Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 09 de julho de 2026

A programação dos cinemas nesta quinta-feira traz uma seleção diversificada de estreias para diferentes gostos. Do retorno de personagens queridos em um grande live-action a comédias, dramas e documentários, os lançamentos ampliam as opções para quem pretende aproveitar uma sessão nos próximos dias. A seguir, conheça cinco filmes que merecem entrar na sua lista!

1. Moana

Baseado na animação de 2016, “Moana” acompanha a jornada da corajosa Moana Waialiki pelo oceano em busca de salvar o seu povo ao lado do semideus Maui (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)

Dirigido por Thomas Kail vencedor dos prêmios Emmy e Tony por Hamilton com roteiro de Jared Bush e Dana Ledoux Miller, os mesmos responsáveis pela animação original, o live-action acompanha Moana Waialiki, uma jovem corajosa que vive em uma ilha e sonha em explorar o oceano além das margens que cercam seu lar. Ao descobrir que o semideus Maui foi responsável por desencadear o desequilíbrio que afeta a natureza, ela parte em uma jornada pelo mar para encontrá-lo e restaurar o coração da deusa Te Fiti.

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Catherine Laga’aia vive a protagonista no papel-título, ao lado de Dwayne Johnson único protagonista da animação original a reprisar exatamente o mesmo papel no live-action. O elenco conta ainda com John Tui, Frankie Adams e Rena Owen. Dwayne Johnson também assina como produtor do filme.

2. O Convite

“O Convite” transforma um jantar entre casais em uma noite caótica e cheia de revelações sobre desejo, rotina e os segredos que os casamentos escondem (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Para quem busca gargalhadas com inteligência, a comédia dirigida e protagonizada por Olivia Wilde conhecida por “Midsommar” e “Não Se Preocupe, Querida” promete ser uma das surpresas do ano. Com roteiro de Rashida Jones e Will McCormack, o filme acompanha Joe e Angela, um casal que atravessa um momento delicado no relacionamento e decide convidar os vizinhos do andar de cima para um jantar aparentemente comum.

O que começa como uma tentativa de animar a rotina logo se transforma em uma noite repleta de revelações, tensões e situações inesperadas que expõem os desejos reprimidos e as falhas de comunicação de cada um. Seth Rogen vive Joe, ao lado de Edward Norton e Penélope Cruz.

3. Os Emergentes

“Os Emergentes” retrata com humor a reviravolta de uma família da elite que passa a trabalhar para seus antigos funcionários após perder toda a fortuna (Imagem: Reprodução digital | Elo Studios)

Esta comédia nacional trata de um tema muito brasileiro: a inversão de papéis entre patrões e empregados. Dirigido por Hsu Chien, com roteiro de Paulo Reis, Regiana Antonini e Saulo Sisnando, o filme acompanha uma tradicional família da alta sociedade que perde toda a fortuna e se vê obrigada a trabalhar justamente para seus antigos funcionários que, graças ao sucesso financeiro, ascenderam socialmente e agora desfrutam do luxo que antes pertencia aos ex-patrões.

Entre conflitos familiares, disputas de ego e situações improváveis, a trama usa o humor para refletir sobre dinheiro, status e os novos arranjos sociais do Brasil contemporâneo. O elenco reúne Rafael Cardoso, Mônica Carvalho, Alexandra Richter, Nando Cunha, Cat Dantas, Laura Proença, Lucas Penteado e Sidney Sampaio, entre outros.

4. Primavera

“Primavera” mergulha na Veneza do século XVIII para contar a história de uma jovem violinista cujo talento é descoberto por Antonio Vivaldi (Imagem: Reprodução digital | IMAGEM FILMES)

Dirigido por Damiano Michieletto com roteiro de Dorota Kobiela, o drama musical italiano se passa na Veneza do século XVIII e mergulha no universo do Ospedale della Pietà, orfanato que abrigava a mais prestigiada orquestra feminina da época. Cecília é uma violinista de talento extraordinário que se apresenta atrás de uma grade para a elite da cidade uma tradição que mantém as músicas invisíveis aos olhos do público.

Tudo muda com a chegada de um novo professor: Antonio Vivaldi, o compositor mais célebre de seu tempo, que enxerga em Cecília um talento raro e transforma para sempre sua trajetória. Tecla Insolia vive a protagonista ao lado de Michele Riondino no papel de Vivaldi e Fabrizia Sacchi no elenco de apoio. Curiosidade: Michieletto é um dos diretores de ópera mais celebrados da Europa e assina aqui sua estreia no cinema, trazendo para as telas a sensibilidade visual e dramática que o consagrou nos palcos.

5. Toquinho: Encontros e um Violão

“Toquinho: Encontros e um Violão” revisita a trajetória do músico e sua relação insubstituível com o violão (Imagem: Reprodução digital | PANDORA FILMES)

Dirigido por Erica Bernardini, o documentário revisita a trajetória de Toquinho e sua relação singular com o violão. Entre apresentações, registros de arquivo e bastidores, o filme apresenta as parcerias que marcaram a carreira do músico, seus processos criativos e os momentos que ajudam a compreender a permanência de sua obra na música brasileira. O elenco traz participações de Ornella Vanoni e Pedro Bial.