6 raças de gato que se destacam pelos olhos azuis 

Os gatos apresentam uma enorme variedade de características físicas, que vão desde diferentes padrões de pelagem até formatos de corpo, tamanho e cor dos olhos. Entre todos esses atributos, um dos que mais desperta admiração é, sem dúvida, o olhar azul. Essa coloração transmite um charme especial e não se restringe apenas aos gatos brancos, uma vez que é resultado da genética.

Abaixo, conheça algumas raças de gato que se destacam pelos olhos azuis!

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1. Siamês

O siamês é elegante, inteligente, comunicativo e muito apegado ao tutor (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

O siamês é provavelmente a raça de gato mais famosa quando o assunto é olhos azuis. Originário da antiga Tailândia, esse felino possui porte médio, corpo elegante, musculoso e alongado, além de uma pelagem curta e sedosa com o tradicional padrão colorpoint, em que as extremidades do corpo são mais escuras. Seus olhos azuis intensos, em formato levemente amendoado, são uma das marcas registradas da raça. Muito comunicativo, inteligente e afetuoso, costuma criar um vínculo extremamente forte com o tutor.

2. Ragdoll

O ragdoll é um gato de grande porte, dócil, paciente e ideal para conviver com crianças e outros animais (Imagem: Peredniankina | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos, o ragdoll é um gato de grande porte conhecido por seu temperamento extremamente dócil. Sua pelagem é longa, macia e abundante, enquanto o corpo é robusto e bastante musculoso. Todos os exemplares da raça apresentam olhos azuis, geralmente grandes, ovais e muito expressivos, que contrastam com o padrão colorpoint da pelagem. Esse bichano costuma ser tranquilo, paciente e carinhoso, adaptando-se facilmente a famílias com crianças e outros animais.

3. Birmanês (sagrado da Birmânia)

O birmanês é sociável, gentil, equilibrado e conhecido pelas clássicas “luvas” brancas nas patas (Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock)

O birmanês, também conhecido como sagrado da Birmânia, possui uma história cercada por lendas e tradições asiáticas. É um gato de porte médio a grande, com pelagem semilonga, sedosa e de fácil manutenção. Seus olhos azuis profundos são uma das principais características da raça e harmonizam perfeitamente com as extremidades escuras e as clássicas “luvas” brancas nas patas. Muito sociável, gentil e equilibrado, gosta de receber carinho e costuma desenvolver uma relação próxima com toda a família.

4. Balinês

O balinês é inteligente e adora brincar, explorar e aprender novos desafios (Imagem: Omaly Darcia | Shutterstock)

Apesar do nome, o balinês não surgiu na Indonésia, mas nos Estados Unidos como uma variedade de pelo longo do siamês. Seu corpo é magro, elegante e bastante atlético, enquanto a pelagem é fina, sedosa e sem subpelo abundante. Assim como o siamês, apresenta olhos azuis brilhantes e intensos, além do padrão colorpoint. Inteligente e bastante ativo, adora brincar, explorar ambientes e aprender novos desafios.

5. Himalaio

O himalaio é um gato calmo, afetuoso e de pelagem longa e volumosa (Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock)

O himalaio surgiu do cruzamento entre o persa e o siamês, reunindo características marcantes de ambas as raças. Possui porte médio, corpo robusto, rosto arredondado e uma pelagem extremamente longa e volumosa. Seus olhos são sempre azuis, grandes e redondos, destacando ainda mais sua expressão delicada. Ele é conhecido por ser tranquilo, calmo e afetuoso.

6. Snowshoe

O snowshoe é curioso, brincalhão e sociável, reconhecido pelas marcações brancas nas patas que lembram pequenas “botas” (Imagem: MelashaCat | Shutterstock)

Criado nos Estados Unidos, o snowshoe nasceu a partir do cruzamento entre o siamês e gatos domésticos de pelo curto. A raça apresenta porte médio, corpo equilibrado e pelagem curta com marcações brancas características nas patas, que lembram pequenas “botas”. Seus olhos azuis são obrigatórios no padrão da raça e costumam ser grandes e muito expressivos. Inteligente, curioso e bastante sociável, ele gosta de brincar, interagir com pessoas e costuma se adaptar bem a diferentes estilos de vida.