Reforma Casa Brasil pode desencalhar imóveis à venda e ajudar o mercado imobiliário

O Reforma Casa Brasil ganhou novas condições e voltou ao radar do mercado imobiliário. Criado para financiar melhorias em moradias, o programa permite que famílias contratem crédito para pintura, telhado, instalações elétricas, parte hidráulica, revestimentos, portas, janelas, forros e até a construção de novos cômodos. A linha, que tem contratação simplificada, pode ser usada tanto para melhorar a qualidade da habitação quanto para valorizar imóveis que hoje têm dificuldade de venda por falta de conservação ou apresentação ruim.

Especialista em financiamento imobiliário, Murilo Arjona avalia que o programa deve ser lido também como uma ferramenta de mercado. Para ele, a novidade não interessa apenas ao morador que deseja reformar a própria casa, mas também a corretores, correspondentes bancários e proprietários que têm imóveis parados em estoque por precisarem de pequenos reparos antes da venda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, o Reforma Casa Brasil oferece crédito de R$ 10 mil a R$ 50 mil, com taxa de 0,99% ao mês e prazo de 36 a 72 meses para pagamento, sem cobrança de taxas ou tarifas. O Ministério das Cidades informou que as novas condições ampliam o alcance do programa, elevam o limite de renda familiar para até R$ 13 mil e permitem reformas de maior porte.

Pequenas reformas podem facilitar a venda do imóvel

Na prática, a mudança cria uma alternativa para imóveis que não performam bem na venda porque precisam de melhorias visíveis. Em muitos casos, a dificuldade não está na localização ou no preço, mas na percepção do comprador. Casas mal pintadas, telhados antigos, infiltrações, acabamentos desgastados ou ambientes mal-conservados reduzem o interesse na visita e dificultam a negociação, mesmo quando o imóvel tem potencial.

Tem muito imóvel que não vende porque está visualmente ruim, não porque seja um mau produto. Às vezes, uma reforma de R$ 10 mil, R$ 20 mil ou R$ 30 mil muda a apresentação, melhora a percepção de valor e destrava uma venda que estava parada há meses, analisa o especialista.

O raciocínio se aproxima de uma prática conhecida no mercado como house flipping, em que o investidor compra, reforma e revende o imóvel por valor superior. No caso do Reforma Casa Brasil, o movimento pode ser adaptado a proprietários que já têm o imóvel e desejam torná-lo mais atrativo antes de vender. A diferença é que o crédito pode ser contratado para intervenções específicas, sem necessidade de alienar o imóvel como garantia, de acordo com as regras operacionais apresentadas pela Caixa Econômica Federal.

O programa Reforma Casa Brasil pode ajudar proprietários a tornar imóveis mais atrativos para a venda (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

Crédito amplia oportunidades no mercado

Outro ponto relevante é a atuação dos correspondentes bancários. A contratação pelo aplicativo já vinha sendo uma das portas de entrada do programa, mas a possibilidade de apoio operacional por correspondentes amplia a distribuição e tende a facilitar o acesso para quem tem dificuldade de navegar sozinho pela jornada digital. Para o mercado, isso aproxima corretores, CCAs e proprietários em uma estratégia comum: reformar para vender melhor.

Murilo Arjona destaca que a oportunidade está em mapear imóveis com potencial de valorização rápida. O corretor pode olhar para a carteira e identificar unidades que estão encalhadas por problemas simples de apresentação. Se o proprietário consegue crédito barato para reformar, o imóvel pode voltar ao mercado com outra atratividade. Isso gera solução para quem vende, oportunidade para quem compra e mais giro para o setor.

Taxa competitiva e processo de contratação

O programa também chama atenção pelo custo do crédito. Em um mercado ainda marcado por juros altos, uma taxa de 0,99% ao mês para reforma residencial se torna competitiva frente a modalidades sem garantia mais caras, como cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal ou algumas linhas de empréstimo consignado. Para famílias que precisam melhorar o imóvel, o financiamento pode evitar soluções improvisadas e dívidas mais pesadas.

A contratação segue uma lógica simples. O interessado simula a proposta, informa o valor desejado, responde perguntas sobre o imóvel e indica o tipo de reforma pretendida. A operação prevê a liberação inicial da maior parte do recurso mediante envio de foto antes da obra e liberação do saldo restante após comprovação da conclusão. O prazo de execução informado no mercado é curto, o que exige planejamento antes da contratação.

Planejamento antes da reforma é essencial

Para o proprietário que pretende vender, esse planejamento é decisivo. Reformar sem estratégia pode gerar gastos sem retorno. O ideal é priorizar melhorias que aumentem a liquidez: pintura, telhado, fachada, iluminação, elétrica, hidráulica, pisos e pequenos ajustes que facilitem a primeira impressão do comprador. Em imóveis de estoque antigo, o ganho pode estar menos em grandes obras e mais em remover barreiras que afastam interessados.

O Reforma Casa Brasil não substitui avaliação de mercado, precificação correta e boa intermediação. Ele entra como ferramenta complementar em um momento em que o setor busca aumentar o giro, reduzir estoque parado e aproveitar a demanda por imóveis prontos para morar. Para corretores e correspondentes, a linha pode abrir uma conversa mais estratégica com proprietários que antes só ouviam uma sugestão: baixar o preço. Agora, em alguns casos, a alternativa pode ser melhorar o produto antes de negociar.

Por Eluan Carlos