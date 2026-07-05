Tarot semanal: previsão para os signos de 06 a 12 de julho de 2026

Será um período propício para confiar mais na intuição, agir com equilíbrio e aproveitar as chances que surgirem (Imagem: Studio KIWI | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana favorecerá reflexões, decisões conscientes e oportunidades de crescimento em diferentes áreas da vida. Segundo as cartas do tarot, será um período propício para confiar mais na intuição, agir com equilíbrio e aproveitar as chances que surgirem. Ao mesmo tempo, algumas situações abrirão espaço para novos aprendizados e conquistas importantes.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries Ás de Paus

O ariano terá coragem para tomar decisões importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A semana trará uma energia de recomeços e iniciativa, conforme a carta “Ás de Paus”. Projetos que estavam parados voltarão a ganhar força, e você terá coragem para tomar decisões importantes. No amor, uma atitude inesperada poderá mudar os rumos de uma relação.

Touro 10 de Ouros

A semana do taurino favorecerá a estabilidade financeira, a família e a construção de planos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Os próximos dias favorecerão a estabilidade financeira, a família e a construção de planos, indica a carta “10 de Ouros”. Aproveite para organizar suas finanças e valorizar as pessoas que caminham ao seu lado.

Gêmeos O Mago

A semana trará oportunidades para o geminiano conquistar novos caminhos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sua capacidade de comunicação e criatividade estará em destaque. A carta “O Mago” revela oportunidades para conquistar novos caminhos, fechar acordos e transformar boas ideias em resultados concretos.

Câncer 4 de Copas

A semana do canceriano pedirá menos apego ao passado e mais atenção ao presente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nem toda oportunidade chegará da forma que você espera, alerta a carta “4 de Copas”. A semana pedirá menos apego ao passado e mais atenção ao presente. Uma nova chance poderá surgir quando você menos imaginar.

Leão 6 de Paus

Uma boa notícia poderá elevar a confiança do leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Reconhecimento, vitórias e conquistas marcarão esta semana, mostra a carta “6 de Paus”. Seu esforço começará a ser valorizado e uma boa notícia poderá elevar sua confiança. Continue acreditando no seu potencial.

Virgem 8 de Ouros

Tudo aquilo que exigir dedicação do virginiano terá excelentes resultados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Será uma semana de muito trabalho e aprendizado. A carta “8 de Ouros” mostra que tudo aquilo que exigir dedicação terá excelentes resultados. Evite a ansiedade e respeite o tempo de cada processo.

Libra Os Enamorados

Conversas sinceras fortalecerão os vínculos do libriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Escolhas importantes estarão diante de você. A carta “Os Enamorados” pede equilíbrio entre emoção e razão antes de tomar qualquer decisão. No amor, conversas sinceras fortalecerão os vínculos.

Escorpião A Torre

Mudanças inesperadas poderão mexer com os planos do escorpiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Torre” alerta que mudanças inesperadas poderão mexer com seus planos, mas elas acontecerão para abrir espaço para algo muito melhor. O que não faz mais sentido tenderá a ficar para trás.

Sagitário A Temperança

A serenidade será a maior aliada do sagitariano nesta semana (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A semana será marcada pela necessidade de equilíbrio e paciência, revela a carta “A Temperança”. Evite agir por impulso e confie que tudo acontece no momento certo. A serenidade será sua maior aliada.

Capricórnio Rei de Paus

A semana será favorável para o capricorniano colocar projetos em prática (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A semana será favorável para assumir a liderança e colocar projetos em prática. A carta “Rei de Paus” indica que sua determinação será reconhecida e poderá abrir portas importantes na vida profissional.

Aquário A Estrela

A esperança se renovará e boas energias envolverão os caminhos do aquariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A esperança se renovará e boas energias envolverão seus caminhos. A carta “A Estrela” anuncia proteção espiritual, inspiração e a possibilidade de realizar um desejo que parecia distante.

Peixes Rainha de Copas

A intuição do pisciano estará extremamente aguçada nesta semana (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sua intuição estará extremamente aguçada nesta semana, mostra a carta “Rainha de Copas”. Confie nos sinais, nos sonhos e naquilo que seu coração estiver mostrando. O campo afetivo tenderá a viver momentos de maior conexão e sensibilidade.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.