3 receitas de sobremesas para quem ama pistache

Nos últimos anos, o pistache ganhou espaço nas redes sociais e nas cozinhas brasileiras, conquistando os amantes da gastronomia com receitas doces e salgadas. Além do sabor característico, a oleaginosa também oferece benefícios à saúde, por ser fonte de gorduras boas, fibras, proteínas, vitaminas e minerais.

Segundo Michel Silva, coordenador do curso de Gastronomia da Faculdade Anhanguera, o pistache pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumido com moderação. Além de ser bastante versátil, o ingrediente apresenta nutrientes importantes e pode ser utilizado em diversas preparações, desde sobremesas até molhos e pratos mais elaborados, explica.

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Para quem é fã do ingrediente, o professor traz 3 receitas simples para experimentar em casa. Confira!

1. Brigadeiro de pistache

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

100 g de pistache sem casca, sem sal e triturado

1 colher de sopa de manteiga

Pistache triturado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e as 100 g de pistache. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar. Com as mãos, enrole os brigadeiros e finalize com o pistache triturado. Sirva em seguida.

Cheesecake de pistache (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock)

2. Cheesecake de pistache

Ingredientes

Base

200 g de biscoito maisena triturado

100 g de manteiga derretida

Recheio

300 g de cream cheese

200 g de creme de leite

100 g de pistache triturado

1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Base

Em uma tigela, misture o biscoito maisena com a manteiga. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, bata o cream cheese, o creme de leite, o pistache e o açúcar até obter uma mistura homogênea e despeje sobre a base. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Sirva em seguida.

3. Brownie de chocolate com pistache

Ingredientes

200 g de chocolate meio-amargo

meio-amargo 100 g de manteiga

2 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de pistache picado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, derreta o chocolate no micro-ondas em intervalos de 30 segundos. Após, misture com a manteiga e reserve. Em um recipiente, misture os ovos com o açúcar. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e, em seguida, o chocolate derretido. Misture até ficar homogêneo. Adicione o pistache e mexa bem. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Versatilidade é um dos diferenciais do pistache

De acordo com Michel Silva, o ingrediente pode ser incorporado em diversas preparações e combinações. O pistache harmoniza bem com chocolate, frutas cítricas, creme de leite e até mesmo pratos salgados. O importante é explorar as possibilidades e aproveitar o sabor marcante da oleaginosa, conclui.

Por Priscila Dezidério