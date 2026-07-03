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Comprar um imóvel nos EUA é mais fácil do que muita gente imagina

Especialistas explicam por que essa estratégia tem atraído quem busca renda em dólar

Investir em imóveis nos Estados Unidos se tornou uma alternativa acessível para brasileiros que buscam diversificação patrimonial (Imagem: Tetiana Chernykova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Investir em imóveis nos Estados Unidos se tornou uma alternativa acessível para brasileiros que buscam diversificação patrimonial (Imagem: Tetiana Chernykova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante muito tempo, comprar um imóvel nos Estados Unidos parecia uma possibilidade restrita a milionários ou a quem pretendia morar no exterior. Hoje, essa realidade mudou. Com acesso facilitado à informação, empresas especializadas e um mercado consolidado, cada vez mais brasileiros descobrem que é possível investir em imóveis nos EUA sem deixar o Brasil e ainda receber renda em dólar.

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O interesse acompanha uma tendência internacional. Dados da National Association of Realtors (NAR) mostram que compradores estrangeiros movimentaram US$ 56 bilhões em imóveis residenciais nos Estados Unidos entre abril de 2024 e março de 2025, crescimento de 33,2% em relação ao período anterior. A Flórida permaneceu como o principal destino desses investidores, concentrando cerca de 21% das aquisições realizadas por estrangeiros.

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Para Leandro Sobrinho, cofundador da Davila Finance e especialista em investimentos imobiliários nos Estados Unidos, muitas pessoas ainda acreditam que é preciso morar no país para comprar um imóvel, o que não corresponde à realidade.

“Muita gente se surpreende quando descobre que pode comprar um imóvel nos Estados Unidos mesmo vivendo no Brasil. Hoje existem empresas que acompanham todo o processo, desde a escolha do imóvel até a administração da locação. O investidor pode construir patrimônio e gerar renda em dólar sem precisar mudar de país”, afirma.

Segundo o especialista, a procura deixou de estar ligada apenas ao sonho de ter uma casa de férias. “Cada vez mais brasileiros enxergam o imóvel como uma forma de diversificar o patrimônio e criar uma fonte de renda em uma moeda forte. É uma estratégia que traz mais equilíbrio financeiro no longo prazo.”

Como funciona esse tipo de investimento?

Os imóveis destinados à locação de longo prazo e por temporada estão entre os mais procurados pelos brasileiros. Além da possibilidade de valorização, eles podem gerar uma renda recorrente em dólar, enquanto a administração do imóvel fica sob responsabilidade de empresas locais.

Estados como Flórida, Texas e Carolina do Norte continuam entre os mercados mais buscados por investidores internacionais por reunirem crescimento populacional, geração de empregos e demanda constante por moradia.

“O imóvel continua sendo um investimento que o brasileiro conhece. A diferença é que, nos Estados Unidos, ele pode oferecer uma combinação interessante entre valorização patrimonial e geração de renda”, explica Leandro Sobrinho.

Três pessoas de trajes formais estão reunidas ao redor de uma mesa de escritório. Um homem de pé aponta e mostra algo na tela de um tablet para um casal que está sentado à mesa olhando atentamente.
Investir em imóveis nos EUA pode ser feito à distância, com gestão completa e apoio especializado durante todo o processo (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

É preciso morar nos Estados Unidos?

Não. Segundo Thiago Davila, investidor e incorporador imobiliário, a maior parte dos brasileiros que investe no mercado americano continua vivendo normalmente no Brasil. “O investidor acompanha tudo à distância. Hoje existem empresas que fazem a gestão da locação, cuidam da manutenção do imóvel e prestam todo o suporte necessário. Isso torna o investimento muito mais simples do que as pessoas imaginam”, afirma.

Para ele, a facilidade de acesso às informações também contribuiu para ampliar o interesse pelo mercado norte-americano. “Antes esse tipo de investimento parecia distante para muitas famílias. Hoje existe mais informação, mais transparência e profissionais preparados para orientar cada etapa da compra. Isso tornou o mercado muito mais acessível.”

Aspectos para avaliar antes de comprar um imóvel

Apesar da praticidade, os especialistas alertam que investir em imóveis no exterior exige planejamento. Antes de fechar negócio, é importante entender aspectos como tributação, custos de manutenção, regras locais, objetivo do investimento e perfil financeiro do comprador.

“O erro mais comum é acreditar que basta comprar um imóvel. Todo investimento precisa fazer parte de um planejamento financeiro bem estruturado para que realmente contribua para os objetivos da família”, orienta Leandro Sobrinho.

Para o especialista, investir nos Estados Unidos não significa abandonar os investimentos no Brasil. “O investidor não precisa escolher entre Brasil e Estados Unidos. É possível manter patrimônio nos dois países e construir uma estratégia mais equilibrada, aproveitando as oportunidades que cada mercado oferece. O objetivo é aumentar a segurança financeira e criar novas fontes de renda para o futuro”, conclui.

Por Carolina Lara

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    Por Redação EdiCase
    postado em 03/07/2026 15:06
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