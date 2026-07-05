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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 06 a 12 de julho de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Será um período propício para confiar mais na intuição, agir com equilíbrio e aproveitar as chances que surgirem (Imagem: Studio KIWI | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será um período propício para confiar mais na intuição, agir com equilíbrio e aproveitar as chances que surgirem (Imagem: Studio KIWI | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana favorecerá reflexões, decisões conscientes e oportunidades de crescimento em diferentes áreas da vida. Segundo as cartas do tarot, será um período propício para confiar mais na intuição, agir com equilíbrio e aproveitar as chances que surgirem. Ao mesmo tempo, algumas situações abrirão espaço para novos aprendizados e conquistas importantes.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries Ás de Paus

Ilustração do signo de Áries, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de um carneiro preto com longos chifres cinza curvados
O ariano terá coragem para tomar decisões importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A semana trará uma energia de recomeços e iniciativa, conforme a carta “Ás de Paus”. Projetos que estavam parados voltarão a ganhar força, e você terá coragem para tomar decisões importantes. No amor, uma atitude inesperada poderá mudar os rumos de uma relação.

Touro 10 de Ouros

Ilustração do signo de Touro, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de um touro preto com chifres na cor bege
A semana do taurino favorecerá a estabilidade financeira, a família e a construção de planos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Os próximos dias favorecerão a estabilidade financeira, a família e a construção de planos, indica a carta “10 de Ouros”. Aproveite para organizar suas finanças e valorizar as pessoas que caminham ao seu lado.

Gêmeos O Mago

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo bege-claro, contendo duas figuras humanas de pele marrom e cabelos pretos, voltadas uma para a outra e sorrindo
A semana trará oportunidades para o geminiano conquistar novos caminhos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sua capacidade de comunicação e criatividade estará em destaque. A carta “O Mago” revela oportunidades para conquistar novos caminhos, fechar acordos e transformar boas ideias em resultados concretos.

Câncer 4 de Copas

Ilustração do signo de Câncer, em fundo bege-claro, contendo um caranguejo marrom com pinças levantadas
A semana do canceriano pedirá menos apego ao passado e mais atenção ao presente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nem toda oportunidade chegará da forma que você espera, alerta a carta “4 de Copas”. A semana pedirá menos apego ao passado e mais atenção ao presente. Uma nova chance poderá surgir quando você menos imaginar.

Leão 6 de Paus

Ilustração do signo de Leão, em fundo bege-claro, contendo a face de um leão amarelo com juba marrom em formato de escudo
Uma boa notícia poderá elevar a confiança do leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Reconhecimento, vitórias e conquistas marcarão esta semana, mostra a carta “6 de Paus”. Seu esforço começará a ser valorizado e uma boa notícia poderá elevar sua confiança. Continue acreditando no seu potencial.

Virgem 8 de Ouros

Ilustração do signo de Virgem, em fundo bege-claro, contendo uma mulher de pele morena e cabelo preto com uma folha amarela ao lado da cabeça e com regata bege
Tudo aquilo que exigir dedicação do virginiano terá excelentes resultados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Será uma semana de muito trabalho e aprendizado. A carta “8 de Ouros” mostra que tudo aquilo que exigir dedicação terá excelentes resultados. Evite a ansiedade e respeite o tempo de cada processo.

Libra Os Enamorados

Ilustração do signo de Libra, em fundo bege-claro, contendo uma balança amarela equilibrada
Conversas sinceras fortalecerão os vínculos do libriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Escolhas importantes estarão diante de você. A carta “Os Enamorados” pede equilíbrio entre emoção e razão antes de tomar qualquer decisão. No amor, conversas sinceras fortalecerão os vínculos.

Escorpião A Torre

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo bege-claro, contendo um escorpião preto com pinças e cauda erguidas
Mudanças inesperadas poderão mexer com os planos do escorpiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Torre” alerta que mudanças inesperadas poderão mexer com seus planos, mas elas acontecerão para abrir espaço para algo muito melhor. O que não faz mais sentido tenderá a ficar para trás.

Sagitário A Temperança

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo bege-claro, contendo um arco amarelo com uma flecha marrom centralizada apontando para a esquerda
A serenidade será a maior aliada do sagitariano nesta semana (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A semana será marcada pela necessidade de equilíbrio e paciência, revela a carta “A Temperança”. Evite agir por impulso e confie que tudo acontece no momento certo. A serenidade será sua maior aliada.

Capricórnio Rei de Paus

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de uma cabra bege com chifres cinza-escuro e olhos fechados
A semana será favorável para o capricorniano colocar projetos em prática (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A semana será favorável para assumir a liderança e colocar projetos em prática. A carta “Rei de Paus” indica que sua determinação será reconhecida e poderá abrir portas importantes na vida profissional.

Aquário A Estrela

Ilustração do signo de Aquário, em fundo bege-claro, contendo uma ânfora com padrões geométricos despejando linhas onduladas
A esperança se renovará e boas energias envolverão os caminhos do aquariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A esperança se renovará e boas energias envolverão seus caminhos. A carta “A Estrela” anuncia proteção espiritual, inspiração e a possibilidade de realizar um desejo que parecia distante.

Peixes Rainha de Copas

Ilustração do signo de Peixes, em fundo bege-claro, contendo dois peixes marrons dispostos
A intuição do pisciano estará extremamente aguçada nesta semana (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sua intuição estará extremamente aguçada nesta semana, mostra a carta “Rainha de Copas”. Confie nos sinais, nos sonhos e naquilo que seu coração estiver mostrando. O campo afetivo tenderá a viver momentos de maior conexão e sensibilidade.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 05/07/2026 08:10
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