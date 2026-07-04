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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/07/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O sábado favorecerá decisões conscientes e atitudes que trarão mais segurança para o futuro (Imagem: Neirfy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O sábado favorecerá decisões conscientes e atitudes que trarão mais segurança para o futuro (Imagem: Neirfy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para o sábado, o tarot destaca a importância de encerrar ciclos, valorizar conquistas e construir relações mais sólidas. As cartas mostram que algumas mudanças serão inevitáveis, mas também revelarão oportunidades para fortalecer laços, amadurecer projetos e encontrar mais equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar. O dia favorecerá decisões conscientes e atitudes que trarão mais segurança para o futuro.

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Áries 10 de Paus

Ilustração do signo Áries, com a figura de um carneiro curvado com chifres, desenhado em azul sobre fundo azul-claro
Áries deverá organizar as prioridades e aceitar ajuda para evitar sobrecargas (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Conforme a carta 10 de Paus, o dia poderá trazer uma sensação de excesso de responsabilidades, fazendo com que você perceba que não precisa carregar tudo sozinho(a). No amor, dividir as preocupações fortalecerá a relação e evitará desgastes desnecessários. Na carreira, o empenho continuará trazendo resultados, mas será importante organizar melhor as prioridades. Sua saúde pedirá descanso e atenção ao cansaço físico e mental. Entre os amigos, aceite ajuda e permita que as pessoas também cuidem de você.

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Touro 10 de Ouros

Ilustração do signo Touro, representado por um touro robusto com chifres curvados e corpo em tons de azul sobre fundo claro.
O dia de Touro favorecerá estabilidade, reconhecimento e fortalecimento dos laços familiares (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta 10 de Ouros anuncia estabilidade, prosperidade e valorização das conquistas construídas ao longo do tempo. No amor, o dia favorecerá relações duradouras e planos. Na carreira, seus esforços poderão trazer reconhecimento e maior segurança financeira. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e aproveitar momentos ao lado da família e das pessoas queridas. Entre os amigos, vínculos antigos ganharão ainda mais importância.

Gêmeos 8 de Paus

Ilustração do signo Gêmeos, com duas figuras humanas azuis sentadas de costas uma para a outra, sobre fundo azul-claro
Novidades e oportunidades acelerarão os planos de Gêmeos e trarão mais movimento (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Segundo a carta 8 de Paus, o dia promete movimento, novidades e acontecimentos que poderão acelerar seus planos. No amor, conversas importantes aproximarão corações e ajudarão a esclarecer sentimentos. Na carreira, oportunidades poderão surgir rapidamente, exigindo agilidade para aproveitar cada chance. Sua saúde melhorará quando você evitar excessos e respeitar seu ritmo. Entre os amigos, mensagens, encontros e convites deixarão o sábado mais animado.

Câncer A Morte

Ilustração do signo Câncer, com um caranguejo azul de pinças levantadas, sobre fundo azul-claro
Para Câncer, mudanças importantes abrirão espaço para um novo ciclo de crescimento (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta A Morte fala de transformação, encerramentos e renascimento. No amor, velhos padrões poderão ficar para trás, abrindo espaço para relações mais saudáveis e verdadeiras. Na carreira, mudanças importantes poderão marcar uma nova fase de crescimento. Sua saúde melhorará quando você aceitar o fim do que não faz mais sentido e permitir que novas energias entrem em sua vida. Entre os amigos, algumas conexões se renovarão, enquanto outras seguirão caminhos diferentes.

Leão 10 de Copas

Ilustração do signo Leão, com um leão azul, sobre fundo azul-claro
Para Leão, a harmonia nas relações fortalecerá os vínculos e renovará sua energia (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta 10 de Copas traz felicidade, harmonia e fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, haverá espaço para momentos de cumplicidade, carinho e sensação de realização. Na carreira, um ambiente mais colaborativo favorecerá seus objetivos e trará mais satisfação. Sua saúde melhorará quando você se cercar de pessoas que fazem bem ao seu coração. Entre os amigos, encontros especiais renovarão sua energia e fortalecerão laços importantes.

Virgem Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo Virgem, com uma mulher azul ajoelhada segurando uma flor, sobre fundo azul-claro
O dia de Virgem favorecerá o diálogo, o afeto e boas oportunidades nas relações (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

O dia favorecerá demonstrações de afeto, sensibilidade e boas conversas, revela a carta Cavaleiro de Copas. No amor, uma aproximação ou declaração poderá surpreender positivamente e fortalecer os sentimentos. Na carreira, agir com diplomacia e criatividade facilitará negociações e parcerias. Sua saúde melhorará quando você der espaço às emoções e evitar guardar tudo para si. Entre os amigos, gestos de carinho irão aproximar ainda mais quem faz parte da sua vida.

Libra 6 de Copas

Ilustração do signo Libra, com uma balança azul em equilíbrio, sobre fundo azul-claro.
Reencontros e lembranças ajudarão Libra a fortalecer laços e superar desafios (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta 6 de Copas desperta lembranças, saudade e reencontros marcantes. No amor, antigos sentimentos poderão ressurgir, trazendo oportunidades para curar ou fortalecer a relação. Na carreira, experiências do passado ajudarão a encontrar soluções para desafios atuais. Sua saúde melhorará quando você resgatar hábitos e atividades que proporcionam conforto emocional. Entre os amigos, reencontros e conversas cheias de nostalgia tornarão o dia especial.

Escorpião 10 de Espadas

Ilustração do signo Escorpião, com um escorpião azul sobre fundo azul-claro
O encerramento de um ciclo permitirá para Escorpião seguir em frente com mais leveza (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas indica o encerramento de um ciclo desgastante e o início de uma fase de recuperação. No amor, uma situação difícil poderá finalmente encontrar um desfecho, permitindo que você siga mais leve. Na carreira, obstáculos antigos começarão a perder força, abrindo espaço para novos caminhos. Sua saúde pedirá descanso e atenção ao equilíbrio emocional após um período intenso. Entre os amigos, valorize quem permanece ao seu lado durante os momentos difíceis.

Sagitário Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo Sagitário, com um arqueiro azul posicionada para disparar uma flecha, sobre fundo azul-claro
Para Sagitário, paciência e dedicação trarão resultados positivos ao longo do tempo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

O dia favorecerá disciplina, paciência e crescimento constante, revela a carta Cavaleiro de Ouros. No amor, atitudes consistentes terão mais valor do que promessas grandiosas, fortalecendo a confiança. Na carreira, sua dedicação poderá render frutos importantes, mesmo que os resultados cheguem de forma gradual. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e mantiver hábitos saudáveis. Entre os amigos, relações construídas com lealdade tenderão a se fortalecer.

Capricórnio Rainha de Ouros

Ilustração do signo Capricórnio, com uma criatura azul de corpo de cabra e cauda de peixe, sobre fundo azul-claro
Equilíbrio e competência abrirão caminho para novas conquistas para Capricórnio (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta Rainha de Ouros destaca segurança, equilíbrio e capacidade de cuidar de si e dos outros. No amor, gestos de carinho e estabilidade fortalecerão a relação e criarão um ambiente de confiança. Na carreira, sua competência poderá ser reconhecida, trazendo novas oportunidades e prosperidade. Sua saúde melhorará quando você reservar tempo para o autocuidado sem abrir mão das responsabilidades. Entre os amigos, sua generosidade aproximará pessoas sinceras.

Aquário 7 de Paus

Ilustração do signo Aquário, com uma figura em azul despejando água de um jarro, sobre fundo azul-claro
Firmeza e determinação serão fundamentais para Aquário superar desafios (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta 7 de Paus mostra que será preciso defender suas ideias e manter firmeza diante dos desafios. No amor, respeitar seus limites e dialogar com clareza evitará conflitos desnecessários. Na carreira, sua determinação será essencial para conquistar espaço e superar a concorrência. Sua saúde melhorará quando você administrar melhor o estresse e evitar sobrecargas. Entre os amigos, mantenha por perto quem apoia suas escolhas e respeita seu caminho.

Peixes Rei de Ouros

Ilustração do signo Peixes, com dois peixes em azul nadando em sentidos opostos, sobre fundo azul-claro
Estabilidade e decisões conscientes favorecerão o crescimento e a segurança de Peixes (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Segundo a carta Rei de Ouros, o dia favorecerá estabilidade, maturidade e realização material. No amor, você tenderá a buscar relações sólidas, baseadas em confiança e comprometimento. Na carreira, decisões bem planejadas poderão trazer crescimento financeiro e reconhecimento profissional. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e cuidar tanto do corpo quanto da mente. Entre os amigos, sua postura segura inspirará confiança e fortalecerá os laços.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 04/07/2026 07:05
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