Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/07/2026

A sexta-feira será favorável para deixar para trás velhos padrões e seguir em direção ao que faz sentido para o crescimento (Imagem: JIR Moronta | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira convidará a encontrar equilíbrio entre ação e reflexão. As cartas do tarot revelam oportunidades para fortalecer relações, consolidar projetos e iniciar novos ciclos, mas também alertam para a importância de agir com honestidade e confiança. Será um dia favorável para deixar para trás velhos padrões e seguir em direção ao que faz sentido para o seu crescimento.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries A Temperança

O dia pedirá calma e equilíbrio ao ariano para lidar com os acontecimentos (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Segundo a carta “A Temperança”, o dia pedirá calma e equilíbrio para lidar com os acontecimentos. No amor, o diálogo e a paciência ajudarão a fortalecer a relação ou a aproximar alguém especial. Na carreira, decisões tomadas sem pressa tenderão a trazer resultados mais sólidos e duradouros. Sua saúde se beneficiará de uma rotina mais equilibrada, com tempo para descansar e cuidar de si. Entre amigos, sua postura conciliadora poderá resolver mal-entendidos e fortalecer vínculos.

Touro 3 de Paus

Oportunidades de crescimento ou novos projetos poderão surgir ao taurino na carreira (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” mostra expansão e expectativa por novidades. No amor, você poderá perceber que é hora de olhar para o futuro e construir planos em conjunto. Na carreira, oportunidades de crescimento ou novos projetos poderão surgir e ampliar seus horizontes. Sua saúde melhorará quando você se mantiver motivado(a) e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, conversas inspiradoras poderão abrir portas para novas experiências.

Gêmeos O Mundo

O geminiano viverá um dia de encerramentos positivos e abertura para novidades (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “O Mundo” anuncia encerramentos positivos e uma sensação de realização. No amor, uma fase importante poderá se completar, trazendo mais maturidade e felicidade para a vida afetiva. Na carreira, conquistas e reconhecimento mostrarão que seus esforços têm valido a pena e poderão abrir novos caminhos. Sua saúde melhorará quando você celebrar suas vitórias sem deixar de cuidar do equilíbrio. Entre amigos, encontros especiais poderão marcar esse momento de conclusão e alegria.

Câncer 6 de Copas

O dia despertará lembranças, afetos e reencontros significativos para o canceriano (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” indica que o dia despertará lembranças, afetos e reencontros significativos. No amor, antigos sentimentos poderão ressurgir ou a relação ganhará mais leveza e romantismo. Na carreira, experiências do passado ajudarão a resolver desafios atuais com mais segurança. Sua saúde melhorará quando você acolher suas emoções e buscar momentos de conforto. Entre amigos, reencontros e boas conversas aquecerão o coração.

Leão Rei de Espadas

A inteligência e a capacidade de liderança do leonino serão reconhecidas em situações desafiadoras na carreira (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” favorece clareza, racionalidade e decisões importantes. No amor, será essencial falar com sinceridade, mas sem deixar que a frieza afaste quem você ama. Na carreira, sua inteligência e capacidade de liderança serão reconhecidas em situações desafiadoras. Sua saúde melhorará quando você controlar o estresse e evitar sobrecarregar a mente. Entre amigos, sua opinião será respeitada, desde que seja expressa com sensibilidade.

Virgem 2 de Copas

O dia promete momentos de cumplicidade e fortalecimento dos laços afetivos ao virginiano (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece a união, a parceria e o entendimento. No amor, o dia promete momentos de cumplicidade e fortalecimento dos laços afetivos. Na carreira, trabalhar em equipe poderá render ótimos resultados e abrir novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você compartilhar preocupações em vez de enfrentar tudo sozinho(a). Entre amigos, relações sinceras ganharão ainda mais importância.

Libra 7 de Espadas

O libriano precisará agir com estratégia na carreira, mas sem abrir mão da ética (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede prudência e atenção aos detalhes. No amor, evite esconder sentimentos ou alimentar desconfianças sem fundamento; a sinceridade será o melhor caminho. Na carreira, agir com estratégia será importante, mas sem abrir mão da ética. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e evitar pensamentos repetitivos. Entre amigos, prefira manter por perto quem demonstra lealdade.

Escorpião 9 de Paus

O dia exigirá do escorpiano persistência e confiança em si mesmo (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Segundo a carta “9 de Paus”, o dia exigirá persistência e confiança em si. No amor, mesmo após desafios, a relação poderá se fortalecer se houver disposição para continuar construindo juntos. Na carreira, sua determinação será essencial para superar obstáculos e alcançar seus objetivos. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste físico e emocional causado pelo excesso de responsabilidades. Entre amigos, você descobrirá quem realmente está ao seu lado.

Sagitário Ás de Paus

Uma nova paixão ou uma renovação na relação poderá trazer mais entusiasmo ao sagitariano (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” anuncia entusiasmo, iniciativa e novos começos. No amor, uma nova paixão ou uma renovação na relação poderá trazer mais entusiasmo para o coração. Na carreira, ideias criativas e coragem para agir favorecerão o crescimento profissional. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para atividades que despertam motivação. Entre amigos, convites inesperados poderão render momentos inesquecíveis.

Capricórnio 3 de Ouros

O dia favorecerá a cooperação, o aprendizado e o reconhecimento ao capricorniano (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Ouros”, o dia favorecerá a cooperação, o aprendizado e o reconhecimento. No amor, construir planos em conjunto fortalecerá a confiança e aproximará ainda mais o casal. Na carreira, parcerias e trabalho em equipe poderão render excelentes resultados e abrir novas possibilidades. Sua saúde melhorará quando você mantiver equilíbrio entre dedicação e descanso. Entre amigos, trocas de conhecimento e apoio mútuo fortalecerão as relações.

Aquário O Imperador

A capacidade de liderança do aquariano poderá colocá-lo em posição de destaque na área profissional (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “O Imperador” traz firmeza, organização e senso de responsabilidade. No amor, você tenderá a buscar mais estabilidade e segurança emocional nas relações. Na carreira, sua capacidade de liderança poderá colocá-lo(a) em posição de destaque e facilitar decisões importantes. Sua saúde melhorará quando você estabelecer uma rotina disciplinada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua postura confiável inspirará respeito e admiração.

Peixes O Louco

Uma atitude espontânea poderá aproximar alguém especial ou renovar a relação atual do pisciano (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “O Louco” convida você a confiar na vida e se abrir para novas experiências. No amor, uma atitude espontânea poderá aproximar alguém especial ou renovar a relação atual. Na carreira, ideias inovadoras e coragem para sair da zona de conforto poderão gerar oportunidades inesperadas. Sua saúde melhorará quando você permitir mais leveza e diversão no dia a dia. Entre amigos, aventuras e momentos descontraídos fortalecerão os laços.