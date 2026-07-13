Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de julho de 2026

Esta semana convidará à confiança, ao discernimento e à coragem para seguir em frente. O baralho cigano revela que algumas situações começarão a ganhar clareza, enquanto outras ainda pedirão paciência. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, cada carta ilumina um caminho, mas são as nossas escolhas que transformam o destino. Observe os sinais, mantenha o equilíbrio e siga com serenidade.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Uma resposta esperada chegará ao ariano, abrindo caminhos e trazendo novas oportunidades (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Chave indica a abertura de caminhos e a resolução de pendências. Dessa maneira, uma resposta aguardada poderá finalmente chegar. No amor, conversas sinceras fortalecerão a confiança. No trabalho, novas oportunidades tenderão a surgir.

Touro

A paciência e a persistência favorecerão o crescimento e a estabilidade do taurino (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Árvore fala de crescimento constante e estabilidade. Por isso, evite apressar processos que precisam amadurecer naturalmente. No amor, os vínculos se fortalecerão com paciência. No trabalho, dedicação e persistência trarão bons frutos.

Gêmeos

Para o geminiano, notícias importantes e conversas esclarecerão situações pendentes (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Carta anuncia notícias, convites e esclarecimentos. Assim, algo importante poderá ser comunicado nos próximos dias. No amor, uma conversa mudará o rumo de uma situação. No trabalho, negociações e acordos ganharão destaque.

Câncer

Para o canceriano, os relacionamentos serão fortalecidos por demonstrações sinceras de afeto (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta O Coração favorece os sentimentos verdadeiros e a aproximação afetiva. Por isso, demonstre o que sente sem receio. No amor, a semana fortalecerá os laços e favorecerá reencontros. No trabalho, boas relações facilitarão conquistas.

Leão

Decisões importantes ajudarão o leonino a encerrar ciclos e abrir novos caminhos (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Foice pede decisões objetivas e o encerramento do que não faz mais sentido. Dessa maneira, evite adiar escolhas importantes. No amor, um posicionamento trará alívio. No trabalho, eliminar excessos abrirá espaço para novos resultados.

Virgem

Para o virginiano, a cautela será essencial até que todas as informações sejam reveladas (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta O Livro revela aprendizados e informações que ainda serão descobertos. Nem tudo estará claro imediatamente. No amor, evite tirar conclusões antes da hora. No trabalho, observe mais antes de agir.

Libra

Para o libriano, encontros e novos contatos abrirão portas e fortalecerão conexões (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta O Jardim amplia a vida social e favorece encontros importantes. Dessa maneira, pessoas poderão abrir portas inesperadas. No amor, momentos leves fortalecerão a conexão. No trabalho, os contatos certos farão diferença.

Escorpião

Persistência e calma serão fundamentais para o escorpiano superar os desafios (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Montanha indica desafios que exigirão persistência. Assim, os obstáculos serão vencidos com estratégia e calma. No amor, evite transformar pequenos problemas em grandes conflitos. No trabalho, a paciência será recompensada.

Sagitário

A semana favorecerá conquistas, reconhecimento e boas notícias ao sagitariano (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta O Sol ilumina a semana com sucesso, vitalidade e reconhecimento. Por isso, aproveite esse momento para avançar em seus objetivos. No amor, a alegria e a cumplicidade fortalecerão os relacionamentos. No trabalho, boas notícias tenderão a surgir.

Capricórnio

Organização e disciplina serão decisivas para o capricorniano alcançar os objetivos (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Torre reforça a disciplina e a responsabilidade. Por isso, organizar as prioridades será essencial para alcançar seus objetivos. No amor, procure equilibrar razão e emoção. No trabalho, sua dedicação será percebida.

Aquário

Criatividade e intuição ajudarão o aquariano a transformar ideias em oportunidades (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta As Estrelas inspira esperança, criatividade e proteção espiritual. Por isso, confie mais em sua intuição e em seus talentos. No amor, sonhos compartilhados aproximarão o casal. No trabalho, ideias inovadoras ganharão espaço.

Peixes

Para o pisciano, sensibilidade e inspiração guiarão boas decisões e fortalecerão os vínculos (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Lua intensifica a sensibilidade e a percepção. Dessa maneira, escute sua intuição, mas não permita que os medos conduzam suas decisões. No amor, a empatia fortalecerá os vínculos. No trabalho, a criatividade e a inspiração serão seus diferenciais.

Carta conselho da semana

O Cavaleiro anuncia movimento, novidades e oportunidades. A vida começará a acelerar em áreas que estavam paradas, trazendo respostas, encontros e mudanças positivas. Mantenha-se aberto(a) ao novo e tenha coragem para agir quando as oportunidades aparecerem.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.