando Louis de Pointe du Lac, vivido por Jacob Anderson, que narra sua vida ao jornalista Daniel Molloy. Na nova temporada, Louis relembra suas aventuras ao lado de Claudia na Europa, na missão para descobrir os vampiros do Velho Mundo, o encontro com o Theatre Des Vampires e o período em que se apaixonou pelo vampiro Armand, em Paris um caso de amor com consequências devastadoras tanto no passado quanto no futuro.

5. Ransom Canyon 2ª temporada 23/07

“Ransom Canyon” retorna com novos desafios para os personagens e a questão que não sai da cabeça: ficar ou partir? (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série retorna seis meses após os eventos da primeira temporada. Ambientada nas belas paisagens de Texas Hill Country, a produção acompanha famílias que criaram raízes profundas em uma cidade onde todos se conhecem. Na nova fase, o fazendeiro Staten Kirkland, vivido por Josh Duhamel, luta para recuperar seu legado após ser destituído da administração da fazenda de sua família, enquanto a musicista Quinn O’Grady, interpretada por Minka Kelly, precisa decidir se seu coração está de fato naquela cidade ou na agitação de Nova York. O elenco reúne ainda James Brolin, Marianly Tejada, Jack Schumacher, Eoin Macken, Lizzy Greene e Garrett Wareing.