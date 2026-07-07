Almoço saudável e prático: 5 receitas ricas em proteínas para fazer em poucos minutos

Manter uma rotina de alimentação saudável pode ser mais simples do que parece. Com escolhas inteligentes e combinações equilibradas, é possível preparar pratos deliciosos, ricos em proteínas e sem passar horas na cozinha. Além de contribuírem para uma alimentação mais completa, esses nutrientes auxiliam na manutenção dos músculos, promovem maior sensação de saciedade e participam de diversas funções importantes no organismo.

A seguir, confira 5 receitas ricas em proteínas para fazer em poucos minutos!

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1. Salada de quinoa com ricota e tangerina

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água quente

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

Gomos de 1 tangerina

1/2 xícara de chá de sementes de romã

1/3 de xícara de chá de pistache descascado e picado

150 g de ricota esfarelada

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo médio. Cozinhe até ficar macia e secar a água. Reserve até esfriar. Em um recipiente, coloque a quinoa cozida, o espinafre, os gomos de tangerina, as sementes de romã, o pistache e a ricota. Misture delicadamente para não desmanchar os ingredientes. Em outro recipiente, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho. Regue a salada e misture delicadamente. Sirva em seguida.

2. Frango cremoso com brócolis e couve-flor

Ingredientes

2 filés de peito de frango cozidos e desfiados

cozidos e desfiados 1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos

1 xícara de chá de couve-flor em floretes pequenos

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1/2 xícara de chá de milho-verde

85 g de iogurte natural

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e cozinhe até dourar. Adicione o frango e misture bem para incorporar os temperos. Junte a cenoura, o brócolis e a couve-flor e refogue por alguns minutos, até que os legumes fiquem macios, mas ainda mantenham uma leve crocância. Acrescente a ervilha e o milho-verde e misture bem. Desligue o fogo e acrescente o iogurte natural, misturando delicadamente até formar uma preparação cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde picado e sirva em seguida.

3. Tofu grelhado com grão-de-bico

Ingredientes

400 g de tofu cortado em cubos

cortado em cubos Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 abobrinha cortada em cubos

1 cenoura ralada

1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos

1 colher de sopa de gergelim branco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os cubos de tofu e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente para envolver todos os pedaços com o tempero e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione os cubos de tofu temperados. Grelhe por aproximadamente 5 minutos de cada lado ou até que fiquem dourados por fora. Retire da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, acrescente a abobrinha, a cenoura, o brócolis e o grão-de-bico. Refogue os legumes por alguns minutos, mantendo uma textura levemente crocante. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Volte o tofu para a frigideira, misture delicadamente com os legumes e deixe aquecer por mais 2 minutos. Finalize com o gergelim branco e a cebolinha. Sirva em seguida.

Omelete de espinafre com queijo cottage (Imagem: vilai12 seehalath | Shutterstock)

4. Omelete de espinafre com queijo cottage

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 1/2 xícara de chá de queijo cottage

1 colher de sopa de azeite

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, quebre os ovos e bata com um garfo ou fouet até ficarem homogêneos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o espinafre e metade do queijo cottage. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio. Despeje a mistura de ovos e cozinhe por cerca de 3 minutos ou até que a parte inferior esteja firme. Com cuidado, dobre a omelete ao meio e deixe cozinhar por mais 2 minutos, até que o interior esteja completamente cozido. Transfira para um prato, finalize com o restante do queijo cottage e a salsinha. Sirva em seguida.

5. Tilápia assada com crosta de ervas

Ingredientes

2 filés de tilápia

Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de manjericão picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente para envolver todos os lados do peixe com os temperos e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em outro recipiente, misture a aveia em flocos finos, a salsinha, o manjericão e o azeite até formar uma farofa úmida.

Disponha os filés de tilápia em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Cubra a parte superior de cada filé com a mistura de aveia e ervas, pressionando levemente para fixar a crosta. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até que o peixe esteja cozido e a cobertura levemente dourada. Retire do forno e sirva em seguida.