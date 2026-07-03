Comprar um imóvel nos EUA é mais fácil do que muita gente imagina

Investir em imóveis nos Estados Unidos se tornou uma alternativa acessível para brasileiros que buscam diversificação patrimonial (Imagem: Tetiana Chernykova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante muito tempo, comprar um imóvel nos Estados Unidos parecia uma possibilidade restrita a milionários ou a quem pretendia morar no exterior. Hoje, essa realidade mudou. Com acesso facilitado à informação, empresas especializadas e um mercado consolidado, cada vez mais brasileiros descobrem que é possível investir em imóveis nos EUA sem deixar o Brasil e ainda receber renda em dólar.

O interesse acompanha uma tendência internacional. Dados da National Association of Realtors (NAR) mostram que compradores estrangeiros movimentaram US$ 56 bilhões em imóveis residenciais nos Estados Unidos entre abril de 2024 e março de 2025, crescimento de 33,2% em relação ao período anterior. A Flórida permaneceu como o principal destino desses investidores, concentrando cerca de 21% das aquisições realizadas por estrangeiros.

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Para Leandro Sobrinho, cofundador da Davila Finance e especialista em investimentos imobiliários nos Estados Unidos, muitas pessoas ainda acreditam que é preciso morar no país para comprar um imóvel, o que não corresponde à realidade.

“Muita gente se surpreende quando descobre que pode comprar um imóvel nos Estados Unidos mesmo vivendo no Brasil. Hoje existem empresas que acompanham todo o processo, desde a escolha do imóvel até a administração da locação. O investidor pode construir patrimônio e gerar renda em dólar sem precisar mudar de país”, afirma.

Segundo o especialista, a procura deixou de estar ligada apenas ao sonho de ter uma casa de férias. “Cada vez mais brasileiros enxergam o imóvel como uma forma de diversificar o patrimônio e criar uma fonte de renda em uma moeda forte. É uma estratégia que traz mais equilíbrio financeiro no longo prazo.”

Como funciona esse tipo de investimento?

Os imóveis destinados à locação de longo prazo e por temporada estão entre os mais procurados pelos brasileiros. Além da possibilidade de valorização, eles podem gerar uma renda recorrente em dólar, enquanto a administração do imóvel fica sob responsabilidade de empresas locais.

Estados como Flórida, Texas e Carolina do Norte continuam entre os mercados mais buscados por investidores internacionais por reunirem crescimento populacional, geração de empregos e demanda constante por moradia.

“O imóvel continua sendo um investimento que o brasileiro conhece. A diferença é que, nos Estados Unidos, ele pode oferecer uma combinação interessante entre valorização patrimonial e geração de renda”, explica Leandro Sobrinho.

Investir em imóveis nos EUA pode ser feito à distância, com gestão completa e apoio especializado durante todo o processo (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

É preciso morar nos Estados Unidos?

Não. Segundo Thiago Davila, investidor e incorporador imobiliário, a maior parte dos brasileiros que investe no mercado americano continua vivendo normalmente no Brasil. “O investidor acompanha tudo à distância. Hoje existem empresas que fazem a gestão da locação, cuidam da manutenção do imóvel e prestam todo o suporte necessário. Isso torna o investimento muito mais simples do que as pessoas imaginam”, afirma.

Para ele, a facilidade de acesso às informações também contribuiu para ampliar o interesse pelo mercado norte-americano. “Antes esse tipo de investimento parecia distante para muitas famílias. Hoje existe mais informação, mais transparência e profissionais preparados para orientar cada etapa da compra. Isso tornou o mercado muito mais acessível.”

Aspectos para avaliar antes de comprar um imóvel

Apesar da praticidade, os especialistas alertam que investir em imóveis no exterior exige planejamento. Antes de fechar negócio, é importante entender aspectos como tributação, custos de manutenção, regras locais, objetivo do investimento e perfil financeiro do comprador.

“O erro mais comum é acreditar que basta comprar um imóvel. Todo investimento precisa fazer parte de um planejamento financeiro bem estruturado para que realmente contribua para os objetivos da família”, orienta Leandro Sobrinho.

Para o especialista, investir nos Estados Unidos não significa abandonar os investimentos no Brasil. “O investidor não precisa escolher entre Brasil e Estados Unidos. É possível manter patrimônio nos dois países e construir uma estratégia mais equilibrada, aproveitando as oportunidades que cada mercado oferece. O objetivo é aumentar a segurança financeira e criar novas fontes de renda para o futuro”, conclui.

Por Carolina Lara