7 hábitos simples para fortalecer a saúde mental e cerebral

Hábitos para fortalecer a saúde mental reduzem os impactos do estilo de vida moderno e aumentam a qualidade de vida (Imagem: Maples Images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A saúde mental e o bem-estar do cérebro têm se tornado temas centrais nas discussões sobre qualidade de vida. Isso porque o aumento dos casos de ansiedade, depressão e outras condições mentais revela um cenário preocupante. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas no mundo convivem com algum tipo de transtorno mental.

O estilo de vida moderno, marcado por rotinas aceleradas, excesso de estímulos e sobrecarga emocional, colocam o cérebro sob constante pressão e desgaste. “O estresse contínuo altera profundamente o funcionamento cerebral. Ele muda a forma como pensamos, sentimos, reagimos e até como nosso corpo responde a doenças”, explica o neurologista André Carvalho Felício, professor do Departamento de Neurologia da Afya Educação Médica de Ribeirão Preto.

Impactos do estresse crônico no cérebro

Segundo André Carvalho Felício, viver sob constante tensão ativa a amígdala, estrutura que funciona como um sistema de alarme interno, colocando o cérebro em estado de alerta, como se a pessoa estivesse diante de uma ameaça real. Isso leva a reações intensas de medo, raiva ou ansiedade, muitas vezes sem o devido controle racional.

Além disso, o estresse crônico reduz a atividade do córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pelo pensamento lógico, planejamento, empatia e tomada de decisões. “Com essa parte funcionando menos, tendemos a agir por impulso e a tomar decisões das quais podemos nos arrepender depois. É como se perdêssemos temporariamente a capacidade de pensar com clareza”, afirma o neurologista.

Hábitos benéficos para a saúde mental e cerebral

Há caminhos para fortalecer a saúde cerebral, e um dos principais está na neuroplasticidade — a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões neurais ao longo da vida. Essa habilidade é especialmente estimulada por meio de experiências sensoriais no desenvolvimento infantil, mas também pode ser potencializada em qualquer fase da vida por meio de hábitos saudáveis.

A seguir, André Carvalho Felício indica alguns desses hábitos. Confira!

1. Reduza o estresse com pausas e respiração consciente

Faça pausas curtas durante o dia, respire fundo e pratique atividades que relaxem o sistema nervoso, como meditação, yoga ou caminhadas ao ar livre.

2. Alimente-se bem

Inclua alimentos ricos em ômega 3 (como peixes e sementes), antioxidantes (frutas vermelhas, vegetais verde-escuros) e evite ultraprocessados, que afetam o humor.

3. Priorize o sono de qualidade

Evite telas antes de dormir, mantenha horários regulares para se deitar e garanta um ambiente escuro e silencioso. O ideal são 7 a 9 horas de sono por noite.

Aprender um novo idioma estimula a formação de novas conexões neurais (Imagem: Fizkes | Shutterstock)

4. Exercite o cérebro com novos aprendizados

Aprender um idioma, tocar um instrumento ou resolver desafios cognitivos estimula a formação de novas conexões neurais.

5. Mantenha o corpo em movimento

A atividade física libera substâncias benéficas como endorfinas e BDNF, uma proteína que protege os neurônios.

6. Construa vínculos afetivos

Relacionamentos saudáveis reduzem o risco de depressão e oferecem suporte emocional essencial ao equilíbrio cerebral.

7. Pratique atividades prazerosas

Ouvir uma boa música, assistir a um filme agradável, estar com outras pessoas, passear com seu pet, cozinhar seu prato favorito, entre outras, são atividades às quais estimulam a dopamina, serotonina ou prolactina, fundamentais para a saúde mental.

Por Beatriz Felicio