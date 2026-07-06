Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 06 a 12 de julho de 2026

A semana favorecerá a reorganização, as decisões conscientes e a abertura para novos caminhos. O baralho cigano indica que muitas situações começarão a se definir, mas apenas para quem estiver disposto a abandonar velhos padrões. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, toda transformação começa quando aceitamos enxergar os sinais com serenidade e coragem. A intuição estará aguçada, e pequenos acontecimentos poderão indicar grandes mudanças.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

O ariano terá uma semana movimentada com oportunidades inesperadas (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta O Cavaleiro anuncia movimento, novidades e oportunidades inesperadas. Será um período favorável para iniciar projetos e resolver pendências. No amor, alguém poderá tomar a iniciativa ou surgirá um contato importante. No trabalho, agilidade e determinação abrirão caminhos.

Touro

O taurino deverá evitar mudanças precipitadas e confiar no que está construindo (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta A Âncora traz estabilidade, segurança e perseverança. Será importante evitar mudanças precipitadas e confiar naquilo que você está construindo. No amor, relações sólidas tenderão a se fortalecer. No trabalho, sua dedicação começará a gerar resultados concretos.

Gêmeos

O geminiano fortalecerá as relações por meio do diálogo (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta Os Pássaros destaca conversas, encontros e troca de ideias. Será importante evitar alimentar a ansiedade ou interpretar tudo rapidamente. No amor, o diálogo será essencial para fortalecer a relação. No trabalho, negociações e parcerias ganharão força.

Câncer

Para o canceriano, crescerá o desejo de estabilidade no amor (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta A Casa favorece o equilíbrio, o acolhimento e o fortalecimento dos vínculos familiares. Organizar a vida pessoal refletirá positivamente em outras áreas. No amor, crescerá o desejo de estabilidade. No trabalho, será importante construir bases sólidas antes de expandir.

Leão

O leonino será reconhecido por seu talento no trabalho (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta O Sol ilumina a semana com vitalidade, reconhecimento e confiança. O momento favorecerá conquistas e boas notícias. No amor, alegria e cumplicidade fortalecerão os laços. No trabalho, seu brilho tenderá a ser reconhecido.

Virgem

O virginiano encontrará soluções para questões que pareciam sem saída (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta A Chave revela soluções e desbloqueios importantes. Questões que pareciam travadas começarão a encontrar um caminho. No amor, esclarecimentos trarão tranquilidade. No trabalho, oportunidades poderão surgir de forma inesperada.

Libra

O libriano terá uma semana com encontros e conexões que abrirão portas importantes (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta O Jardim amplia sua vida social e favorece novos contatos. Encontros e conexões poderão abrir portas importantes. No amor, o momento favorecerá a leveza e a aproximação. No trabalho, networking e boas parcerias serão valiosas.

Escorpião

O escorpiano deverá evitar alimentar desconfianças sem motivos concretos (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta A Raposa pede prudência e atenção aos detalhes. Nem tudo será exatamente como parece. No amor, será importante evitar alimentar desconfianças sem motivos concretos. No trabalho, revise informações antes de tomar decisões.

Sagitário

O sagitariano deverá aproveitar as oportunidades que surgirem no trabalho (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta O Trevo anuncia sorte em pequenas oportunidades. A semana favorecerá soluções rápidas e acontecimentos positivos. No amor, encontros leves poderão surpreender. No trabalho, aproveite as oportunidades assim que surgirem.

Capricórnio

O capricorniano deverá agir com maturidade e paciência (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta A Torre reforça a disciplina, a responsabilidade e o planejamento. Algumas decisões exigirão maturidade e paciência. No amor, será preciso tomar cuidado para não se isolar emocionalmente. No trabalho, a organização será a chave do sucesso.

Aquário

O aquariano deverá confiar na sua criatividade e nos seus talentos (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta A Estrela traz esperança, inspiração e proteção espiritual. Você deverá confiar mais na sua criatividade e nos seus talentos. No amor, as relações tenderão a ficar mais sinceras e harmoniosas. No trabalho, novas ideias poderão se destacar.

Peixes

O pisciano deverá ouvir a própria percepção e evitar agir pela emoção (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta A Lua intensifica a sensibilidade e a intuição. Você deverá ouvir sua percepção, mas evitar agir apenas pela emoção. No amor, demonstrações de carinho fortalecerão a relação. No trabalho, criatividade e empatia serão seus maiores diferenciais.

Carta conselho da semana

A carta A Cegonha anuncia renovação, movimento e novos começos. Mudanças que estavam sendo preparadas começarão a ganhar forma. Mesmo que algumas delas pareçam desconfortáveis no início, abrirão espaço para uma fase mais próspera. Esta será uma semana para confiar no fluxo da vida e permitir que o novo encontre seu lugar.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.