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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/07/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O sábado favorecerá o autoconhecimento e a flexibilidade (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O sábado favorecerá o autoconhecimento e a flexibilidade (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste sábado, as energias astrológicas afetarão cada nativo de maneira única. Enquanto alguns sentirão a necessidade de desacelerar e cuidar da vida emocional, outros serão convidados a agir com mais paciência diante de mudanças inesperadas, conflitos ou decisões importantes. Apesar das tensões, o céu também favorecerá o autoconhecimento e a flexibilidade.

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A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar os desafios em oportunidades de crescimento e aprendizado!

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Áries

Ilustração do signo de Áries, contendo um carneiro saltando com estrelas e estrela cadente, em fundo rosa-claro
O ariano buscará se afastar da agitação externa para cuidar das emoções e descansar (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você buscará se afastar da agitação externa para cuidar das emoções e descansar. Todavia, o recolhimento poderá ser interrompido por imprevistos e oscilações de humor. Procure, nesse cenário, controlar as suas reações e agir com flexibilidade. Isso o(a) ajudará a evitar conflitos e a recuperar o equilíbrio interno.

Touro

Ilustração do signo de Touro, contendo um touro ornamentado com detalhes florais e estrelas, em fundo rosa-claro
O taurino deverá canalizar o excesso de energia em exercícios físicos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com imprevistos no setor social, o que afetará as amizades e a participação em atividades coletivas. Nesse cenário, inclusive, poderá haver reações intensas e agressividade diante de conflitos de opinião. Para amenizar as tensões deste sábado, procure canalizar o excesso de energia em exercícios físicos e evite agir por impulso.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, contendo duas figuras femininas espelhadas se tocando com as mãos e uma estrela central, em fundo rosa-claro
O geminiano desejará organizar as metas profissionais e os planos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você desejará organizar as metas profissionais e os planos. Porém, no processo, poderá haver imprevistos, reações intensas e disputas de poder. Esse cenário, por sua vez, tenderá a gerar rupturas e discussões no ambiente de trabalho. Para que as energias deste dia não prejudiquem a sua carreira, procure controlar a impulsividade.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, contendo um caranguejo ornamentado com lua crescente e estrelas, em fundo rosa-claro
O canceriano buscará expandir os horizontes e tomar decisões ligadas à carreira (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Neste sábado, você buscará expandir os horizontes e tomar decisões ligadas à carreira e aos projetos de longo prazo. No entanto, os planos poderão ser afetados por imprevistos, impactando a sua autonomia e rotina profissional. Ao longo do dia, será necessário evitar reações intensas diante de cobranças.

Leão

Ilustração do signo de Leão, contendo um leão com juba florida, lua crescente e estrelas cadentes, em fundo rosa-claro
O leonino precisará controlar a impulsividade e evitar gastar de forma precipitada (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá se deparar com imprevistos financeiros e crises emocionais, o que tenderá a causar conflitos nos negócios e recursos compartilhados. Será fundamental, nesse cenário, controlar a impulsividade e evitar gastar de forma precipitada diante de mudanças bruscas. Pelo contrário, procure manter a calma e agir com flexibilidade. Isso o(a) ajudará a evitar rompimentos dolorosos e prejuízos no orçamento.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, contendo uma figura feminina segurando espigas de trigo com lua crescente e estrelas, em fundo rosa-claro
O virginiano precisará ter cuidado com as palavras, evitando comentários impulsivo (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

As suas emoções tenderão a oscilar nos relacionamentos e nas parcerias. Isso porque as cobranças externas poderão entrar em conflito com o seu desejo de liberdade, gerando irritação, discussões intensas e rupturas precipitadas. Por conta dessas energias, tenha cuidado com as palavras, evitando comentários impulsivos.

Libra

Ilustração do signo de Libra, contendo uma balança equilibrada com estrela cadente e estrelas ao redor, em fundo rosa-claro
O libriano deverá respeitar os limites do próprio corpo (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Devido ao desgaste na rotina, o seu humor poderá oscilar, levando à pressa e à intolerância. Essa situação, por sua vez, tenderá a gerar discussões e mal-entendidos com os colegas de trabalho ou com outras pessoas do convívio diário. Para não comprometer a saúde e evitar reações impulsivas, o ideal será respeitar os limites do seu corpo.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, contendo um escorpião ornamentado com estrela cadente e estrelas ao redor, em fundo rosa-claro
O escorpiano precisará controlar as oscilações de humor e evitar tomar decisões importantes (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você precisará ter maturidade neste sábado. De modo geral, o dia pedirá cautela, a fim de que o desejo de romper barreiras não gere conflitos nas relações afetivas. Ao longo deste sábado, procure controlar as oscilações de humor e evite tomar decisões importantes.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, contendo uma centaura com arco e flecha em movimento, com lua crescente e estrelas, em fundo rosa-claro
O sagitariano precisará se recolher para evitar conflitos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Uma agitação interna poderá desestabilizar a harmonia do lar e o convívio com os familiares. No caso, o excesso de vulnerabilidade e a impaciência acumulada tenderão a gerar conflitos por espaço, intolerância e reações intensas, especialmente se houver cobranças ou pequenas provocações. Para evitar maiores problemas, o ideal será se recolher.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, contendo uma criatura metade cabra metade peixe com escamas e estrelas ao redor, em fundo rosa-claro
O capricorniano sentirá a necessidade de expressar as suas ideias (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de expressar as suas ideias ou resolver os assuntos do cotidiano com agilidade. Entretanto, a sua pressa em se comunicar ou agir poderá ser afetada por mal-entendidos e discussões intensas, deixando-o(a) impaciente com as pessoas ao redor. Nesse cenário, o melhor será controlar os impulsos para evitar conflitos desgastantes.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, contendo uma figura feminina derramando água de um jarro com estrelas ao redor, em fundo rosa-claro
O aquariano precisará agir com calma e flexibilidade para organizar as contas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Ao longo deste sábado, você poderá se deparar com imprevistos no setor financeiro. Nesse contexto, evite gastar dinheiro de forma impulsiva ou tomar decisões motivadas por vaidade e ansiedade. Afinal, essas atitudes apenas levarão a grandes prejuízos. O ideal será agir com calma e flexibilidade para organizar as contas.

Peixes

ilustração do signo de Peixes, contendo dois peixes espelhados frente a frente com estrelas e ondas, em fundo rosa-claro
O pisciano precisará controlar os impulsos e a impaciência (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O humor e a disposição física poderão oscilar neste sábado, fazendo com que as necessidades pessoais entrem em conflito com as expectativas das pessoas ao redor. Esse cenário, por sua vez, tenderá a gerar impaciência, levando-o(a) a agir de maneira impulsiva diante de qualquer obstáculo. Para evitar discussões intensas, será necessário controlar os impulsos.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 04/07/2026 01:08
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