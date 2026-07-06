Bambu-da-sorte: saiba como utilizar a planta para atrair boas energias

O bambu-da-sorte é frequentemente utilizado para atrair boas energias e criar uma atmosfera mais leve (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O bambu-da-sorte se tornou uma das plantas mais populares quando o assunto é harmonização de ambientes. Muito presente em casas, escritórios e espaços comerciais, ele é conhecido por seu significado simbólico de prosperidade, equilíbrio e renovação. Apesar do nome, a espécie não é um bambu verdadeiro, mas ganhou esse apelido por sua aparência e pela associação com práticas orientais, como o Feng Shui.

Além de ser fácil de cuidar, o bambu-da-sorte é frequentemente utilizado para atrair boas energias e criar uma atmosfera mais leve e acolhedora. A seguir, confira como aproveitar seu potencial simbólico!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Escolha o número de hastes de acordo com a intenção

No Feng Shui, acredita-se que a quantidade de hastes do bambu-da-sorte representa diferentes desejos e objetivos. Cada composição possui um significado específico:

Duas hastes simbolizam amor, união e harmonia nos relacionamentos;

Três hastes representam felicidade, prosperidade e longevidade;

Cinco hastes estão associadas à saúde e ao bem-estar;

Oito hastes simbolizam crescimento, sucesso e abundância;

Nove hastes representam boa sorte e realização de desejos.

Posicione a planta em locais estratégicos

A intenção colocada no momento de posicionar a planta também faz parte do simbolismo do ritual. Segundo o Feng Shui, o local onde o bambu-da-sorte é colocado pode reforçar diferentes áreas da vida. Ambientes de trabalho costumam ser escolhidos para favorecer o crescimento profissional e financeiro, enquanto salas e entradas da casa são indicadas para promover harmonia e acolher boas energias. O mais importante é manter a planta em um local organizado, iluminado por luz indireta e onde ela possa se desenvolver de forma saudável.

Quando bem cuidado, o bambu-da-sorte transmite sensação de vitalidade e renovação (Imagem: ucakucak | Shutterstock)

Mantenha a planta sempre bonita

Uma planta bem cuidada transmite sensação de vitalidade e renovação. Por isso, troque a água regularmente quando o bambu-da-sorte estiver cultivado em recipientes com água, mantenha as raízes sempre cobertas e evite deixá-lo exposto ao sol forte, que pode queimar suas folhas. Caso seja cultivado em terra, mantenha o solo levemente úmido, sem excesso de água.

Utilize recipientes que reforcem o simbolismo

No Feng Shui, recipientes de vidro permitem visualizar a água, elemento associado ao fluxo da prosperidade. Vasos de cerâmica também são bastante utilizados por representarem estabilidade e equilíbrio. Algumas pessoas optam por adicionar pequenas pedras ao recipiente, simbolizando firmeza, proteção e sustentação para os objetivos desejados.

Una o cuidado da planta às suas intenções

Mais do que um objeto de decoração, o bambu-da-sorte pode se tornar um lembrete diário das metas e dos sentimentos que você deseja cultivar. Ao cuidar da planta, aproveite o momento para mentalizar prosperidade, saúde, paz ou qualquer intenção importante para sua vida.