Para que serve o chá de alecrim? Confira 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

O alecrim é uma planta aromática originária da região do Mediterrâneo, muito conhecida por seu aroma intenso e pelo amplo uso na culinária e na medicina tradicional. Cultivada em diferentes altitudes e climas, essa erva se destaca não apenas por conferir sabor aos alimentos, mas também por reunir compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Quando preparado na forma de chá, permite aproveitar melhor esses componentes, tornando-se uma bebida popular para auxiliar a digestão, favorecer o bem-estar e complementar uma rotina de hábitos saudáveis.

Abaixo, confira 3 receitas de chá de alecrim e os seus benefícios para a saúde!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Chá de alecrim com limão

O alecrim pode favorecer a digestão e proporcionar sensação de bem-estar, enquanto o limão é rico em vitamina C, nutriente que contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Além disso, a bebida auxilia na hidratação, tem efeito refrescante e pode ser uma boa opção para complementar uma rotina de hábitos saudáveis.

Ingredientes

250 ml de água

1 ramo de alecrim fresco

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim. Tampe o recipiente e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva ainda morno.

2. Chá de alecrim com canela

O chá de alecrim com canela combina ingredientes ricos em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que ajudam a proteger as células contra os danos dos radicais livres. Essa bebida pode favorecer a digestão, proporcionar sensação de bem-estar e auxiliar na manutenção da saúde.

Ingredientes

200 ml de água

1 colher de sopa de alecrim seco

1 canela em pau

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, coloque o alecrim e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia (Imagem: William.Visuals | Shutterstock)

3. Chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia

O chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia é rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que podem fortalecer o sistema imunológico, favorecer a digestão e contribuir para o bem-estar. Além disso, é uma bebida aromática e reconfortante que auxilia na hidratação, especialmente nos dias mais frios.

Ingredientes

250 ml de água

1 ramo de alecrim fresco

1 rodela fina de gengibre

1 ramo pequeno de tomilho

2 folhas de sálvia

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim, o gengibre, o tomilho e a sálvia. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Depois, coe, acrescente o suco de limão e adoce com mel. Sirva ainda morno.