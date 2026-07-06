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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/07/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

O dia será marcado por oportunidades de crescimento e desafios que exigirão equilíbrio emocional, maturidade e sabedoria (Imagem: SAG stock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia será marcado por oportunidades de crescimento e desafios que exigirão equilíbrio emocional, maturidade e sabedoria (Imagem: SAG stock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, o movimento astrológico poderá trazer tanto oportunidades de crescimento quanto desafios que exigirão equilíbrio emocional e sabedoria. Enquanto a atenção de alguns nativos estará mais voltada para a vida profissional, outros precisarão cuidar da rotina, das finanças, dos relacionamentos ou do bem-estar. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

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Áries

Ilustração estilizada do signo de Áries. No centro, a cabeça de um carneiro amarelo vista de frente, com grandes chifres espiralados em tons de vermelho e laranja, cercada por ramos de folhas azuis e flores laranjas. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Áries precisará desacelerar, organizar a rotina e evitar autocobrança excessiva (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você precisará cuidar melhor da rotina e do bem-estar. Nesse cenário, o desejo de recolhimento tenderá a surgir, tornando necessário desacelerar e organizar o espaço pessoal. Além disso, evite autocobranças, pois isso apenas irá gerar frustrações e desentendimentos no ambiente de trabalho. Ao silenciar a mente e planejar os próximos passos com calma, será possível alcançar seus objetivos.

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Touro

Ilustração estilizada do signo de Touro. No centro, a cabeça de um touro vermelho vista de frente com grandes chifres amarelos e laranjas, apoiada sobre grandes folhas roxas e decorada com pequenas flores amarelas ao redor. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Touro estará com a criatividade em alta, mas deverá lidar com limites e equilibrar ideias com disciplina (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sua criatividade estará em alta nesta segunda-feira. Apesar disso, algumas limitações tenderão a surgir. Nesse cenário, procure investir nas metas de longo prazo e demonstrar os seus talentos. Apenas não se esqueça de respeitar o espaço dos outros e evitar posturas rígidas. Ao equilibrar o entusiasmo com a disciplina, será possível transformar as ideias em projetos concretos.

Gêmeos

Ilustração estilizada do signo de Gêmeos. No centro, duas figuras femininas idênticas de perfil e de costas uma para a outra, com longos cabelos azuis que se unem, ornadas por uma flor amarela e ramos pretos na base. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Gêmeos buscará segurança emocional no lar e deverá reservar um momento para autocuidado (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção ao ambiente familiar, buscando segurança emocional. Será um dia propício para resolver pendências antigas e trazer harmonia para o lar. Por outro lado, tensões externas ou responsabilidades profissionais poderão exigir muita energia, gerando uma sensação de sobrecarga. Procure, portanto, estabelecer limites claros e reservar um tempo para cuidar de si.

Câncer

Ilustração estilizada do signo de Câncer. No centro, um caranguejo vermelho com listras escuras visto de cima, segurando ramos com flores amarelas em suas garras e apoiado sobre folhas roxas. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Câncer estará com a mente agitada e precisará ter cautela na comunicação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A sua mente estará bem agitada nesta segunda-feira, favorecendo estudos e a troca de informações. Contudo, caso não escolha as palavras com cautela, a comunicação poderá ser prejudicada. Desse modo, procure pensar bem antes de expressar as suas opiniões. Além disso, tente filtrar o excesso de estímulos ao redor.

Leão

Ilustração estilizada do signo de Leão. No centro, a cabeça de um leão amarelo e laranja vista de frente com uma juba marrom escura, emoldurada por grandes rosas vermelhas e folhas azuis nas laterais. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Leão focará as finanças, com chances de planejamento e revisão do orçamento (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com as questões financeiras. Será um dia favorável para revisar o orçamento, planejar investimentos e buscar estabilidade. No processo, evite agir por impulso ou investir em soluções rápidas para problemas antigos. Para conquistar segurança material a longo prazo, procure ter paciência e responsabilidade.

Virgem

Ilustração estilizada do signo de Virgem. No centro, o busto de uma mulher de cabelos longos e azuis com os olhos fechados e uma expressão serena, adornada com flores amarelas no cabelo e flores vermelhas ao redor dos ombros. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Virgem estará mais sensível e intuitivo, mas precisará equilibrar emoções com demandas externas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A sua sensibilidade estará em alta, aumentando a intuição e a percepção sobre o ambiente ao redor. Nesse cenário, você poderá colocar as necessidades pessoais em primeiro plano. Entretanto, haverá o risco de que essas ações entrem em conflito com cobranças externas ou responsabilidades da rotina. Procure, nesse contexto, equilibrar o respeito à própria individualidade com as demandas alheias.

Libra

Ilustração estilizada do signo de Libra. No centro, uma balança dourada simétrica, cujos pratos estão decorados e preenchidos com ramos de pequenas flores vermelhas e folhas azuis. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Libra sentirá necessidade de recolhimento e descanso emocional para recarregar as energias (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você sentirá vontade de fugir da agitação cotidiana e se recolher. Além disso, neste dia, suas emoções poderão ficar mais intensas, tornando necessário acolhê-las. Ao longo desta segunda-feira, procure meditar, descansar e recarregar as energias. Ademais, evite assumir compromissos ou se envolver em dramas alheios.

Escorpião

Ilustração estilizada do signo de Escorpião. No centro, um escorpião azul com tons arroxeados visto de cima, decorado com flores vermelhas de miolo amarelo e ramos de folhas azuis ao longo do corpo e da cauda. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Escorpião focará projetos e relações sociais, mas precisará ter mais maturidade e escutar mais os outros (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar atenção às interações sociais e aos projetos de longo prazo, havendo o forte desejo de compartilhar as suas ideias. Todavia, divergências de opinião ou cobranças externas poderão surgir, exigindo maturidade e disciplina. Nesse cenário, busque escutar mais os outros e evite impor seu ponto de vista a todo custo. Desse modo, conseguirá entrar em consenso com o grupo.

Sagitário

Ilustração estilizada do signo de Sagitário. No centro, um arco laranja e amarelo tensionado por uma corda preta, com uma flecha azul apontada para cima dotada de uma ponta vermelha em formato de coração, tudo entrelaçado por ramos azuis e flores vermelhas. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Sagitário terá foco no trabalho e crescimento profissional, enfrentando desafios como oportunidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, seu foco estará no setor profissional. O desejo de crescer e assumir novas responsabilidades ficará em evidência. E o melhor: as suas habilidades poderão ser reconhecidas. Ainda assim, você precisará lidar com regras e se esforçar mais do que o habitual. Procure encarar esses desafios como oportunidades de amadurecimento.

Capricórnio

Ilustração estilizada do signo de Capricórnio. No centro, a cabeça de uma cabra azul de perfil com chifres amarelos e listrados, adornada com folhas roxas e uma flor amarela na base. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Capricórnio buscará expansão de visão, mas deverá conciliar sonhos com responsabilidades diárias (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você tenderá a buscar novos horizontes e conhecimentos, a expandir sua visão de mundo e a romper a rotina. Ao mesmo tempo, as responsabilidades do cotidiano poderão exigir mais atenção, o que possivelmente o(a) deixará impaciente. Por conta disso, tente conciliar os seus sonhos com as necessidades atuais, agindo com maturidade e paciência.

Aquário

Ilustração estilizada do signo de Aquário. No centro, uma pessoa de perfil com longos cabelos azuis segurando um vaso amarelo e laranja, do qual jorra água azul, cercada por flores vermelhas e amarelas ao fundo. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Aquário passará por transformações internas e ajustes em relações e recursos compartilhados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você poderá se deparar com transformações profundas. Inclusive, esse cenário exigirá que se desapegue de padrões emocionais que já não fazem sentido, enfrente os medos e renove as forças. No processo, questões relacionadas aos recursos compartilhados e às parcerias íntimas tenderão a exigir ajustes. Nesse contexto, tente ser honesto(a) consigo e com as pessoas ao redor.

Peixes

Ilustração estilizada do signo de Peixes. No centro, dois peixes vermelhos com caudas e barbatanas amarelas nadando em direções opostas, formando um círculo ornamentado por pequenas flores vermelhas e ramos azuis. O fundo é de cor amarela clara uniforme.
Peixes precisará equilibrar relações e parcerias, lidando com conflitos e buscando harmonia (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Os relacionamentos e as parcerias tenderão a exigir mais atenção nesta segunda-feira. Ao mesmo tempo em que haverá oportunidades para fortalecer os laços, esclarecer mal-entendidos e conquistar harmonia, cobranças emocionais e conflitos poderão surgir. Diante desse cenário, procure manter a calma e preservar o equilíbrio nas relações.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 06/07/2026 01:00
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