10 livros para cuidar da saúde do corpo, da mente e da alma

Com o aumento dos casos de ansiedade, esgotamento emocional e adoecimento mental, cresce também a busca por ferramentas que ajudem as pessoas a compreenderem suas emoções e a construir uma vida mais equilibrada. A literatura tem ocupado um papel importante nesse processo, oferecendo reflexões, acolhimento e caminhos possíveis para lidar com os desafios do cotidiano. Temas antes restritos aos consultórios, como luto, carência afetiva, dor crônica, traumas familiares e inteligência emocional, passaram a integrar conversas cada vez mais importantes.

A seguir, confira indicações de livros que exploram diferentes dimensões do bem-estar físico, emocional e espiritual.

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1. Solte, entregue, confie

Em “Solte, entregue, confie”, Melissa Artioli mostra como transformar dor, vulnerabilidade e recomeços em força, equilíbrio e reconexão consigo (Imagem: Divulgação | DVS EDITORA)

A executiva Melissa Artioli compartilha sua trajetória de reconstrução após enfrentar, simultaneamente, a perda de espaço profissional durante a licença-maternidade e o fim do casamento. Unindo experiências pessoais a ensinamentos do Budismo, Estoicismo e Taoísmo, além de práticas da psicologia contemporânea, a autora propõe um caminho de autoconhecimento baseado em três movimentos essenciais: soltar, entregar e confiar, mostrando como transformar dor, vulnerabilidade e recomeços em força, equilíbrio e reconexão consigo.

2. Nunca é só por dinheiro

“Nunca é só por dinheiro” propõe reflexões e ferramentas práticas para enfrentar processos sucessórios de forma mais consciente (Imagem: Divulgação | Editora Matrix)

Flávia Lippi investiga por que disputas por herança vão muito além dos bens materiais. Com base em experiências pessoais, relatos de famílias e conhecimentos da psicologia, neurociência e epigenética, a autora mostra como o luto revela feridas antigas, desejos de reconhecimento e padrões emocionais transmitidos entre gerações. A obra propõe reflexões e ferramentas práticas para enfrentar processos sucessórios de forma mais consciente, transformando a verdadeira herança em maturidade, diálogo e cuidado com as relações.

3. A ilusão, o surto e a verdade: a história do meu despertar

Em “A ilusão, o surto e a verdade: a história do meu despertar” é um relato que traz as dores e as consequências da inconsciência e do uso de drogas (Imagem: Divulgação | Kempes Macedo)

O terapeuta Kempes Macedo conta uma história de superação e amor verídica de despertar da consciência em que ele questiona a ilusão da realidade e a distorção de valores da sociedade materialista. O autor faz um relato profundo do processo de surto psicótico e internação interventiva. Ainda, aborda o despertar da consciência e toda transformação vivida à flor da pele. É um relato cru que traz as dores e as consequências da inconsciência e do uso de drogas, transmitindo o poder de superação, autoconhecimento e cura intrínseco a cada um de nós.

4. A dor é um convite para a mudança

“A dor é um convite para a mudança” propõe uma reflexão profunda sobre como o sofrimento físico e emocional pode ser um convite para a transformação (Imagem: Divulgação | Editora Latitude)

A autora Mariana Schamas, especialista em dor crônica e abordagem biopsicossocial, propõe uma reflexão profunda sobre como o sofrimento físico e emocional pode ser um convite para a transformação. Neste lançamento da Latitude, ao unir ciência, neurociência e experiências reais, a escritora mostra que a dor não deve ser ignorada ou romantizada, mas compreendida de forma humanizada. Com ferramentas práticas e incentivo ao autoconhecimento, ela convida o leitor a assumir um papel ativo na própria recuperação.

5. O fim do sofrimento emocional

“O fim do sofrimento emocional” propõe caminhos para romper ciclos de sofrimento, resgatar a conexão consigo e transformar padrões internos (Imagem: Divulgação | Citadel Editora)

Este lançamento do terapeuta transpessoal William Sanches é um convite para quem está cansado de fingir que está tudo bem enquanto convive com culpa, autossabotagem e dores emocionais silenciosas. Com base em neurociência, autoconhecimento e espiritualidade, a obra propõe caminhos para romper ciclos de sofrimento, resgatar a conexão consigo e transformar padrões internos por meio da autoaceitação, do perdão, da gratidão e do propósito.

6. Viva de novo

“Viva de novo” propõe uma reflexão que vai além da fé, conectando espiritualidade, saúde mental e bem-estar integral (Imagem: Divulgação | Editora Mundo Cristão)

Raphael Abdalla propõe uma reflexão que vai além da fé, conectando espiritualidade, saúde mental e bem-estar integral. A partir da ideia de ressurreição aplicada à vida cotidiana, o autor aborda como perdas, términos e o esgotamento emocional impactam corpo, mente e espírito. Com base em histórias bíblicas, Abdalla convida o leitor a reconhecer dores, cuidar das emoções, transformar momentos de ruptura em processos de cura e recomeçar com mais esperança.

7. Carência afetiva

“Carência afetiva” convida o leitor a refletir sobre seus padrões emocionais (Imagem: Divulgação | Editora Matrix)

A psicóloga e especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental Ana Mendes reúne 100 perguntas que convidam o leitor a refletir sobre seus padrões emocionais. Com uma proposta interativa e acolhedora, a obra estimula o autoconhecimento, a autonomia emocional e a construção de vínculos mais saudáveis, ajudando a transformar a carência afetiva em relações mais equilibradas, conscientes e duradouras.

8. Doses de cura

“Doses de cura” traz suporte para compreender sentimentos e fortalecer a mente e o coração (Imagem: Divulgação | Editora Vida)

Em meio aos desafios emocionais da vida acelerada, pessoas buscam cada vez mais formas de lidar com a dor, o cansaço e a sobrecarga. Neste livro, Jeiza Pontes oferece um caminho de cuidado integral, equilibrando saúde emocional, espiritualidade e práticas acessíveis de acolhimento interior. Por meio de pílulas curtas de reflexão, a obra traz suporte para compreender sentimentos e fortalecer a mente e o coração.

9. Entrelinhas

Em “Entrelinhas”, Walmir Luiz Becker convida o leitor a desacelerar e acolher as próprias emoções como parte do cuidado consigo (Imagem: Divulgação | Marini Editora)

Ao transformar lembranças, perdas e afetos em poesia, Walmir Luiz Becker convida o leitor a desacelerar e acolher as próprias emoções como parte do cuidado consigo. A obra valoriza a contemplação, a memória e a aceitação das diferentes fases da vida, mostrando que revisitar sentimentos pode ser um caminho para o autoconhecimento. Com versos sensíveis, o autor incentiva ainda um olhar mais gentil para a própria trajetória e para o tempo vivido.

10. Conversas com um yogue urbano

Em “Conversas com um yogue urbano”, Thadeu Martins compartilha vivências, reflexões e ensinamentos que aproximam a filosofia yogue do cotidiano (Imagem: Divulgação | Thadeu Martins)

Encontrar equilíbrio em meio ao ritmo acelerado da vida urbana pode parecer um desafio, mas, segundo o mestre em Psicologia e instrutor de yoga, Thadeu Martins, é possível por meio de pequenas mudanças de percepção e atitude. Em textos curtos, leves e bem-humorados, o autor compartilha vivências, reflexões e ensinamentos que aproximam a filosofia yogue do cotidiano. Ele ainda convida o leitor a cultivar autoconhecimento, fortalecer as relações e descobrir caminhos para uma vida mais consciente, serena e plena.

Por Douglas Ramalho