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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/07/2026

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

A sexta-feira trará oportunidades de crescimento, reflexões e clareza mental aos nativos (Imagem: Olenapolll | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A sexta-feira trará oportunidades de crescimento, reflexões e clareza mental aos nativos (Imagem: Olenapolll | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As energias desta sexta-feira trarão oportunidades de crescimento, reflexões importantes e clareza mental. Embora também haja desafios, eles poderão ser superados por meio da paciência, do equilíbrio e do recolhimento. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar da melhor forma o que os astros têm a oferecer!

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Áries

Ilustração do símbolo do signo de áries com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
O ariano precisará ter cautela ao se comunicar e ao gerenciar o dinheiro (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Ao longo desta sexta-feira, você precisará ter cautela ao se comunicar e ao gerenciar o dinheiro, evitando diálogos motivados pela impaciência e gastos impulsivos. Nos relacionamentos, cobranças poderão surgir, exigindo cuidado com as suas reações. Ao agir com equilíbrio e inteligência emocional, será possível evitar rupturas desnecessárias.

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Touro

Ilustração do símbolo do signo de touro com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
O taurino deverá evitar tomar decisões precipitadas (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Você poderá se deparar com desequilíbrios na vida financeira e nos relacionamentos, principalmente por conta da impaciência e das oscilações de humor. A tendência será que se envolva em disputas de poder com a pessoa amada ou gaste dinheiro na tentativa de suprir carências emocionais. Para amenizar as tensões do dia, evite decisões precipitadas.

Gêmeos

Ilustração do símbolo do signo de gêmeos com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
O geminiano precisará controlar a agitação interna (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Você precisará controlar a agitação interna e a tendência a agir por impulso, evitando que reações bruscas prejudiquem as iniciativas pessoais e gerem gastos desnecessários. De modo geral, o dia pedirá que tenha inteligência emocional para lidar com imprevistos financeiros ou afetivos. Assim, será possível transformar os desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento.

Câncer

Ilustração do símbolo do signo de câncer com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
A calma e a flexibilidade serão aliadas do canceriano contra a instabilidade emocional (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se recolher, direcionando a sua energia para o universo interior. Entretanto, o recolhimento poderá ser afetado por imprevistos e ações impulsivas. Além disso, a instabilidade emocional do dia tenderá a entrar em conflito com o desejo de diversão. Nesses cenários, a calma e a flexibilidade se mostrarão as suas melhores aliadas.

Leão

Ilustração do símbolo do signo de leão com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
O leonino conseguirá dedicar mais atenção aos objetivos profissionais e aos planos de longo prazo (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Devido às energias estáveis e harmônicas deste dia, você conseguirá dedicar mais atenção aos objetivos profissionais e planos de longo prazo. Ao longo desta sexta-feira, inclusive, haverá clareza mental suficiente para rever projetos antigos, organizar documentos, retomar conversas importantes e resolver mal-entendidos do passado.

Virgem

Ilustração do símbolo do signo de virgem com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
A clareza mental e a intuição do virginiano estarão em harmonia com a razão, facilitando os estudos e a revisão de ideias do passado (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes, nutrir a mente com novos conhecimentos e buscar um sentido mais coerente para a própria existência. Para ajudar, a clareza mental e a intuição estarão em harmonia com a razão, facilitando os estudos e a revisão de ideias do passado. Aproveite as boas energias do dia para expressar as suas opiniões de forma clara, sincera e acolhedora.

Libra

Ilustração do símbolo do signo de libra com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
O dia será favorável para o libriano resolver as pendências do passado e organizar a vida financeira (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Você terá facilidade para acessar as emoções mais profundas e encontrar a sua força interior. Esse cenário, inclusive, ajudará a esclarecer sentimentos que pareciam confusos e permitirá que expresse os seus desejos com empatia, clareza e desapego. De modo geral, será um dia favorável para resolver as pendências do passado e organizar a vida financeira.

Escorpião

Ilustração do símbolo do signo de escorpião com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
A atenção do escorpiano estará voltada para os relacionamentos e as parcerias (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Você voltará a atenção para os relacionamentos e as parcerias, buscando um lugar seguro para compartilhar os seus desejos. Ao longo desta sexta-feira, inclusive, poderá haver mais leveza e confiança nas relações, facilitando os diálogos e permitindo esclarecer assuntos importantes que haviam ficado pendentes.

Sagitário

Ilustração do símbolo do signo de sagitário com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
O sagitariano deverá aproveitar o dia para se comunicar com os colegas de trabalho de forma produtiva e esclarecedora (Imagem: boacoa | Shutterstock)

O dia será favorável para cuidar do bem-estar físico e organizar a rotina de trabalho. Portanto, aproveite para revisar as tarefas pendentes, corrigir erros em projetos cotidianos e se comunicar com colegas de trabalho de forma produtiva e esclarecedora. No processo, apenas não se esqueça de manter os pés no chão e ouvir o outro com atenção.

Capricórnio

Ilustração do símbolo do signo de capricórnio com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
A criatividade do capricorniano estará em alta, trazendo ideias inovadoras para a rotina e para os projetos pessoais (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se expressar com mais originalidade. Inclusive, a criatividade estará em alta, trazendo ideias inovadoras para a rotina e para os projetos pessoais. Todavia, a impaciência poderá causar oscilações de humor e dispersão mental. Por conta disso, tome cuidado para não agir de forma teimosa ou criar desentendimentos com as pessoas ao redor.

Aquário

Ilustração do símbolo do signo de aquário com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
O aquariano desejará renovar o ambiente familiar, buscando liberdade e harmonia (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Você desejará renovar o ambiente familiar, buscando liberdade e harmonia. Contudo, essa vontade tenderá a ser afetada por insatisfações afetivas, cobranças financeiras e divergências de valores com as pessoas com quem mais convive. Para manter a estabilidade emocional no lar, o ideal será evitar discussões desnecessárias.

Peixes

Ilustração do símbolo do signo de peixes com luz branca ao redor. Fundo verde-escuro
O pisciano desejará sair da rotina, aventurando-se em novos cenários e buscando informações diferentes (Imagem: boacoa | Shutterstock)

Devido a uma certa inquietação mental, você desejará sair da rotina, aventurando-se em novos cenários e buscando informações diferentes. Porém, essa agitação tenderá a gerar turbulências nos relacionamentos mais próximos, aflorando carências e inseguranças. Diante disso, procure manter a calma para não descontar as tensões nas outras pessoas.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 10/07/2026 01:03
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