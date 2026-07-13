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Astrologia

Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de julho de 2026

Veja o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

Nesta semana, algumas situações começarão a ganhar clareza (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta semana, algumas situações começarão a ganhar clareza (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta semana convidará à confiança, ao discernimento e à coragem para seguir em frente. O baralho cigano revela que algumas situações começarão a ganhar clareza, enquanto outras ainda pedirão paciência. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, cada carta ilumina um caminho, mas são as nossas escolhas que transformam o destino. Observe os sinais, mantenha o equilíbrio e siga com serenidade.

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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

círculo azul com ilustração branca da cabeça de um carneiro representando o signo de áries sobre fundo verde
Uma resposta esperada chegará ao ariano, abrindo caminhos e trazendo novas oportunidades (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Chave indica a abertura de caminhos e a resolução de pendências. Dessa maneira, uma resposta aguardada poderá finalmente chegar. No amor, conversas sinceras fortalecerão a confiança. No trabalho, novas oportunidades tenderão a surgir.

Touro

círculo azul com ilustração branca da cabeça de um touro representando o signo de touro sobre fundo verde
A paciência e a persistência favorecerão o crescimento e a estabilidade do taurino (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Árvore fala de crescimento constante e estabilidade. Por isso, evite apressar processos que precisam amadurecer naturalmente. No amor, os vínculos se fortalecerão com paciência. No trabalho, dedicação e persistência trarão bons frutos.

Gêmeos

círculo azul com ilustração branca da cabeça de dois homens representando o signo de gêmeos sobre fundo verde
Para o geminiano, notícias importantes e conversas esclarecerão situações pendentes (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Carta anuncia notícias, convites e esclarecimentos. Assim, algo importante poderá ser comunicado nos próximos dias. No amor, uma conversa mudará o rumo de uma situação. No trabalho, negociações e acordos ganharão destaque.

Câncer

círculo azul com ilustração branca de um caranguejo representando o signo de câncer sobre fundo verde
Para o canceriano, os relacionamentos serão fortalecidos por demonstrações sinceras de afeto (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta O Coração favorece os sentimentos verdadeiros e a aproximação afetiva. Por isso, demonstre o que sente sem receio. No amor, a semana fortalecerá os laços e favorecerá reencontros. No trabalho, boas relações facilitarão conquistas.

Leão

círculo azul com ilustração branca da cabeça de um leão representando o signo de leão sobre fundo verde
Decisões importantes ajudarão o leonino a encerrar ciclos e abrir novos caminhos (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Foice pede decisões objetivas e o encerramento do que não faz mais sentido. Dessa maneira, evite adiar escolhas importantes. No amor, um posicionamento trará alívio. No trabalho, eliminar excessos abrirá espaço para novos resultados.

Virgem

círculo azul com ilustração branca da cabeça de uma mulher representando o signo de virgem sobre fundo verde
Para o virginiano, a cautela será essencial até que todas as informações sejam reveladas (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta O Livro revela aprendizados e informações que ainda serão descobertos. Nem tudo estará claro imediatamente. No amor, evite tirar conclusões antes da hora. No trabalho, observe mais antes de agir.

Libra

círculo azul com ilustração branca de uma balança representando o signo de libra sobre fundo verde
Para o libriano, encontros e novos contatos abrirão portas e fortalecerão conexões (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta O Jardim amplia a vida social e favorece encontros importantes. Dessa maneira, pessoas poderão abrir portas inesperadas. No amor, momentos leves fortalecerão a conexão. No trabalho, os contatos certos farão diferença.

Escorpião

círculo azul com ilustração branca de um escorpião representando o signo de escorpião sobre fundo verde
Persistência e calma serão fundamentais para o escorpiano superar os desafios (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Montanha indica desafios que exigirão persistência. Assim, os obstáculos serão vencidos com estratégia e calma. No amor, evite transformar pequenos problemas em grandes conflitos. No trabalho, a paciência será recompensada.

Sagitário

círculo azul com ilustração branca de um arco e flecha representando o signo de sagitário sobre fundo verde
A semana favorecerá conquistas, reconhecimento e boas notícias ao sagitariano (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta O Sol ilumina a semana com sucesso, vitalidade e reconhecimento. Por isso, aproveite esse momento para avançar em seus objetivos. No amor, a alegria e a cumplicidade fortalecerão os relacionamentos. No trabalho, boas notícias tenderão a surgir.

Capricórnio

círculo azul com ilustração branca da cabeça de uma cabra representando o signo de capricórnio sobre fundo verde
Organização e disciplina serão decisivas para o capricorniano alcançar os objetivos (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Torre reforça a disciplina e a responsabilidade. Por isso, organizar as prioridades será essencial para alcançar seus objetivos. No amor, procure equilibrar razão e emoção. No trabalho, sua dedicação será percebida.

Aquário

círculo azul com ilustração branca de um jarro representando o signo de aquário sobre fundo verde
Criatividade e intuição ajudarão o aquariano a transformar ideias em oportunidades (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta As Estrelas inspira esperança, criatividade e proteção espiritual. Por isso, confie mais em sua intuição e em seus talentos. No amor, sonhos compartilhados aproximarão o casal. No trabalho, ideias inovadoras ganharão espaço.

Peixes

círculo azul com ilustração branca de quatro peixes representando o signo de peixes sobre fundo verde
Para o pisciano, sensibilidade e inspiração guiarão boas decisões e fortalecerão os vínculos (Imagem: elysart | Shutterstock)

A carta A Lua intensifica a sensibilidade e a percepção. Dessa maneira, escute sua intuição, mas não permita que os medos conduzam suas decisões. No amor, a empatia fortalecerá os vínculos. No trabalho, a criatividade e a inspiração serão seus diferenciais.

Carta conselho da semana

O Cavaleiro anuncia movimento, novidades e oportunidades. A vida começará a acelerar em áreas que estavam paradas, trazendo respostas, encontros e mudanças positivas. Mantenha-se aberto(a) ao novo e tenha coragem para agir quando as oportunidades aparecerem.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 13/07/2026 08:10
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