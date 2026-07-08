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Reforma Casa Brasil pode desencalhar imóveis à venda e ajudar o mercado imobiliário

Crédito de até R$ 50 mil para reforma reacende debate sobre imóveis encalhados, valorização e novas oportunidades para corretores

O programa oferece crédito de até R$ 50 mil para melhorias como pintura, telhado e instalações no imóvel (Imagem: sommart sombutwanitkul | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O programa oferece crédito de até R$ 50 mil para melhorias como pintura, telhado e instalações no imóvel (Imagem: sommart sombutwanitkul | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Reforma Casa Brasil ganhou novas condições e voltou ao radar do mercado imobiliário. Criado para financiar melhorias em moradias, o programa permite que famílias contratem crédito para pintura, telhado, instalações elétricas, parte hidráulica, revestimentos, portas, janelas, forros e até a construção de novos cômodos. A linha, que tem contratação simplificada, pode ser usada tanto para melhorar a qualidade da habitação quanto para valorizar imóveis que hoje têm dificuldade de venda por falta de conservação ou apresentação ruim.

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Especialista em financiamento imobiliário, Murilo Arjona avalia que o programa deve ser lido também como uma ferramenta de mercado. Para ele, a novidade não interessa apenas ao morador que deseja reformar a própria casa, mas também a corretores, correspondentes bancários e proprietários que têm imóveis parados em estoque por precisarem de pequenos reparos antes da venda.

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Segundo informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, o Reforma Casa Brasil oferece crédito de R$ 10 mil a R$ 50 mil, com taxa de 0,99% ao mês e prazo de 36 a 72 meses para pagamento, sem cobrança de taxas ou tarifas. O Ministério das Cidades informou que as novas condições ampliam o alcance do programa, elevam o limite de renda familiar para até R$ 13 mil e permitem reformas de maior porte. 

Pequenas reformas podem facilitar a venda do imóvel

Na prática, a mudança cria uma alternativa para imóveis que não performam bem na venda porque precisam de melhorias visíveis. Em muitos casos, a dificuldade não está na localização ou no preço, mas na percepção do comprador. Casas mal pintadas, telhados antigos, infiltrações, acabamentos desgastados ou ambientes mal-conservados reduzem o interesse na visita e dificultam a negociação, mesmo quando o imóvel tem potencial.

Tem muito imóvel que não vende porque está visualmente ruim, não porque seja um mau produto. Às vezes, uma reforma de R$ 10 mil, R$ 20 mil ou R$ 30 mil muda a apresentação, melhora a percepção de valor e destrava uma venda que estava parada há meses, analisa o especialista.

O raciocínio se aproxima de uma prática conhecida no mercado como house flipping, em que o investidor compra, reforma e revende o imóvel por valor superior. No caso do Reforma Casa Brasil, o movimento pode ser adaptado a proprietários que já têm o imóvel e desejam torná-lo mais atrativo antes de vender. A diferença é que o crédito pode ser contratado para intervenções específicas, sem necessidade de alienar o imóvel como garantia, de acordo com as regras operacionais apresentadas pela Caixa Econômica Federal.

Um homem de terno sorri enquanto entrega as chaves de um imóvel na mão de uma mulher vestida com camisa social branca e calça clara. Ambos estão de pé em uma sala com paredes cinzas decoradas com quadros ao fundo.
O programa Reforma Casa Brasil pode ajudar proprietários a tornar imóveis mais atrativos para a venda (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Crédito amplia oportunidades no mercado

Outro ponto relevante é a atuação dos correspondentes bancários. A contratação pelo aplicativo já vinha sendo uma das portas de entrada do programa, mas a possibilidade de apoio operacional por correspondentes amplia a distribuição e tende a facilitar o acesso para quem tem dificuldade de navegar sozinho pela jornada digital. Para o mercado, isso aproxima corretores, CCAs e proprietários em uma estratégia comum: reformar para vender melhor.

Murilo Arjona destaca que a oportunidade está em mapear imóveis com potencial de valorização rápida. O corretor pode olhar para a carteira e identificar unidades que estão encalhadas por problemas simples de apresentação. Se o proprietário consegue crédito barato para reformar, o imóvel pode voltar ao mercado com outra atratividade. Isso gera solução para quem vende, oportunidade para quem compra e mais giro para o setor.

Taxa competitiva e processo de contratação

O programa também chama atenção pelo custo do crédito. Em um mercado ainda marcado por juros altos, uma taxa de 0,99% ao mês para reforma residencial se torna competitiva frente a modalidades sem garantia mais caras, como cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal ou algumas linhas de empréstimo consignado. Para famílias que precisam melhorar o imóvel, o financiamento pode evitar soluções improvisadas e dívidas mais pesadas.

A contratação segue uma lógica simples. O interessado simula a proposta, informa o valor desejado, responde perguntas sobre o imóvel e indica o tipo de reforma pretendida. A operação prevê a liberação inicial da maior parte do recurso mediante envio de foto antes da obra e liberação do saldo restante após comprovação da conclusão. O prazo de execução informado no mercado é curto, o que exige planejamento antes da contratação.

Planejamento antes da reforma é essencial

Para o proprietário que pretende vender, esse planejamento é decisivo. Reformar sem estratégia pode gerar gastos sem retorno. O ideal é priorizar melhorias que aumentem a liquidez: pintura, telhado, fachada, iluminação, elétrica, hidráulica, pisos e pequenos ajustes que facilitem a primeira impressão do comprador. Em imóveis de estoque antigo, o ganho pode estar menos em grandes obras e mais em remover barreiras que afastam interessados.

O Reforma Casa Brasil não substitui avaliação de mercado, precificação correta e boa intermediação. Ele entra como ferramenta complementar em um momento em que o setor busca aumentar o giro, reduzir estoque parado e aproveitar a demanda por imóveis prontos para morar. Para corretores e correspondentes, a linha pode abrir uma conversa mais estratégica com proprietários que antes só ouviam uma sugestão: baixar o preço. Agora, em alguns casos, a alternativa pode ser melhorar o produto antes de negociar.

Por Eluan Carlos

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    Por Redação EdiCase
    postado em 08/07/2026 17:36
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