Lanche da tarde: 3 receitas proteicas fáceis de fazer 

O lanche da tarde pode ser uma excelente oportunidade para complementar a ingestão de proteínas ao longo do dia e manter a saciedade até a próxima refeição. Com ingredientes nutritivos e preparos simples, é possível criar opções saborosas que combinam praticidade e equilíbrio.

A seguir, confira três receitas proteicas fáceis de fazer para variar o cardápio no lanche da tarde!

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1. Torta fácil de atum

Ingredientes

Recheio

200 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 3 ovos cozidos e cortados em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

3 ovos

170 g de iogurte natural

50 g de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento químico em pó

Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente a salsinha, os ovos cozidos e o atum, misture delicadamente e desligue o fogo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Massa

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione o iogurte natural, o azeite e a farinha de aveia. Misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente.

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio de maneira uniforme. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a massa ficar firme e levemente dourada. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

Wrap de frango com abacate e molho de iogurte (Imagem: Catherine Murray | Shutterstock)

2. Wrap de frango com abacate e molho de iogurte

Ingredientes

2 discos de massa para wrap integral

250 g de peito de frango

1/2 abacate cortado em tiras

1 xícara de chá de alface fatiada

1/2 pepino cortado em fatias finas

170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o frango e grelhe até dourar por todos os lados e ficar completamente cozido. Corte em fatias e reserve. Em uma tigela, misture o iogurte natural com o suco de limão até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira antiaderente, aqueça rapidamente os discos de wrap em fogo baixo apenas para deixá-los mais macios. Distribua a alface sobre os wraps. Acrescente o pepino, o abacate e o frango grelhado. Regue com o molho de iogurte. Dobre as laterais da massa e enrole firmemente. Sirva em seguida.

3. Omelete com muçarela de búfala

Ingredientes

1 clara de ovo

1 ovo

2 colheres de sopa de leite

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

50 g de muçarela de búfala picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata a clara até obter o ponto de neve. Reserve. Em um recipiente, misture o ovo e o leite. Adicione o tomate, a cebola, a muçarela de búfala e os temperos e mexa para incorporar. Junte com a clara em neve e misture delicadamente. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa da omelete na panela e cozinhe até dourar. Com o auxílio de um prato, vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.