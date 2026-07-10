5 formas como o design do escritório fortalece o engajamento e o bem-estar dos colaboradores

O design do ambiente pode contribuir para relações mais saudáveis no trabalho (Imagem: ImageFlow | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os escritórios ganharam uma nova função dentro das empresas. Além de acomodar as atividades do dia a dia, eles passaram a influenciar a maneira como as pessoas interagem, colaboram e desenvolvem suas atividades, tornando-se parte importante das estratégias organizacionais.

Com a transformação digital, a valorização das competências socioemocionais e as recentes atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passou a incluir os riscos psicossociais na gestão corporativa, cresce a atenção das organizações sobre a influência que os espaços físicos exercem no comportamento e no bem-estar das equipes.

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Segundo Marcelo Rodorigo, especialista em design para escritórios e CCO da Metadil, o ambiente de trabalho comunica valores, influencia relações e pode contribuir diretamente para a produtividade, a colaboração e o engajamento dos profissionais. Para ele, não basta investir em programas de cultura organizacional e desenvolvimento humano se o espaço onde as pessoas trabalham diariamente transmite uma mensagem oposta.

“Cada vez mais as empresas entendem que o ambiente influencia o comportamento. Espaços que favorecem interação, criatividade e colaboração ajudam a fortalecer competências que são fundamentais para a saúde organizacional e para os resultados do negócio”, afirma.

A seguir, confira cinco maneiras pelas quais a arquitetura de interiores pode impactar positivamente a experiência dos colaboradores:

1. O espaço físico ajuda a traduzir a cultura organizacional

A arquitetura corporativa contemporânea vai além da estética e da funcionalidade. O ambiente tornou-se uma representação concreta dos valores e da identidade da empresa. Cada escolha relacionada ao layout, à iluminação, aos materiais e à disposição dos espaços transmite mensagens silenciosas sobre a forma como a organização se posiciona diante de temas como colaboração, confiança e inovação.

Enquanto ambientes abertos, iluminados e planejados para estimular a convivência tendem a comunicar transparência e horizontalidade, espaços excessivamente compartimentados podem reforçar estruturas mais rígidas e distantes. Por isso, o escritório passou a ser visto como uma ferramenta importante de fortalecimento da cultura organizacional.

2. Ambientes acolhedores aumentam o senso de pertencimento

Ao passar cerca de um terço da vida no ambiente profissional, os colaboradores são constantemente impactados pelas condições oferecidas pela empresa. Quando encontram espaços planejados para proporcionar conforto, ergonomia e bem-estar, a percepção de valorização tende a ser maior.

De acordo com Marcelo Rodorigo, o mobiliário exerce papel fundamental nesse processo. Cadeiras ergonômicas, estações de trabalho adaptáveis e áreas destinadas à convivência demonstram preocupação com a experiência das pessoas. Essa sensação de acolhimento fortalece os vínculos com a organização e contribui para aumentar o comprometimento das equipes.

Espaços inteligentes tornam o ambiente mais funcional para diferentes atividades (Imagem: Image Craft | Shutterstock)

3. Flexibilidade tornou-se uma necessidade dos escritórios modernos

As mudanças recentes no mundo do trabalho exigem espaços capazes de acompanhar diferentes dinâmicas profissionais. Equipes que precisam colaborar, inovar e se adaptar rapidamente demandam ambientes menos rígidos e mais versáteis.

Por esse motivo, soluções como mobiliário modular, layouts reconfiguráveis e integração tecnológica vêm ganhando espaço nos projetos corporativos. Mais do que diferenciais, esses recursos passaram a ser considerados elementos essenciais para apoiar novas formas de trabalho e atender às necessidades de um mercado em constante transformação.

4. Espaços colaborativos favorecem relações mais saudáveis

A inclusão dos riscos psicossociais na NR-1 reforçou a importância de ambientes capazes de estimular relações mais equilibradas dentro das empresas. Nesse contexto, o desenho dos escritórios ganha ainda mais relevância.

Áreas destinadas à troca de ideias, momentos de interação informal e atividades colaborativas podem contribuir para a construção de relações de confiança e para o fortalecimento das competências socioemocionais. Além disso, ambientes que incentivam a convivência ajudam a reduzir barreiras entre equipes e favorecem uma comunicação mais eficiente no dia a dia.

5. O ambiente pode impulsionar o desenvolvimento humano e a produtividade

A preocupação com saúde mental e desenvolvimento de competências socioemocionais tem levado muitas empresas a repensarem o papel dos escritórios. Em vez de funcionarem apenas como locais para execução de tarefas, os espaços corporativos começam a incorporar áreas voltadas à aprendizagem, à criatividade e à construção coletiva do conhecimento.

Segundo Marcelo Rodorigo, organizações que investem em ambientes psicologicamente seguros e planejados para estimular a interação, a inovação e o desenvolvimento humano tendem a apresentar melhores índices de engajamento, retenção de talentos e produtividade. Além disso, podem reduzir impactos relacionados ao absenteísmo, ao presenteísmo e aos afastamentos por questões emocionais.

Por Adriana Fernandes