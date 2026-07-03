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COMPORTAMENTO

O que acontece no cérebro de quem lê todos os dias

A neurociência explica como a leitura diária cria novas conexões neurais, aprimora o foco e atua como um verdadeiro exercício para a mente

A leitura diária promove o fortalecimento cerebral e novas conexões neurais, simbolizadas pelo florescimento da mente. - (crédito: Flow)
A leitura diária promove o fortalecimento cerebral e novas conexões neurais, simbolizadas pelo florescimento da mente. - (crédito: Flow)

O hábito de ler todos os dias fortalece e rejuvenesce o cérebro. A prática funciona como um verdadeiro exercício para a mente, com impactos diretos nas funções cognitivas.

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O que acontece no cérebro

A neurociência explica os processos cerebrais ativados pela leitura. Quando uma pessoa lê diariamente, o cérebro é estimulado a criar novas conexões neurais.

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Essa formação contínua de novas vias neurais fortalece a mente. A atividade atua de maneira semelhante a um exercício físico, mas para as funções cerebrais.

Saiba Mais

Um dos benefícios diretos dessa ginástica mental é o aprimoramento do foco. A capacidade de concentração é exercitada e melhorada com a prática constante da leitura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/07/2026 18:16 / atualizado em 03/07/2026 18:16
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