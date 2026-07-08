Signos resilientes: 6 nativos que sempre dão a volta por cima

Além do signo solar, outros elementos do mapa astral também influenciam a maneira como cada indivíduo lida com os desafios (Imagem: eamesBot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nem todo mundo reage da mesma forma diante das dificuldades. Enquanto algumas pessoas precisam de mais tempo para se recuperar de um momento desafiador, outras parecem encontrar forças justamente nas adversidades. Na astrologia, alguns signos possuem características que favorecem a resiliência, a capacidade de adaptação e a determinação para recomeçar, mesmo depois de grandes perdas ou decepções.

A seguir, confira quais são os signos que costumam dar a volta por cima com mais facilidade!

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1. Escorpião

Escorpião tem a capacidade de transformar momentos de crise em oportunidades de crescimento (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Escorpião é conhecido por seu poder de transformação. Regido por Plutão, planeta associado aos ciclos de morte e renascimento, esse signo tem uma capacidade impressionante de se reconstruir após crises profundas. Embora viva intensamente suas dores, dificilmente permanece preso ao passado por muito tempo. Cada desafio costuma se tornar uma oportunidade de crescimento e fortalecimento.

2. Capricórnio

Capricórnio enfrenta os obstáculos com persistência, aprende com os erros, ajusta seus planos e segue em frente com disciplina e confiança (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Persistência é uma das principais qualidades de Capricórnio. Mesmo quando encontra obstáculos no caminho, esse signo dificilmente desiste de seus objetivos. Regido por Saturno, aprende com os erros, ajusta os planos e segue em frente com disciplina e responsabilidade. Sua força está na constância e na confiança de que os resultados chegam para quem continua trabalhando.

3. Áries

Áries enfrenta as dificuldades com coragem e iniciativa, preferindo agir rapidamente para superar obstáculos e abrir novos caminhos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Áries não costuma permanecer parado diante dos problemas. Impulsivo e corajoso, prefere agir rapidamente para encontrar soluções em vez de alimentar o desânimo. Regido por Marte, encara os desafios como batalhas que precisam ser vencidas, utilizando sua coragem para abrir novos caminhos sempre que uma porta se fecha.

4. Leão

Leão recupera a autoconfiança mesmo após períodos difíceis e enxerga cada recomeço como uma oportunidade para mostrar todo o seu potencial (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Mesmo depois de enfrentar momentos difíceis, Leão consegue recuperar sua autoconfiança e voltar a acreditar em seu potencial. O signo possui uma energia criativa e otimista que o impulsiona a buscar novas oportunidades. Seu brilho natural faz com que enxergue cada recomeço como uma chance de mostrar ainda mais sua capacidade.

5. Sagitário

Sagitário acredita que até os momentos mais desafiadores trazem aprendizados, mantendo o otimismo e a disposição para seguir em busca de novas experiências (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sagitário possui uma visão positiva da vida que o ajuda a superar períodos complicados. Regido por Júpiter, acredita que todo desafio traz algum aprendizado e que sempre existe um novo horizonte esperando por ele. Essa confiança faz com que consiga deixar o passado para trás com relativa facilidade e seguir em busca de novas experiências.

6. Aquário

Aquário se adapta com facilidade às mudanças, aceita o fim dos ciclos e usa sua criatividade para transformar desafios em novas possibilidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Aquário demonstra grande capacidade de adaptação às mudanças. Quando percebe que um ciclo chegou ao fim, tende a aceitar a transformação e direcionar sua energia para novas possibilidades. Sua mente inovadora permite encontrar soluções diferentes para problemas antigos, favorecendo recomeços mais leves e conscientes.

A força de recomeçar existe em todos

Embora alguns signos apresentem características naturalmente associadas à resiliência, qualquer pessoa pode desenvolver a capacidade de superar desafios. Além do signo solar, aspectos como o ascendente, a posição da Lua, de Marte e de Saturno no mapa astral também influenciam a forma como cada indivíduo enfrenta as adversidades.

No fim das contas, dar a volta por cima depende da combinação entre autoconhecimento, aprendizado e disposição para seguir em frente. A astrologia apenas revela quais energias podem tornar esse processo mais natural para cada pessoa.