Aprenda a fazer o poderoso banho de Oxalá para renovar as energias

O banho de Oxalá é um dos rituais mais conhecidos nas tradições de matriz africana (Imagem: Stellaresende | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O banho de Oxalá é um dos rituais mais conhecidos nas tradições de matriz africana quando o objetivo é buscar paz, equilíbrio e renovação espiritual. Associado ao orixá da criação, da serenidade e da sabedoria, a prática simboliza a limpeza das energias densas e a abertura de espaço para sentimentos de harmonia e clareza.

Mais do que um ritual, o banho representa um momento de conexão consigo e de fortalecimento da espiritualidade. Vale lembrar que as práticas podem variar entre casas e tradições religiosas; por isso, é importante respeitar os ensinamentos de cada terreiro.

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Quem é Oxalá?

Oxalá é considerado o orixá da paz, da fé e da criação. Sua energia está relacionada à paciência, ao equilíbrio, à compaixão e ao fortalecimento espiritual. Tradicionalmente, a cor branca simboliza sua vibração, representando pureza, luz e serenidade. Por essa razão, muitos rituais dedicados a Oxalá utilizam elementos brancos e ervas de energia suave.

Benefícios do banho de Oxalá

O banho pode ser realizado quando se sente necessidade de desacelerar, aliviar o estresse ou renovar energias. Entre os benefícios tradicionalmente associados ao ritual, estão: sensação de paz interior, limpeza energética suave, fortalecimento da fé e espiritualidade, clareza para tomar decisões, harmonia emocional e auxílio no encerramento de ciclos desgastantes.

Lembrando que esses benefícios fazem parte das crenças e tradições espirituais relacionadas ao culto aos orixás e não substituem cuidados médicos ou psicológicos quando necessários.

Como preparar o banho de Oxalá

Materiais

2 l de água

1 punhado de folhas de boldo

1 punhado de folhas de algodão (quando disponíveis)

Pétalas de uma rosa branca (opcional)

Modo de fazer

Em uma panela, leve a água ao fogo até levantar fervura. Desligue o fogo e acrescente as ervas e as pétalas. Tampe o recipiente e deixe descansar por cerca de 20 minutos. Depois, coe a mistura. Durante o preparo, procure manter pensamentos positivos e mentalizar paz, equilíbrio e renovação.

Após tomar seu banho de higiene normalmente, despeje o banho de ervas lentamente do pescoço para baixo. Enquanto faz isso, faça uma oração, converse com sua espiritualidade ou simplesmente mentalize que toda energia de cansaço, preocupação e desequilíbrio está sendo transformada em serenidade e luz. Ao terminar, deixe o corpo secar naturalmente, sempre que possível, e vista roupas claras para prolongar a sensação de tranquilidade.

Banho de Oxalá pode ser feito sempre que houver necessidade de buscar paz interior (Imagem: Agnes Kantaruk | Shutterstock)

Quando fazer o banho?

Muitas pessoas preferem realizar o banho às sextas-feiras, dia tradicionalmente associado a Oxalá em diversas casas religiosas. No entanto, ele também pode ser feito sempre que houver necessidade de buscar paz interior, especialmente após períodos de grande desgaste emocional ou antes de iniciar um novo ciclo. O mais importante é realizar o ritual com respeito, intenção e conexão espiritual.

A força da intenção

Nas tradições afro-brasileiras, as ervas são consideradas elementos sagrados e seu uso deve acontecer com consciência e reverência. Mais do que os ingredientes, o que fortalece o ritual é a intenção colocada em cada etapa, acompanhada de oração, gratidão e respeito à espiritualidade.

O banho de Oxalá convida a desacelerar, silenciar a mente e abrir espaço para sentimentos de paz, esperança e renovação, lembrando que o equilíbrio interior é construído diariamente por meio de atitudes, pensamentos e escolhas conscientes.