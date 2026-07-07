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6 raças de gato que se destacam pelos olhos azuis 

Conheça felinos que encantam pela beleza do olhar e descubra suas principais características

Com olhos azuis, esses gatos encantam pela aparência marcante e conquistam admiradores em diferentes partes do mundo (Imagem: Yuliya Alekseeva | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Com olhos azuis, esses gatos encantam pela aparência marcante e conquistam admiradores em diferentes partes do mundo (Imagem: Yuliya Alekseeva | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os gatos apresentam uma enorme variedade de características físicas, que vão desde diferentes padrões de pelagem até formatos de corpo, tamanho e cor dos olhos. Entre todos esses atributos, um dos que mais desperta admiração é, sem dúvida, o olhar azul. Essa coloração transmite um charme especial e não se restringe apenas aos gatos brancos, uma vez que é resultado da genética. 

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Abaixo, conheça algumas raças de gato que se destacam pelos olhos azuis! 

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1. Siamês 

filhote de gato siamês com pelo branco e marrom
O siamês é elegante, inteligente, comunicativo e muito apegado ao tutor (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

siamês é provavelmente a raça de gato mais famosa quando o assunto é olhos azuis. Originário da antiga Tailândia, esse felino possui porte médio, corpo elegante, musculoso e alongado, além de uma pelagem curta e sedosa com o tradicional padrão colorpoint, em que as extremidades do corpo são mais escuras. Seus olhos azuis intensos, em formato levemente amendoado, são uma das marcas registradas da raça. Muito comunicativo, inteligente e afetuoso, costuma criar um vínculo extremamente forte com o tutor. 

2. Ragdoll 

Gato Ragdoll deitado sobre uma colcha xadrez clara. Ele tem olhos azuis intensos, uma mancha branca em formato de
O ragdoll é um gato de grande porte, dócil, paciente e ideal para conviver com crianças e outros animais (Imagem: Peredniankina | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos, o ragdoll é um gato de grande porte conhecido por seu temperamento extremamente dócil. Sua pelagem é longa, macia e abundante, enquanto o corpo é robusto e bastante musculoso. Todos os exemplares da raça apresentam olhos azuis, geralmente grandes, ovais e muito expressivos, que contrastam com o padrão colorpoint da pelagem. Esse bichano costuma ser tranquilo, paciente e carinhoso, adaptando-se facilmente a famílias com crianças e outros animais. 

3. Birmanês (sagrado da Birmânia) 

Gato Sagrado da Birmânia deitado próximo a uma janela. Ele tem olhos azuis claros, focinho e orelhas escuros, corpo com pelagem clara e as patinhas brancas bem evidentes.
O birmanês é sociável, gentil, equilibrado e conhecido pelas clássicas “luvas” brancas nas patas (Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock)

birmanês, também conhecido como sagrado da Birmânia, possui uma história cercada por lendas e tradições asiáticas. É um gato de porte médio a grande, com pelagem semilonga, sedosa e de fácil manutenção. Seus olhos azuis profundos são uma das principais características da raça e harmonizam perfeitamente com as extremidades escuras e as clássicas “luvas” brancas nas patas. Muito sociável, gentil e equilibrado, gosta de receber carinho e costuma desenvolver uma relação próxima com toda a família. 

4. Balinês 

Gato Balinês de olhos azuis sentado no topo do encosto de um sofá azul. Sua pelagem é de um tom marrom-claro acinzentado, com a região do rosto, orelhas e patas em um marrom bem escuro.
O balinês é inteligente e adora brincar, explorar e aprender novos desafios (Imagem: Omaly Darcia | Shutterstock)

Apesar do nome, o balinês não surgiu na Indonésia, mas nos Estados Unidos como uma variedade de pelo longo do siamês. Seu corpo é magro, elegante e bastante atlético, enquanto a pelagem é fina, sedosa e sem subpelo abundante. Assim como o siamês, apresenta olhos azuis brilhantes e intensos, além do padrão colorpoint. Inteligente e bastante ativo, adora brincar, explorar ambientes e aprender novos desafios. 

5. Himalaio 

Gato Himalaio peludo sentado ao ar livre cercado por grandes folhas verdes. Ele possui olhos azuis marcantes, pelagem branca e felpuda no corpo e o rosto e patas pretos.
O himalaio é um gato calmo, afetuoso e de pelagem longa e volumosa (Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock)

himalaio surgiu do cruzamento entre o persa e o siamês, reunindo características marcantes de ambas as raças. Possui porte médio, corpo robusto, rosto arredondado e uma pelagem extremamente longa e volumosa. Seus olhos são sempre azuis, grandes e redondos, destacando ainda mais sua expressão delicada. Ele é conhecido por ser tranquilo, calmo e afetuoso. 

6. Snowshoe

snowshoe bege e marrom deitado no chão e olhando para o lado
O snowshoe é curioso, brincalhão e sociável, reconhecido pelas marcações brancas nas patas que lembram pequenas “botas” (Imagem: MelashaCat | Shutterstock)

Criado nos Estados Unidos, o snowshoe nasceu a partir do cruzamento entre o siamês e gatos domésticos de pelo curto. A raça apresenta porte médio, corpo equilibrado e pelagem curta com marcações brancas características nas patas, que lembram pequenas “botas”. Seus olhos azuis são obrigatórios no padrão da raça e costumam ser grandes e muito expressivos. Inteligente, curioso e bastante sociável, ele gosta de brincar, interagir com pessoas e costuma se adaptar bem a diferentes estilos de vida. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 07/07/2026 11:09
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